ЕК "потеряла" на Украине свою миссию по оценке "Дружбы"
Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что миссия ЕС посещала Украину в рамках оценки состояния трубопровода "Дружба"
2026-04-07T13:58
"Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию… Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении", - сказала представитель ЕК журналистам в Брюсселе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
После этого, в феврале, Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта сообщил, что по итогам заседания Евросовета Украина согласилась принять миссию Европейского союза для содействия и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба". В конце марта украинские СМИ сообщали, что делегация Евросоюза так и не получила доступа к нефтепроводу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.