https://ukraina.ru/20260407/ssha-planiruyut-v-2027-godu-pochti-vdvoe-uvelichit-raskhody-na-zakupki-vooruzheniy--1077607521.html

США планируют в 2027 году почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений

Министерство войны США (Пентагон) в 2027 финансовом году планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6 процента. Об этом в ночь на 7 апреля со ссылкой на американские бюджетные документы сообщает РИА Новости

2026-04-07T03:04

украина.ру

новости

сша

пентагон

вмф

ввс

армия сша

оборонный бюджет

агрессия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060292981_0:174:2100:1355_1920x0_80_0_0_c42883f5574a56300f082b7fb1ec8921.jpg

Общий объём запросов Пентагона в 2027 году вырос до 413 миллиардов долларов, в 2026 году он составлял 223,8 миллиарда.Общеоборонные статьи показали рекордный рост на 571 процент по сравнению с 2026 финансовым годом — с 15 до 101 миллиарда долларов.Сухопутные войска запросили почти вдвое больше средств в сравнении с прошлогодним показателем — 60,5 миллиарда долларов. В их числе расходы на ракетное вооружение увеличились на 360 процентов — до 36,6 миллиарда долларов.ВМФ и Корпус морской пехоты в сумме рассчитывают на 150 миллиардов долларов, что на 45 процентов больше, чем в текущем году. На боевые корабли планируется потратить на 46 процентов, а на закупки авиатехники — почти вдвое больше.ВВС и Космические силы ожидают получить 101 миллиард долларов. При этом расходы на военный космос увеличатся на 344 процента, до 19 миллиардов долларов.Ранее сообщалось, что министр войны США Пит Хегсет пообещал нанести "самый большой объём ударов" по Ирану.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

