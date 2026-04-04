Спор о домохозяйках: чем украинцы лучше немцев и лучше ли

Между Германией и Украиной разгорелся спор о военных технологиях. Немцы уверяют: ни одно кустарное производство не сравнится с промышленным, а украинцы указывают на свои достижения

2026-04-04T06:50

2026-04-04T10:23

эксклюзив

владимир зеленский

игорь димитриев

украина

латвия

германия

Немецкая промышленная компания Rheinmetall оценила вклад украинцев в оборону их страны."Каждая женщина и каждый мужчина на Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины в том, что она ведет очень эффективную борьбу даже с ограниченными ресурсами. Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас", – гласило заявление команды Rheinmetall в соцсетях.В завершение компания поблагодарила Украину за возможность оказывать этой стране поддержку имеющимися ресурсами.Такое комплиментарное высказывание возникло не на пустом месте, а в результате словесной перепалки.Ранее Владимир Зеленский болезненно отреагировал на критику главы Rheinmetall Армина Паппергера."Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть генеральным директором Rheinmetall. И я поздравляю наш украинский оборонно-промышленный комплекс с таким высоким уровнем", – подчеркнул Зеленский.До этого Паппергер прокомментировал успехи украинских производителей БПЛА."В чём заключается инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких дронов и говорят: "Ух ты!" И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", – заявил он в интервью изданию The Atlantic.Паппергер назвал украинских производителей дронов домохозяйками."Это украинские домохозяйки. У них на кухне 3D-принтеры, они выпускают детали для дронов", – подчеркнул глава Rheinmetall.По его словам, технология производства беспилотников на Украине зачастую носит упрощённый характер."Вот так нужно играть с конструктором Lego", – отметил Паппергер.Эти-то слова и обидели Зеленского и украинцев, что в конечном итоге привело к сдержанной похвале украинцев в соцсетях Rheinmetall.Эксперты, даже российские, разделились во мнении, кто прав, а кто нет: Паппергер или Киев. Одни указывают – украинцам действительно удалось за сжатые сроки выстроить впечатляющую отрасль. Другие же призывают не спешить с похоронами старых гигантов оборонпрома.Пластмассовый мир победил мир стали?Статья The Atlantic, в которой Паппергер довольно уничижительно высказался в отношении украинских производителей, была озаглавлена "Строя танки, пока украинцы мастерят дроны".Автор статьи – американский журналист Саймон Шустер – ранее прославился как придворный летописец Зеленского. Почти весь 2022 год он провёл c Зеленским, по итогам чего выпустил книгу "Шоумен"."Украинские беспилотники сделали артиллерию и бронетехнику устаревшими. Почему же мир до сих пор их покупает?" – гласил подзаголовок свежей статьи Шустера.Поэтому многие и восприняли слова Паппергера американскому журналисту как обиду представителя старого мира – мира стали, который не хочет осознавать, что его время прошло.Ориенталист Игорь Димитриев уверен: Паппергера и тех, кто разделяет его мнение, ждут неприятные открытия."Немцев в ближайшие годы ждут сюрпризы. Паппергер, судя по всему, готовит для наших восточноевропейских степей колонны Panzerkampfwagen. А потом по старой традиции будет жаловаться, что неожиданно наступила зима, местность оказалась неподходящей, противник воевал нечестно. А так бы немцы, конечно, показали всем", – указал эксперт в своем телеграм-канале.Судя по словам главы Rheinmetall, "западная военная мысль тоже живёт в прошлом веке: масса техники, броня, огневая мощь, централизованное производство", отметил Димитриев."Чтоб не выглядеть совсем уж примитивно и хоть куда-то попадать, они к этому железу сейчас прикручивают системы наведения и искусственный интеллект. Но сам принцип — дорогое сложное изделие с многолетним циклом разработки и производства — знакомый. Причины понятные: если Rheinmetall перейдёт с многотонных танков на дроны из китайского дерьма и палок, кто выделит ему сотни миллиардов на перевооружение? Никто", – подчеркнул эксперт.Также он указал на то, что и многим высокопоставленным западным военным претит мысль о революции на поле боя."Плюс у Паппергера поддержка генералитета. Ни один генерал добровольно не введёт беспилотную авиацию как основной вид вооружений — потому что следующим шагом будет беспилотный ИИ-генерал. Генералу — немецкому, американскому, любому — нужны солдатушки-бравы ребятушки, которых можно построить на плацу и проверить подворотнички", – заявил Димитриев.Однако есть и те, кто уверен: "старики" из оборонпрома ещё могут дать фору молодым.Вдумчиво и опасноАвтор популярного российского телеграм-канала "Разработчик БПЛА" с Паппергером согласен."По сути и в моменте он прав. 99% дронов по обе стороны - это алиэкспресс + скотч + слюни. Даже супер мега синелинки, это елрс с чуть допиленной прошивкой. Настоящие инновации есть, но их делают другие компании, в основном в США и Китае. Вот там реально изменения образа поля боя", – отметил он, основываясь на собственном опыте.По его словам, ни украинцам, ни россиянам их союзники новейшее оружие предоставлять не будут."Увидим мы это [оружие] в следующую войну, пока не готово и папуасам никто не даст, только на тест если", – отметил он.В то же время российский разработчик дронов уверен, что и украинцы, и россияне смогут составить конкуренцию западному оборонпрому. Но не сейчас."Пока и мы, и украинцы загнаны в колесе "давай быстрей, фронту надо". Нам некогда остановиться подумать, и мы применяем простые решения, которые работают здесь и сейчас. Однако стоит лишь нам выдохнуть, собрать мысли в кучу и спокойно поработать пару лет - Rheinmetall с его коробочками конец", – подытожил он.