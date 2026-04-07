США планируют в 2027 году почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений
Министерство войны США (Пентагон) в 2027 финансовом году планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6 процента. Об этом в ночь на 7 апреля со ссылкой на американские бюджетные документы сообщает РИА Новости
03:04 07.04.2026
 
Министерство войны США (Пентагон) в 2027 финансовом году планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6 процента. Об этом в ночь на 7 апреля со ссылкой на американские бюджетные документы сообщает РИА Новости
Общий объём запросов Пентагона в 2027 году вырос до 413 миллиардов долларов, в 2026 году он составлял 223,8 миллиарда.
Общеоборонные статьи показали рекордный рост на 571 процент по сравнению с 2026 финансовым годом — с 15 до 101 миллиарда долларов.
Сухопутные войска запросили почти вдвое больше средств в сравнении с прошлогодним показателем — 60,5 миллиарда долларов. В их числе расходы на ракетное вооружение увеличились на 360 процентов — до 36,6 миллиарда долларов.
ВМФ и Корпус морской пехоты в сумме рассчитывают на 150 миллиардов долларов, что на 45 процентов больше, чем в текущем году. На боевые корабли планируется потратить на 46 процентов, а на закупки авиатехники — почти вдвое больше.
ВВС и Космические силы ожидают получить 101 миллиард долларов. При этом расходы на военный космос увеличатся на 344 процента, до 19 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что министр войны США Пит Хегсет пообещал нанести "самый большой объём ударов" по Ирану.
