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Британский атомный флот полностью вышел из строя

Британский атомный флот полностью вышел из строя - 08.06.2026 Украина.ру

Британский атомный флот полностью вышел из строя

Все британские атомные подводные лодки, способные нести боевое дежурство, выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники

2026-06-08T15:10

2026-06-08T15:10

2026-06-08T15:10

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"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", — пишет издание.Перспективы тоже не радужные: новые субмарины класса Dreadnought поступят на вооружение лишь через много лет. А пока Британия, еще недавно считавшаяся "владычицей морей", не может вывести в море ни одной атомной подлодки.Добивает картину состояние надводного флота. В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что авианосец Prince of Wales, гордость британских ВМС, был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию после участия в учениях НАТО. То есть даже учения альянса заканчиваются для Лондона поломкой флагмана.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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