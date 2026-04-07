Криворожские хлопцы в большой политике. Как Украина влияет на США, ЕС и внедряется на Ближний Восток

Шок. Иначе не скажешь. Спецслужбы Украины вмешиваются не только в венгерские, но и в американские выборы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Почему такое стало возможным?

2026-04-07T18:48

Трудно представить, но на Украину, про существование которой пять лет назад большая часть мира даже не знала, жалуется вице-президент США. "Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", — сказал Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.Да уж, стиль, как и мастерство, не пропьешь. В начале марта в Венгрии задержали бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии десятков миллионов долларов и евро и слитков золота. Как выяснилось, деньги шли из Украины: оппозиционной партии "Тиса" и ее лидеру Петеру Мадьяру.Позднее уже президент США Дональд Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году.Об этом он написал в соцсети Truth social, где репостнул запись о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. К посту он прикрепил статью Just the News об этом.Как пишет издание, "вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…> на предвыборную кампанию Байдена 2024 года".Из криворожских КВНщиков - в высшую политическую лигуКазалось бы: где СБУ и где американские выборы? Разве не может ЦРУ или другие спецслужбы Штатов в два счета прикрыть украинскую лавочку?"Нет, не могут", - считает элитолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.В беседе с Украина.ру эксперт пояснил, что за СБУ стоят, как минимум, две спецслужбы – британские MI5 и MI6: разведка и контрразведка страны. Их умению вмешиваться в выборы по всему миру ЦРУ могли бы еще и поучиться."Британцы не хотят видеть Трампа во главе США и готовы играть против него", - уверен эксперт.К тому же внутри элит и спецслужб США полно "друзей" Украины."Это крупные чиновники, сенаторы и конгрессмены, за которыми стоит военно-промышленное лобби. Ведь на поставках Украине оружия – неважно за счет бюджета США или стран Европы – кормится огромное количество "уважаемых людей", - пояснил Дмитрий Журавлев.Если Трамп хочет прекратить украинский конфликт, то они нет, не хотят. И чтобы война продолжалась, нужно "снести" Трампа и поставить на его место условного Байдена. Так что руки у СБУ не сказать, чтобы связаны.Что получается? США и Европа выкормили монстра. Зеленский и офицеры СБУ – уже не криворожский КВН-щик и "ошметки" КГБ СССР, но акторы мировой политики! Да, диковатые, с хуторским сознанием, но ведь вы сами пустили их в высшую лигу.Политический рак надо лечить радикальноО чем говорит сложившаяся ситуация? Прежде всего - о кризисе Запада. Интеллектуальном. Там, где раньше играли Киссинджер и Де Голль, теперь можно увидеть условных криворожских хлопцев с очень плохими манерами. "Большие парни" измельчали.Второе: роль этих хлопцев на глазах растет. Украина сейчас, фактически, раскалывает ЕС. Сразу несколько стран хотят отменить право вето при принятии Евросоюзом политических решений: никак не могут по Украине договориться. А ЕС без единогласия – уже не ЕС. Украина вот-вот полноценно ввяжется в ближневосточный кризис, и Трампу придется с ней считаться.Третье: перед Россией не оставляют выбора. Украина – вчерашний наивный парубок, рвущийся в Европу, окончательно выродился в неприятного злобного типа, готового драться уже со всеми: русскими, венграми, иранцами. Оставить такого хлопца под боком – получить много проблем. Ибо он не успокоится. Украину, как государство, придется полностью разрушить. Сейчас или чуть позже, но деваться некуда. Спокойно жить злобный хлопец не даст.Но есть и хорошая новость. В уничтожении Украины – как социально-политического конструкта – нам могут оказать помощь. Венгры, словаки, американцы – врагов у Незалежной все больше. Слишком уж она токсична.

Никита Миронов

