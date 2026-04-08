https://ukraina.ru/20260408/10-usloviy-irana-tramp-zagovoril-o-novoy-voyne---1077669512.html
10 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
10 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне - 08.04.2026 Украина.ру
10 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласует подписание соглашения с США в Исламабаде, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом 8 апреля написало украинское издание "Политика Страны" на фоне новых заявлений иранских и американских представителей
2026-04-08T13:30
2026-04-08T13:30
2026-04-08T13:30
новости
иран
сша
тегеран
дональд трамп
моджтаба хаменеи
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077623360_0:0:2517:1415_1920x0_80_0_0_9cf848cd83b33f7d5319f83338721b01.jpg
По словам первого вице-спикера иранского парламента Али Никзада, без выполнения этих требований окончательное соглашение не будет одобрено верховным лидером. Как ранее сообщали западные СМИ, переговоры по возможному урегулированию должны пройти в Исламабаде, а сам пакет условий Тегерана включает ключевые для Ирана вопросы безопасности, санкций и статуса Ормузского пролива. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил в коротком интервью Sky News, что условия Ирана являются "очень хорошими" и что большая их часть уже согласована. При этом он подчеркнул, что не считает эти требования максималистскими. Однако одновременно Трамп допустил и новый виток войны. По его словам, если договоренности окажутся недостаточно хорошими, к боевым действиям можно будет "очень легко вернуться". Ранее сообщалось, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня, которое должно открыть путь к переговорам. При этом сам режим перемирия остается хрупким, а стороны по-разному трактуют и его условия, и перспективы дальнейшей сделки.О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
иран
сша
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077623360_98:0:2334:1677_1920x0_80_0_0_b61603a022c1f00cb0541247ba5ed750.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, моджтаба хаменеи
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Моджтаба Хаменеи
10 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласует подписание соглашения с США в Исламабаде, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом 8 апреля написало украинское издание "Политика Страны" на фоне новых заявлений иранских и американских представителей
По словам первого вице-спикера иранского парламента Али Никзада, без выполнения этих требований окончательное соглашение не будет одобрено верховным лидером.
Как ранее сообщали западные СМИ, переговоры по возможному урегулированию должны пройти в Исламабаде, а сам пакет условий Тегерана включает ключевые для Ирана вопросы безопасности, санкций и статуса Ормузского пролива.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил в коротком интервью Sky News, что условия Ирана являются "очень хорошими" и что большая их часть уже согласована. При этом он подчеркнул, что не считает эти требования максималистскими.
Однако одновременно Трамп допустил и новый виток войны. По его словам, если договоренности окажутся недостаточно хорошими, к боевым действиям можно будет "очень легко вернуться".
Ранее сообщалось, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня, которое должно открыть путь к переговорам. При этом сам режим перемирия остается хрупким, а стороны по-разному трактуют и его условия, и перспективы дальнейшей сделки.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.