А вот инженер-ракетостроитель Алексей Васильев, напротив, уверен: китайские разработчики проигрывают российским, а европейцев не стоит списывать со счётов."Европейских разработчиков можно называть как угодно, но в плане создания средств для убийства они весьма и весьма компетентны. И поэтому их подход обязательно стоит изучать. В конце концов, "Герань", а до нее "Шахед", а до неё "Хароп" - родом из ФРГ, ещё 40 лет назад", – указал он.Он также обратил внимание на новую разработку группы Airbus, которая сообщила о первом лётном испытании своего беспилотного перехватчика Bird of Prey, созданного на основе беспилотной реактивной мишени Airbus Do-DT25 и предназначенного для борьбы с БПЛА противника. Прототип перехватчика был оснащён четырьмя малогабаритными ракетами класса "воздух-воздух" Frankenburg Technologies Mk 1. При этом сообщается, что серийный вариант перехватчика сможет нести до восьми таких ракет."Это комплекс, который фактически представляет собой дальнобойную зенитную управляемую ракету многоразового типа с недорогими управляемыми средствами поражения. То есть именно то, что будет необходимо в войне шестого поколения против армады дешёвых ударных БПЛА (упрощённых крылатых ракет). Где есть комбинация привычных силовых, на основе твердотопливного ракетного двигателя, и массовых недорогих мозгов, что в сочетании с малой размерностью зенитной ракеты обеспечивает ее умеренную стоимость, что позволяет очень сильно масштабировать производство", – указал Васильев.По его словам, эти перехватчики смогут бороться и с такими ракетами-дронами, как российская "Бандероль" и американская "Барракуда"."То есть не произойдет ситуации, как в нынешней войне в Заливе, когда стоимость обороны многократно превышает стоимость средств нападения. Что при равенстве экономических потенциалов может обрушить экономику обороны быстрее, чем экономику нападения", – подчеркнул Васильев.По его словам, именно этим и вызвано отношение Паппергера к украинским дронам."Много кто у нас начал говорить, что, мол, немцы ещё обожгутся на своём высокомерии, мол, они не понимают сути войны. Напомню лишь то, что именно с немцами наши войны были наиболее тяжёлыми. И их способность предвидеть суть войны точно не стоит преуменьшать. Тем более что в обозримой перспективе, если у них не произойдет внутренний поворот на 180 градусов, они для нас остаются врагами. Причём врагами умными, умелыми и поэтому очень опасными. И это ещё одна причина, по которой надо очень внимательно изучать все их военные разработки и развитие военной мысли", – подчеркнул эксперт.Тем временем к производству дронов подключаются новые враждебные России государства.Не только УкраинаДнём 1 апреля издание "Московский комсомолец" выпустило статью, в которой утверждалось: дроны, которыми украинские силовики атаковали порт Усть-Луга, не просто пролетали над территорией прибалтийских государств, а были выпущены с территории Латвии и Эстонии.Издание цитировало журналистов эстонского канала Narvanews, которые обратили внимание на характер полёта украинских дронов над Нарвой. На видео, которым поделились горожане, отчетливо слышен рокот "мопедов", который означает, что дроны пролетали роем."Именно группы беспилотников, а не одиночного и случайно залетевшего из России беспилотного летательного аппарата. И уходит звук на Усть-Лугу", — прокомментировал видео журналист Алексей Стефанов.Также цитировали основателя движения "Антифашисты Прибалтики" Сергея Васильева, который указал, что, если бы запуск такого количества дронов происходил с территории Украины, то их заметили бы по пути и эта информация наверняка просочилась бы в СМИ. Однако ничего подобного не случилось, а значит — место их пуска было значительно ближе.По словам Васильева, запускать беспилотники на Ленобласть могут с самых разных площадок. В частности, в Эстонии есть деревня под названием Рутья."Если внимательно рассмотреть ее расположение на картах в интернете, то можно заметить в динамике строительство военного объекта", — рассказал Васильев.Также отмечалось, что в Латвии есть похожий объект в Малнаве. Этот посёлок фигурировал минимум в двух атаках беспилотников.В Латвии же в 2025 году ввели в эксплуатацию новое предприятие по производству военных дронов, в создание которого компания Eraser вложила более миллиона евро.К тому времени в стране уже существовали производители БПЛА, некоторые из которых тестировали свои изделия в боевых действиях на Украине. Такой компанией была Atlas Aerospace, основатель которой Иван Толчинский в 2024 году хвастался тем, что дроны его компании массово используются Украиной для выполнения самых разных задач: от разведки и до ударов. По его словам, годом ранее именно украинские заказы стали основными для Atlas Aerospace."Мы постоянно гоняемся с российскими РЭБами, которые всё время улучшаются. Мы даже ездили в Бахмут (Артемовск - ред.) и там измеряли, смотрели, как работают российские "глушилки". И после этого мы вносили модификации в систему", – рассказывал Толчинский.По его словам, к тому времени 1057 беспилотников у него закупило украинское правительство. Ещё свыше сотни дронов компания бесплатно отдала украинцам.Также в Латвии – в регионе Селия – был создан полигон с площадкой для тестирования боевых беспилотников. Кроме того, в сентябре 2025 года в Латвии заработал Центр компетенций дронов, который призван содействовать более широкому использованию беспилотных систем в латвийской армии.Но, судя по атаке на порт Усть-Луга, латвийцы изучают атаки дронов не только на полигонах.Подробнее об атаке на Ленобласть – в статье Александра Сокуренко "Птицы виноваты. Как Финляндия оправдывается за инцидент с украинскими беспилотниками".

Егор Леев

