Свыше 370 военных США пострадали при операции против Ирана. Новости Ближнего Востока

Свыше 370 военных США пострадали при операции против Ирана, утверждает телеканал CBS со ссылкой на Центральное командование ВС США. Об этом и других важных событиях рассказал 7 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-07T07:20

Около 330 вернулись к службе. Пятеро считаются тяжело ранеными. В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) ранее заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.🟥 Синагога в центре Тегерана разрушена в ходе ударов США и Израиля, сообщает иранский телеканал Press TV.🟥 Жилой район в Тегеране подвергся авиаудару, ведутся спасательные работы, сообщает Иранский Красный Полумесяц.🟥 Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).🟥 ВС Ирана заявили, что поразили объекты в ряде городов Израиля и атаковали авиабазы в Кувейте, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на представителя центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.🟥 Британия ограничила использование своих баз США при ударах по Ирану. Премьер-министр Кир Стармер уведомил Вашингтон, что британские базы могут использоваться только для ударов по военным объектам Ирана, пишет The i Paper. Лондон исключил возможность применения своей инфраструктуры для атак по гражданским целям.Разрешение на использование баз США получили в марте — тогда речь шла об ударах по объектам, связанным с угрозами судоходству в Ормузском проливе.🟥 Великобритания во вторник проведет конференцию в дистанционном формате, в которой примут участие военные специалисты из 41 страны для обсуждения безопасного использования Ормузского пролива после завершения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.🟥 Министерство обороны США планирует увеличить расходы на закупку вооружений в 2027 финансовом году на 84,6 процента — до 413 миллиардов долларов против 223,8 миллиардов ранее, следует из бюджетных документов.Наиболее резкий рост приходится на централизованные закупки Пентагона — расходы увеличатся с 15 миллиардов до 101 миллиарда. Существенно вырастут траты на ракетное вооружение: плюс 360 процентов, до 36,6 миллиарда долларов.🟥 Представитель демократической партии США Яссамин Ансари заявила, что намерена подвергнуть главу Пентагона Пита Хегсета процедуре импичмента на следующей неделе в связи с методами, используемыми при руководстве проведением операции в Иране, сообщает портал Axios.Подробнее о конфликте - в материале Иран передал США 10-пунктный план по завершению конфликта — NYT на сайте Украина.ру.

