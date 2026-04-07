Из-за Гренландии? Трамп заявил, что "попрощался" с НАТО
Из-за Гренландии? Трамп заявил, что "попрощался" с НАТО

09:25 07.04.2026 (обновлено: 09:37 07.04.2026)
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически распрощался с НАТО на фоне разногласий с альянсом, в том числе из-за вопроса Гренландии. Об этом 7 апреля написал Телеграм-канал "Политика Страны".
По словам американского лидера, именно тема Гренландии стала одной из отправных точек его конфликта с союзниками по Североатлантическому альянсу.

"Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: “Пока, пока", — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

После этого, как отмечают СМИ, президент США резко прекратил общение с журналистами и покинул брифинг.
Ранее Трамп также жаловался, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана стал, по его словам, "несмываемым пятном" на репутации альянса. Он утверждал, что организация не только не поддержала Вашингтон, но и, напротив, "из кожи вон лезла, чтобы не помогать".
На этом фоне Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Россия не боится альянса. Он также охарактеризовал ситуацию вокруг Ирана как своего рода проверку для блока, которую тот, по его словам, не прошел.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля.
