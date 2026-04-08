Открытие Ормузского пролива не решит проблему дефицита керосина - 08.04.2026 Украина.ру
Открытие Ормузского пролива не решит проблему дефицита керосина
Даже после открытия Ормузского пролива потребуются месяцы, чтобы мировые поставки авиационного топлива вернулись к нормальному уровню из-за сбоев в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке
2026-04-08T10:40
10:40 08.04.2026
 
Даже после открытия Ормузского пролива потребуются месяцы, чтобы мировые поставки авиационного топлива вернулись к нормальному уровню из-за сбоев в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке
Об этом 8 апреля заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей более 360 авиакомпаний, Уилли Уолш, передает The New York Times.
По словам Уолша, последствия конфликта для нефтеперерабатывающей инфраструктуры региона окажутся долгосрочными. Даже если морской путь через Ормузский пролив будет разблокирован, восстановление нормальных объемов производства авиатоплива займет не один месяц.
Глава IATA также ожидает, что цены на авиатопливо останутся высокими, в то время как стоимость сырой нефти, напротив, пойдет вниз. Это создаст дополнительное давление на авиаперевозчиков, которые уже столкнулись с ростом операционных расходов.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
11:45Стало известно, какую цель террористы рассматривали до атаки на "Крокус"
11:36В Израиле назвали перемирие с Ираном политической катастрофой
11:29Евросоюз тайно прорабатывает вопрос о создании ядерного оружия - СВР
11:05Кому говорить "спасибо" за перемирие на Ближнем Востоке? Названы имена
11:00Захарова высказалась о перемирии Ирана и США. Главные новости к этому часу
10:55Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы
10:50Международные резервы России резко просели за март
10:40Открытие Ормузского пролива не решит проблему дефицита керосина
10:35Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине
10:30Перемирия не случилось: Израиль делает по-своему
10:23Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план
10:20"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
10:14Татьяна Стоянович. Кто она
10:10Война оказалась дороже мира? Стало известно об изменениях цен на нефть
10:00НАБУ и САП завершили расследование по делу Тимошенко
10:00США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля
09:55Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой
09:24ВС РФ ведут бои на подступах к Красному Лиману. Новости СВО
09:08Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное
08:50Главное за ночь 8 апреля
Лента новостейМолния