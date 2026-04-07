Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260407/ek-poteryala-na-ukraine-svoyu-missiyu-po-otsenke-druzhby-1077626063.html
Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что миссия ЕС посещала Украину в рамках оценки состояния трубопровода "Дружба"
новости
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
ес
еврокомиссия
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ЕК "потеряла" на Украине свою миссию по оценке "Дружбы"

13:58 07.04.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський / Перейти в фотобанкУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что миссия ЕС посещала Украину в рамках оценки состояния трубопровода "Дружба"
"Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию… Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении", - сказала представитель ЕК журналистам в Брюсселе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
После этого, в феврале, Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта сообщил, что по итогам заседания Евросовета Украина согласилась принять миссию Европейского союза для содействия и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба". В конце марта украинские СМИ сообщали, что делегация Евросоюза так и не получила доступа к нефтепроводу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕСЕврокомиссияевросовет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:32"Кричит из камеры каждую ночь". А что с Мадуро? Возможно он скоро будет в Москве
15:20Два миллиона уклонистов снимут с розыска, но для них подготовят более жесткие ограничения — Арахамия
15:15Бедность на Украине выросла на треть, усиливается "застойная безработица"
14:55ЕС не подписал документы для выплаты кредита Украине
14:42"Все русское надо кенселить, потому что рано или поздно это убьет" — бандеровский рупор Притула
14:34"Шахед" за 30 тысяч против ракеты за 4 миллиона — Виктор Баранец про экономику войны
14:31Блеф или ультиматум. Игра Трампа в Иране зашла в тупик
14:22США и Израиль атаковали иранский остров Харк. Новости Ближнего Востока
14:19Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам
14:03Новые украинские топонимы продолжают удивлять
14:01Кто может начать третью мировую войну? Ростислав Ищенко рассказал о глобальных рисках
14:00Никита Миронов: кто он
13:58ЕК "потеряла" на Украине свою миссию по оценке "Дружбы"
13:54В украинском дисбате за доллары продавали "негодность"
13:12Какой город будет новой мясорубкой для ВСУ и как Россия, Иран и Китай готовятся к новой войне — Баранец
13:09Сумское направление: ВСУ накапливают резервы
13:097 апреля 2026 год, утренний эфир
13:06ВСУ нанесли комбинированный удар по запорожскому селу Великая Знаменка. Новости СВО
13:01ВСУ ждут порки "Орешником". Украина разваливает Евросоюз. Хроника событий на 13.00 7 апреля
12:50"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
Лента новостейМолния