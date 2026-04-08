Кому говорить "спасибо" за перемирие на Ближнем Востоке? Названы имена
Кому говорить "спасибо" за перемирие на Ближнем Востоке? Названы имена
11:05 08.04.2026 (обновлено: 11:29 08.04.2026)
Достичь перемирия между США и Ираном удалось благодаря участию вице-президента Джей Ди Вэнса и посредничеству Китая. Об этом 8 апреля написал корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников
По словам источника, американская сторона подключила Вэнса к переговорному процессу поздно вечером во вторник. Его участие стало ключевым фактором, позволившим сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Китай, в свою очередь, сыграл важную роль в том, чтобы Тегеран принял условия сделки. Пекин выступил в качестве посредника, убедив иранское руководство согласиться на временное прекращение огня.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения.
Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.