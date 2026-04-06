Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу - 06.04.2026 Украина.ру
Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу
Инкубатор всех украинских Майданов - Львов - стал центром школьного буллинга на Украине. Более 50 тысяч детей переселенцев не ходят в школы "европейского города", поскольку столкнулись с травлей и издевательствами по языковому признаку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077583471_0:0:913:514_1920x0_80_0_0_3a00fdf5943a7069fa71cc6ba4df0c22.jpg
Елена Кирюшкина
Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу

Елена Кирюшкина
Инкубатор всех украинских Майданов - Львов - стал центром школьного буллинга на Украине. Более 50 тысяч детей переселенцев не ходят в школы "европейского города", поскольку столкнулись с травлей и издевательствами по языковому признаку
Примечательно, что проблему унижения русскоязычных детей-беженцев подняла Иванна Коберник - бывшая журналистка телеканала СТБ (принадлежит олигарху Виктору Пинчуку) и советница нескольких галичанских министров образования.
Именно ее общественная организация "Смарт-образование" опубликовала информацию о том, что десятки тысяч русскоязычных школьников во Львове лишены права на образование, гарантированное Конституцией.
Очень сильный посыл для Европы, которая колеблется относительно членства Украины в ЕС, и дополнительный аргумент в копилочку евроскептиков. Ну а в рамках самой Украины - это очередной повод для углубления внутреннего раскола и еще один шажок к гражданской войне.
Неудивительно, что все львовское руководство немедленно кинулось отмывать образовательный мундир от мовной грязи. Так, глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк написал, что "на самом деле в детсадах и заведениях среднего образования учатся только более 4,6 тыс. учеников со статусом внутренне перемещенных лиц".
Но тут же сам себя высек - ведь в городе проживает более 12 тыс. детей-беженцев. И если в школах и детсадах числится почти 5 тыс., то где остальные? Почему их не видно в школах и лицеях? Чиновникам от образования, скрепя сердце, приходится признавать:
"Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев массовое явление – это либо полная оторванность от реальности, либо сознательная попытка исказить ее", - неуклюже изворачивается Закалюк.
Но под давлением неоспоримых фактов и он вынужден был признать, что часть детей действительно не посещает львовские школы. Но вовсе не из-за травли и террора. Типа, многие перебравшиеся из-за войны на Западную Украину школьники остаются на дистанционном обучении в своих школах, чтобы не терять связь с домом и одноклассниками.
Правда, в большинстве случаев "родные школы" учащихся из числа внутренне перемещенных лиц давно разрушены или вообще стерты с лица земли из-за военных действий, но уточнять это львовским чинушам, конечно же, не с руки. Вот и выдумывают истории о дистанте или психологической адаптации, из-за которой русскоговорящие школьники якобы вынуждены сидеть дома.
Пять лет адаптируются, ага. Ну и традиционно языковые львовские террористы все валят со своей больной головы на здоровую. Дескать, ненормально придумывать истории о системной травле.
"Потому что давайте честно: не могут травить в школе тех, кто туда ни дня не ходил", – упираются бандеровские функционеры.
Согласитесь, это очень похоже на реакцию ТЦК, когда их обвиняют в насилии и убийствах мобилизованных украинских мужчин. Там тоже один ответ: журналисты врут, ТЦК действуют в рамках закона, а "бусифицированные" сами виноваты, потому что вовремя не адаптировались к могилизации.
Примечательно, что заступаться за мовных шпрехенфюреров кинулась депутат Наталья Пипа - та самая, которая недавно назвала погибших в борьбе с фашизмом 8 млн украинцев мразями, не имеющими права на подвиги.
К слову, сама Пипа не раз была зачинщицей языковых скандалов именно во Львове. Например, в 2023 году она написала донос на 17-летнего уличного музыканта, который в центре города исполнял песни Виктора Цоя (не запрещенные ни одним законом). Пипа добилась уголовного преследования для рок-музыканта и заставила его извиняться на камеру за русский язык.
А теперь оправдывает устроенный ее земляками этноцид для переселенцев. Депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования начала рассказывать со всех трибун, что множество школьников-переселенцев учатся дистанционно, и привела в пример Житомирскую область, где обучается 16 тыс. таких детей.
Она намекнула, что не стоит считать мову основной причиной школьного буллинга в патриотичных регионах, хотя факты говорят об обратном. Например, в Харьковской области недавно старшеклассники избили и унизили одноклассника-переселенца за слова "Россия -топ". Мальчика поставили на колени и заставили петь гимн Украины, cнимая это на камеру. Пока полиция делает вид, что проверяет информацию о противоправных действиях юных патриотов в отношении подростка.
В конце 2025 года глава департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска заявил, что в области проживают 50 тыс. учеников из прифронтовых городов, которые не посещают местные школы. В учебные заведения ходят всего 8 тыс. детей-переселенцев. В общем, cитуация оказалась еще хуже, так как 42 тыс. школьников-мигрантов находятся неизвестно где и неясно, получают ли они вообще образование.
Cама Коберник попыталась превратить языковой террор во львовских школах в "международный буллинг": по ее словам, проблема травли в школах распространена во всем мире, просто ее сценарии меняются.
"С травлей сталкиваются переселенцы, потому что разделение на "свой-чужой" в детском возрасте до сих пор распространено. Также обостряется история "деревенский-городской", если в школе нет определенной политики и нет реакции педагогов или директора. К сожалению, есть и языковой сценарий тоже. Этого нельзя умалчивать. Есть около 50 тыс. детей школьного возраста среди временно перемещенных лиц, но условно меньше 10 тыс. ходят в местные школы. Остальные остаются учиться в собственных школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове", – вынуждена была признать истину образовательная "эксперткиня".
В общем, даже общими усилиями львовских чиновников, депутатов и общественных активистов не получилось доказать, что Львов является безопасным и доброжелательным городом "единой краины" для переселенцев с Востока, и особенно для их детей. Что же делать?
Писатель Захар Прилепин уже отреагировал на информацию о том, что 50 тыс. детей-переселенцев из Донбасса, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областей не ходят в школы во Львове, сталкиваясь с нетерпимостью, насмешками, оскорблениями из-за своего родного языка.
"Это вирусный язык". Почему "русифицируются" львовские детиВ столице Галичины сейчас обсуждают новое заявление скандального "мовного омбудсмена" или "шпрехенфюрера" (уполномоченного по защите украинского языка) Елены Ивановской. Она на днях обвинила русский язык как таковой в том, что львовские дети "русифицируются".
"К нынешней Украине никаких вопросов. Вопросы могут быть только к родителям этих несчастных детей: если у вас есть хоть одна возможность выехать в Россию - надо возвращаться домой. А не пытаться прижиться там, где вас ненавидят", - уверен Прилепин.
Совет, конечно, хороший, но вот выполнимый ли? Многие из тех, кто страдает от этноцида в некогда родной стране, опасаются утратить жилье, которое осталось в зоне боевых действий - нового ведь не дадут ни в РФ, ни на Украине. А как быть с отцами семейств, которых однозначно не пропустят через границу?
Опять же, чего греха таить, большинство притесняемых украинских переселенцев опасаются не пройти строгую фильтрацию в Шереметьево, после чего им и на Украину будет путь закрыт, и в РФ шлагбаум на 30 лет опустят. Куда людям деваться в таком случае? Вот и вынуждены жители восточных территорий Украины мыкаться по всей стране, как перекати-поле, приспосабливаясь под режим концлагеря Владимира Зеленского. По крайней мере до тех пор пока не закончится война…
