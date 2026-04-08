https://ukraina.ru/20260408/komu-govorit-spasibo-za-peremirie-na-blizhnem-vostoke-nazvany-imena-geroev-1077659426.html

Кому говорить "спасибо" за перемирие на Ближнем Востоке? Названы имена

Достичь перемирия между США и Ираном удалось благодаря участию вице-президента Джей Ди Вэнса и посредничеству Китая. Об этом 8 апреля написал корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников

2026-04-08T11:05

новости

иран

китай

ближний восток

джей ди вэнс

сша

дональд трамп

али хаменеи

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg

По словам источника, американская сторона подключила Вэнса к переговорному процессу поздно вечером во вторник. Его участие стало ключевым фактором, позволившим сдвинуть переговоры с мертвой точки.Китай, в свою очередь, сыграл важную роль в том, чтобы Тегеран принял условия сделки. Пекин выступил в качестве посредника, убедив иранское руководство согласиться на временное прекращение огня.8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

