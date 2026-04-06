Реактивные "Герани" продолжают атаки. Новости СВО к этому часу

Реактивные российские беспилотники наносят удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-04-06T14:30

ВСУ прицельно ударили по зданию Администрации Старобельского муниципального округа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, но пострадали проходящие мимо жители – девушка 2001 г.р. и мужчина 1946 г.р. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.Повреждены и другие гражданские объекты, расположенные рядом. Среди них - отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин. Сохраняется опасность повторных ударов.Другие новотси на эту тему:🟥 Специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту "Белореченская" в ЛНР, готовится эвакуация шахтеров, сообщают оперативные службы. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин сообщил, что специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту "Белореченская". Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал об ударе ВСУ ударили по этой шахте, 41 работник остался под землей.🟥 На Богуславском направлении в Харьковской области ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Боровая, сообщает тг-канал "Оперативный простор". По его данным, подразделения 1-й танковой армии войсковой группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи на подступах к населённому пункту.🟥 Российские БПЛА "Герань" в реактивном исполнении атакуют вражеские объекты в Харькове и ПВО. ВСУ по традиции "роняет" беспилотники на жилые дома, на что жалуется Владимир Зеленский, возлагая вину на ВС РФ.Новости на эту тему: Зеленский пожаловался "партнёрам на ночные удары РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

