https://ukraina.ru/20260608/pmef-2026-krakh-izolyatsii-sensatsiya-ot-kendis-ouens-i-novaya-mirovaya-realnost--1079970435.html

ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность

ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность - 08.06.2026 Украина.ру

ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность

Пока старая Европа теряет свое будущее, в Петербурге решают судьбы новой глобальной экономики. В одном кадре — Владимир Путин, арабские шейхи, Александр Дугин и Украина.ру, 08.06.2026

2026-06-08T15:54

2026-06-08T15:54

2026-06-08T15:54

видео

европа

санкт-петербург

луганск

владимир путин

александр дугин

петербургский международный экономический форум (фонд)

ес

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Пока старая Европа теряет свое будущее, в Петербурге решают судьбы новой глобальной экономики. В одном кадре — Владимир Путин, арабские шейхи, Александр Дугин и главная сенсация форума — американка Кэндис Оуэнс.В этом видео: Почему западные журналисты бегали за Оуэнс? Вкусно и мощно: мороженое из Луганска и инвестиции в Курскую область. Как Евросоюз превратил "фруктовый салат" наций в безвкусное смузи. Будущее уже здесь. И оно говорит по-русски.

европа

санкт-петербург

луганск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, европа, санкт-петербург, луганск, владимир путин, александр дугин, петербургский международный экономический форум (фонд), ес, видео