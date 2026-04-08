Михаил Онуфриенко: "Чтобы разнести мосты через Днепр не нужны дефицитные средства поражения"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Все снабжение полумиллионной группировки ВСУ на Левобережье идет через мосты через Днепр. Их не так много, а для ударов не требуются дорогие и дефицитные средства поражения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам Онуфриенко, помимо оптоволокна, у российской армии есть масса нереализованных ударных возможностей для воздействия на украинский фронт и тыл, которые можно использовать в любой момент.
"Те же планирующие авиабомбы. Ими можно бить по мостам через Днепр. Понимаю, что с этим уже всем надоел, но этих мостов не так много. Количество железнодорожных мостов вообще можно по пальцам на одной руке посчитать", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что все снабжение полумиллионной группировки ВСУ на Левобережье идет именно через эти переправы. Если хотя бы часть авиабомб начнут использовать по мостам через Днепр, результат будет очевиден, добавил Онуфриенко.
"Даже если попадет одна из десяти, хватит пары сотен бомб, чтобы вывести их из строя. В общем, для ударов по мостам через Днепр не требуются дорогие и дефицитные средства поражения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
