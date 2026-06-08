Британский атомный флот полностью вышел из строя - 08.06.2026 Украина.ру
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Британский атомный флот полностью вышел из строя
Британский атомный флот полностью вышел из строя - 08.06.2026 Украина.ру
Британский атомный флот полностью вышел из строя
Все британские атомные подводные лодки, способные нести боевое дежурство, выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники
2026-06-08T15:10
2026-06-08T15:10
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"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", — пишет издание.Перспективы тоже не радужные: новые субмарины класса Dreadnought поступят на вооружение лишь через много лет. А пока Британия, еще недавно считавшаяся "владычицей морей", не может вывести в море ни одной атомной подлодки.Добивает картину состояние надводного флота. В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что авианосец Prince of Wales, гордость британских ВМС, был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию после участия в учениях НАТО. То есть даже учения альянса заканчиваются для Лондона поломкой флагмана.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нато, ес, британия, норвегия
Новости, Россия, НАТО, ЕС, Британия, Норвегия

Британский атомный флот полностью вышел из строя

15:10 08.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / FRPU (E) Royal Navy/MODRoyal Navy, HMS Queen Elizabeth
Royal Navy, HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© commons.wikimedia.org / FRPU (E) Royal Navy/MOD
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Все британские атомные подводные лодки, способные нести боевое дежурство, выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники
"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", — пишет издание.
Перспективы тоже не радужные: новые субмарины класса Dreadnought поступят на вооружение лишь через много лет. А пока Британия, еще недавно считавшаяся "владычицей морей", не может вывести в море ни одной атомной подлодки.
Добивает картину состояние надводного флота. В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что авианосец Prince of Wales, гордость британских ВМС, был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию после участия в учениях НАТО. То есть даже учения альянса заканчиваются для Лондона поломкой флагмана.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
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