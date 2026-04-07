Жители ДНР жалуются на перебои со светом. Новости СВО - 07.04.2026 Украина.ру
Жители ДНР жалуются на перебои со светом. Новости СВО
Жители ДНР жалуются на перебои со светом. Новости СВО - 07.04.2026 Украина.ру
Жители ДНР жалуются на перебои со светом. Новости СВО
Жители Донецкой Народной Республики с раннего утра жалуются на перебои со светом. Об этом и других важных событиях рассказал 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-07T09:59
2026-04-07T10:04
🟥 Ночью были прилеты по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.🟥 ВСУ разместили склады на машиностроительном заводе в Дружковке в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Марочко отметил, что в данном районе все еще проживают мирные граждане, которые подвергаются большой опасности из-за нахождения в непосредственной близости от украинских военных.🟥 Жители ДНР с раннего утра жалуются на перебои со светом. В некоторых районах Макеевки электричество пропало, а в Калининском и Киевском районах Донецка сильно скачет напряжение.🟥 Военнопленный ВСУ Руслан Левчук на видео Минобороны РФ рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не воевать за Владимира Зеленского.Левчук принял решение о добровольной сдаче в плен и не жалеет о своем поступке, потому что бойцы российской армии "относятся хорошо, так же, как и ко всем".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
украина
россия
Украина.ру
сво, спецоперация, донецкая народная республика, украина, россия, андрей марочко, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Жители ДНР жалуются на перебои со светом. Новости СВО

09:59 07.04.2026 (обновлено: 10:04 07.04.2026)
 
Жители Донецкой Народной Республики с раннего утра жалуются на перебои со светом. Об этом и других важных событиях рассказал 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ночью были прилеты по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
🟥 ВСУ разместили склады на машиностроительном заводе в Дружковке в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские боевики расквартировались в одном из учебных заведений Дружковки по улице Соборной. Военно-технические средства и склады разместили на территории Дружковского машиностроительного завода, находящегося неподалеку от профессионально-технического лицея", - рассказал он.
Марочко отметил, что в данном районе все еще проживают мирные граждане, которые подвергаются большой опасности из-за нахождения в непосредственной близости от украинских военных.
🟥 Жители ДНР с раннего утра жалуются на перебои со светом. В некоторых районах Макеевки электричество пропало, а в Калининском и Киевском районах Донецка сильно скачет напряжение.
🟥 Военнопленный ВСУ Руслан Левчук на видео Минобороны РФ рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не воевать за Владимира Зеленского.
Левчук принял решение о добровольной сдаче в плен и не жалеет о своем поступке, потому что бойцы российской армии "относятся хорошо, так же, как и ко всем".
