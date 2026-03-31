"Ядерный сценарий не исключен": Сафаров объяснил, что будет, если США глубоко увязнут в Иране

Ближневосточный конфликт может разморозить застарелые противостояния по всему миру. Если США увязнут в Иране, у союзников России появится шанс освободить Корею из-под почти 70-летней оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-03-31T15:13

Отвечая на вопрос журналиста о том, как последствия конфликта в Иране скажутся на темпах спецоперации, эксперт заявил, что необходимо активизировать силы на противоположной стороне. Он отметил, что серьезно пострадали военные запасы Южной Кореи. Если американцы завязнут на Ближнем Востоке, у союзников России может возникнуть возможность освободить своих корейских братьев из-под почти 70-летней оккупации, добавил он.Отвечая на вопрос о ядерном сценарии, Сафаров признал такую возможность. "Американцы провели испытания "Минитмен-3", которая может нести ядерный боезаряд. Если США понесут большие потери, учитывая психосоматическое состояние [президента США Дональда] Трампа, не исключено, что может быть нанесен удар", — резюмировал собеседник.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

