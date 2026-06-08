https://ukraina.ru/20260608/pmef-2026-krakh-izolyatsii-sensatsiya-ot-kendis-ouens-i-novaya-mirovaya-realnost--1079970435.html
ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность
ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность - 08.06.2026 Украина.ру
ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность
Пока старая Европа теряет свое будущее, в Петербурге решают судьбы новой глобальной экономики. В одном кадре — Владимир Путин, арабские шейхи, Александр Дугин и Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T15:54
2026-06-08T15:54
2026-06-08T15:54
видео
европа
санкт-петербург
луганск
владимир путин
александр дугин
петербургский международный экономический форум (фонд)
ес
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Пока старая Европа теряет свое будущее, в Петербурге решают судьбы новой глобальной экономики. В одном кадре — Владимир Путин, арабские шейхи, Александр Дугин и главная сенсация форума — американка Кэндис Оуэнс.В этом видео: Почему западные журналисты бегали за Оуэнс? Вкусно и мощно: мороженое из Луганска и инвестиции в Курскую область. Как Евросоюз превратил "фруктовый салат" наций в безвкусное смузи. Будущее уже здесь. И оно говорит по-русски.
европа
санкт-петербург
луганск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, европа, санкт-петербург, луганск, владимир путин, александр дугин, петербургский международный экономический форум (фонд), ес, видео
Видео, Европа, Санкт-Петербург, Луганск, Владимир Путин, Александр Дугин, Петербургский международный экономический форум (фонд), ЕС