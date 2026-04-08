10 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласует подписание соглашения с США в Исламабаде, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом 8 апреля написало украинское издание "Политика Страны" на фоне новых заявлений иранских и американских представителей
По словам первого вице-спикера иранского парламента Али Никзада, без выполнения этих требований окончательное соглашение не будет одобрено верховным лидером.
Как ранее сообщали западные СМИ, переговоры по возможному урегулированию должны пройти в Исламабаде, а сам пакет условий Тегерана включает ключевые для Ирана вопросы безопасности, санкций и статуса Ормузского пролива.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил в коротком интервью Sky News, что условия Ирана являются "очень хорошими" и что большая их часть уже согласована. При этом он подчеркнул, что не считает эти требования максималистскими.
Однако одновременно Трамп допустил и новый виток войны. По его словам, если договоренности окажутся недостаточно хорошими, к боевым действиям можно будет "очень легко вернуться".
Ранее сообщалось, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня, которое должно открыть путь к переговорам. При этом сам режим перемирия остается хрупким, а стороны по-разному трактуют и его условия, и перспективы дальнейшей сделки.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
