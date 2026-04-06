https://ukraina.ru/20260406/v-aprele-mae-zaymemsya-plotno-voennyy-ekspert-nazval-sroki-shturma-krasnogo-limana-1077556696.html

"В апреле-мае займемся плотно": военный эксперт назвал сроки штурма Красного Лимана

Наступление на Красный Лиман приостановилось, возможно, из-за перегруппировки 25-й армии. Однако предпосылки для штурма уже созданы, и плотно освобождением города займутся в апреле-мае. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076991787_0:74:2900:1705_1920x0_80_0_0_922330c99512770439ec6bf0f443869c.jpg

Журналист спросил Угольного, ожидает ли он освобождения Красного Лимана этой весной. Эксперт отметил, что наступление временно затормозилось. "Пока наше наступление там приостановилось. Не знаю, с чем это связано. Возможно, 25-я армия тоже на перегруппировку ушла, чтобы проводить полноценный штурм Красного Лимана", — ответил Угольный.Обозреватель пояснил, что штурм может начаться после укрепления флангов. "Есть мнение, что это начнется, когда ей фланг обеспечит 3-я армия, которая сейчас сражается за Рай-Александровку, чтобы выйти к Николаевке, откуда и снабжается противник в районе Красного Лимана. В общем, предпосылки для штурма города созданы", — заявил Угольный.По его данным, передовые группы уже глубоко проникают в застройку, но туда еще необходимо провести группы закрепления. "И, полагаю, в апреле-мае мы освобождением Лимана займемся плотно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.Про технологические аспекты СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

