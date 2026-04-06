Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу

Инкубатор всех украинских Майданов - Львов - стал центром школьного буллинга на Украине. Более 50 тысяч детей переселенцев не ходят в школы "европейского города", поскольку столкнулись с травлей и издевательствами по языковому признаку

2026-04-06T15:10

Примечательно, что проблему унижения русскоязычных детей-беженцев подняла Иванна Коберник - бывшая журналистка телеканала СТБ (принадлежит олигарху Виктору Пинчуку) и советница нескольких галичанских министров образования. Именно ее общественная организация "Смарт-образование" опубликовала информацию о том, что десятки тысяч русскоязычных школьников во Львове лишены права на образование, гарантированное Конституцией. Очень сильный посыл для Европы, которая колеблется относительно членства Украины в ЕС, и дополнительный аргумент в копилочку евроскептиков. Ну а в рамках самой Украины - это очередной повод для углубления внутреннего раскола и еще один шажок к гражданской войне.Неудивительно, что все львовское руководство немедленно кинулось отмывать образовательный мундир от мовной грязи. Так, глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк написал, что "на самом деле в детсадах и заведениях среднего образования учатся только более 4,6 тыс. учеников со статусом внутренне перемещенных лиц". Но тут же сам себя высек - ведь в городе проживает более 12 тыс. детей-беженцев. И если в школах и детсадах числится почти 5 тыс., то где остальные? Почему их не видно в школах и лицеях? Чиновникам от образования, скрепя сердце, приходится признавать: "Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев массовое явление – это либо полная оторванность от реальности, либо сознательная попытка исказить ее", - неуклюже изворачивается Закалюк.Но под давлением неоспоримых фактов и он вынужден был признать, что часть детей действительно не посещает львовские школы. Но вовсе не из-за травли и террора. Типа, многие перебравшиеся из-за войны на Западную Украину школьники остаются на дистанционном обучении в своих школах, чтобы не терять связь с домом и одноклассниками. Правда, в большинстве случаев "родные школы" учащихся из числа внутренне перемещенных лиц давно разрушены или вообще стерты с лица земли из-за военных действий, но уточнять это львовским чинушам, конечно же, не с руки. Вот и выдумывают истории о дистанте или психологической адаптации, из-за которой русскоговорящие школьники якобы вынуждены сидеть дома. Пять лет адаптируются, ага. Ну и традиционно языковые львовские террористы все валят со своей больной головы на здоровую. Дескать, ненормально придумывать истории о системной травле. "Потому что давайте честно: не могут травить в школе тех, кто туда ни дня не ходил", – упираются бандеровские функционеры.Согласитесь, это очень похоже на реакцию ТЦК, когда их обвиняют в насилии и убийствах мобилизованных украинских мужчин. Там тоже один ответ: журналисты врут, ТЦК действуют в рамках закона, а "бусифицированные" сами виноваты, потому что вовремя не адаптировались к могилизации.Примечательно, что заступаться за мовных шпрехенфюреров кинулась депутат Наталья Пипа - та самая, которая недавно назвала погибших в борьбе с фашизмом 8 млн украинцев мразями, не имеющими права на подвиги. К слову, сама Пипа не раз была зачинщицей языковых скандалов именно во Львове. Например, в 2023 году она написала донос на 17-летнего уличного музыканта, который в центре города исполнял песни Виктора Цоя (не запрещенные ни одним законом). Пипа добилась уголовного преследования для рок-музыканта и заставила его извиняться на камеру за русский язык. А теперь оправдывает устроенный ее земляками этноцид для переселенцев. Депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования начала рассказывать со всех трибун, что множество школьников-переселенцев учатся дистанционно, и привела в пример Житомирскую область, где обучается 16 тыс. таких детей. Она намекнула, что не стоит считать мову основной причиной школьного буллинга в патриотичных регионах, хотя факты говорят об обратном. Например, в Харьковской области недавно старшеклассники избили и унизили одноклассника-переселенца за слова "Россия -топ". Мальчика поставили на колени и заставили петь гимн Украины, cнимая это на камеру. Пока полиция делает вид, что проверяет информацию о противоправных действиях юных патриотов в отношении подростка. В конце 2025 года глава департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска заявил, что в области проживают 50 тыс. учеников из прифронтовых городов, которые не посещают местные школы. В учебные заведения ходят всего 8 тыс. детей-переселенцев. В общем, cитуация оказалась еще хуже, так как 42 тыс. школьников-мигрантов находятся неизвестно где и неясно, получают ли они вообще образование.Cама Коберник попыталась превратить языковой террор во львовских школах в "международный буллинг": по ее словам, проблема травли в школах распространена во всем мире, просто ее сценарии меняются. "С травлей сталкиваются переселенцы, потому что разделение на "свой-чужой" в детском возрасте до сих пор распространено. Также обостряется история "деревенский-городской", если в школе нет определенной политики и нет реакции педагогов или директора. К сожалению, есть и языковой сценарий тоже. Этого нельзя умалчивать. Есть около 50 тыс. детей школьного возраста среди временно перемещенных лиц, но условно меньше 10 тыс. ходят в местные школы. Остальные остаются учиться в собственных школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове", – вынуждена была признать истину образовательная "эксперткиня".В общем, даже общими усилиями львовских чиновников, депутатов и общественных активистов не получилось доказать, что Львов является безопасным и доброжелательным городом "единой краины" для переселенцев с Востока, и особенно для их детей. Что же делать?Писатель Захар Прилепин уже отреагировал на информацию о том, что 50 тыс. детей-переселенцев из Донбасса, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областей не ходят в школы во Львове, сталкиваясь с нетерпимостью, насмешками, оскорблениями из-за своего родного языка. "К нынешней Украине никаких вопросов. Вопросы могут быть только к родителям этих несчастных детей: если у вас есть хоть одна возможность выехать в Россию - надо возвращаться домой. А не пытаться прижиться там, где вас ненавидят", - уверен Прилепин. Совет, конечно, хороший, но вот выполнимый ли? Многие из тех, кто страдает от этноцида в некогда родной стране, опасаются утратить жилье, которое осталось в зоне боевых действий - нового ведь не дадут ни в РФ, ни на Украине. А как быть с отцами семейств, которых однозначно не пропустят через границу? Опять же, чего греха таить, большинство притесняемых украинских переселенцев опасаются не пройти строгую фильтрацию в Шереметьево, после чего им и на Украину будет путь закрыт, и в РФ шлагбаум на 30 лет опустят. Куда людям деваться в таком случае? Вот и вынуждены жители восточных территорий Украины мыкаться по всей стране, как перекати-поле, приспосабливаясь под режим концлагеря Владимира Зеленского. По крайней мере до тех пор пока не закончится война…Еще по теме - в материале издания Украина.ру От доносов к обыскам: в Одессе учителям устроили языковый "шмон".

Елена Кирюшкина

