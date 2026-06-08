https://ukraina.ru/20260608/iran-vosstanovil-svoy-raketnyy-potentsial-knutov-o-tom-kak-rossiya-mozhet-perenyat-opyt-tegerana-1079967742.html
"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана
"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана - 08.06.2026 Украина.ру
"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана
Иран продемонстрировал удивительную живучесть своей ракетной инфраструктуры: несмотря на попытки США уничтожить подземные хранилища, Тегеран восстановил более 50 входов из 60. Россия способна организовать производство ракет на ещё более высоком уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T15:21
2026-06-08T15:21
2026-06-08T15:41
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Эксперт объяснил, как Ирану удалось сохранить ракетный потенциал под ударами США, в то время как сам Тегеран сразу начал войну на уничтожение. По словам Кнутова, у Ирана есть подземное производство и специальные хранилища зигзагообразной формы. "Даже в случае взрыва, ударная волна гасится", — пояснил он.Такая конструкция позволяет выдерживать прямые попадания и сохранять боеспособность ракетного арсенала. "Американцы пытались завалить входы в эти убежища, но на сегодняшний день Иран восстановил более 50 таких входов из 60 убежищ", — заявил Кнутов.По словам эксперта, это не единичный успех, а часть системной работы. "То есть на сегодняшний день Иран полностью восстановил свой ракетный потенциал. Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне", — резюмировал собеседник Украина.ру.Таким образом, Россия, имея большие ресурсы и технологические возможности, способна не только догнать, но и превзойти иранские показатели в организации ракетного производства и защиты инфраструктуры.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.
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"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана
15:21 08.06.2026 (обновлено: 15:41 08.06.2026)
Иран продемонстрировал удивительную живучесть своей ракетной инфраструктуры: несмотря на попытки США уничтожить подземные хранилища, Тегеран восстановил более 50 входов из 60. Россия способна организовать производство ракет на ещё более высоком уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт объяснил, как Ирану удалось сохранить ракетный потенциал под ударами США, в то время как сам Тегеран сразу начал войну на уничтожение. По словам Кнутова, у Ирана есть подземное производство и специальные хранилища зигзагообразной формы. "Даже в случае взрыва, ударная волна гасится", — пояснил он.
Такая конструкция позволяет выдерживать прямые попадания и сохранять боеспособность ракетного арсенала. "Американцы пытались завалить входы в эти убежища, но на сегодняшний день Иран восстановил более 50 таких входов из 60 убежищ", — заявил Кнутов.
По словам эксперта, это не единичный успех, а часть системной работы. "То есть на сегодняшний день Иран полностью восстановил свой ракетный потенциал. Если Иран в состоянии эти вопросы решить, то мы тем более сможем организовать производство ракет на должном уровне", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Таким образом, Россия, имея большие ресурсы и технологические возможности, способна не только догнать, но и превзойти иранские показатели в организации ракетного производства и защиты инфраструктуры.
Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.