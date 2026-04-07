Старье времен Вьетнама "за бешеные бабки": как США наживаются на поставках Украине

США поставляют Украине 203-мм самоходки М110А2, разработанные еще во время войны во Вьетнаме. Дальность стрельбы в 23 километра делает их легкой добычей для дронов-камикадзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-07T16:38

Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам". По меркам СВО они недостаточно точны и дальнобойны, однако обладают высокой разрушительной мощью.Журналист спросил эксперта, связаны ли поставки американских гаубиц с какими-то планами киевского режима. Онуфриенко ответил, что США вряд ли согласовывают свои поставки с планами Украины.По словам обозревателя, американские САУ М110А2 разработали еще во время войны во Вьетнаме, и их дальность стрельбы — всего 23 километра. Это гарантированная досягаемость большинства фронтовых дронов-камикадзе. Знаменитые М-777 в сводках сейчас фактически не мелькают. Видимо, мы их повыбивали, пояснил Онуфриенко."А поставить что-то старенькое за бешеные бабки – это отличный бизнес. Понятно, что лучше нам не будет. Но по меркам общего масштаба ни к каким решительным изменениям это не приведет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

новости, украина, сша, михаил онуфриенко, сау, оружие, главные новости, главное, поставки, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт, аналитики, аналитика событий на украине, война на украине