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Британский атомный флот полностью вышел из строя
Британский атомный флот полностью вышел из строя - 08.06.2026 Украина.ру
Британский атомный флот полностью вышел из строя
Все британские атомные подводные лодки, способные нести боевое дежурство, выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники
2026-06-08T15:10
2026-06-08T15:10
2026-06-08T15:10
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"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", — пишет издание.Перспективы тоже не радужные: новые субмарины класса Dreadnought поступят на вооружение лишь через много лет. А пока Британия, еще недавно считавшаяся "владычицей морей", не может вывести в море ни одной атомной подлодки.Добивает картину состояние надводного флота. В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что авианосец Prince of Wales, гордость британских ВМС, был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию после участия в учениях НАТО. То есть даже учения альянса заканчиваются для Лондона поломкой флагмана.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, ес, британия, норвегия
Новости, Россия, НАТО, ЕС, Британия, Норвегия
Британский атомный флот полностью вышел из строя
Все британские атомные подводные лодки, способные нести боевое дежурство, выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники
"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", — пишет издание.
Перспективы тоже не радужные: новые субмарины класса Dreadnought поступят на вооружение лишь через много лет. А пока Британия, еще недавно считавшаяся "владычицей морей", не может вывести в море ни одной атомной подлодки.
Добивает картину состояние надводного флота. В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что авианосец Prince of Wales, гордость британских ВМС, был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию после участия в учениях НАТО. То есть даже учения альянса заканчиваются для Лондона поломкой флагмана.
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