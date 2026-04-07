ЕК "потеряла" на Украине свою миссию по оценке "Дружбы"

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что миссия ЕС посещала Украину в рамках оценки состояния трубопровода "Дружба"

2026-04-07T13:58

"Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию… Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении", - сказала представитель ЕК журналистам в Брюсселе.Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.После этого, в феврале, Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта сообщил, что по итогам заседания Евросовета Украина согласилась принять миссию Европейского союза для содействия и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба". В конце марта украинские СМИ сообщали, что делегация Евросоюза так и не получила доступа к нефтепроводу.

