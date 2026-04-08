Открытие Ормузского пролива не решит проблему дефицита керосина
Даже после открытия Ормузского пролива потребуются месяцы, чтобы мировые поставки авиационного топлива вернулись к нормальному уровню из-за сбоев в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке
2026-04-08T10:40
Об этом 8 апреля заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей более 360 авиакомпаний, Уилли Уолш, передает The New York Times.
По словам Уолша, последствия конфликта для нефтеперерабатывающей инфраструктуры региона окажутся долгосрочными. Даже если морской путь через Ормузский пролив будет разблокирован, восстановление нормальных объемов производства авиатоплива займет не один месяц.
Глава IATA также ожидает, что цены на авиатопливо останутся высокими, в то время как стоимость сырой нефти, напротив, пойдет вниз. Это создаст дополнительное давление на авиаперевозчиков, которые уже столкнулись с ростом операционных расходов.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.