Старье времен Вьетнама "за бешеные бабки": как США наживаются на поставках Украине
США поставляют Украине 203-мм самоходки М110А2, разработанные еще во время войны во Вьетнаме. Дальность стрельбы в 23 километра делает их легкой добычей для дронов-камикадзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
США поставляют Украине 203-мм самоходки М110А2, разработанные еще во время войны во Вьетнаме. Дальность стрельбы в 23 километра делает их легкой добычей для дронов-камикадзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам". По меркам СВО они недостаточно точны и дальнобойны, однако обладают высокой разрушительной мощью.
Журналист спросил эксперта, связаны ли поставки американских гаубиц с какими-то планами киевского режима. Онуфриенко ответил, что США вряд ли согласовывают свои поставки с планами Украины.
"Не думаю, что США свои поставки как-то согласовывают с планами киевского режима. Это больше свидетельствует о том, что более современные гаубицы поставлять на Украину американцы не готовы", — заявил он.
По словам обозревателя, американские САУ М110А2 разработали еще во время войны во Вьетнаме, и их дальность стрельбы — всего 23 километра.
Это гарантированная досягаемость большинства фронтовых дронов-камикадзе. Знаменитые М-777 в сводках сейчас фактически не мелькают. Видимо, мы их повыбивали, пояснил Онуфриенко.
"А поставить что-то старенькое за бешеные бабки – это отличный бизнес. Понятно, что лучше нам не будет. Но по меркам общего масштаба ни к каким решительным изменениям это не приведет", — резюмировал собеседник издания.
