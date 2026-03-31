"Ядерный сценарий не исключен": Сафаров объяснил, что будет, если США глубоко увязнут в Иране - 31.03.2026 Украина.ру
"Ядерный сценарий не исключен": Сафаров объяснил, что будет, если США глубоко увязнут в Иране
Ближневосточный конфликт может разморозить застарелые противостояния по всему миру. Если США увязнут в Иране, у союзников России появится шанс освободить Корею из-под почти 70-летней оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Отвечая на вопрос журналиста о том, как последствия конфликта в Иране скажутся на темпах спецоперации, эксперт заявил, что необходимо активизировать силы на противоположной стороне. Он отметил, что серьезно пострадали военные запасы Южной Кореи. Если американцы завязнут на Ближнем Востоке, у союзников России может возникнуть возможность освободить своих корейских братьев из-под почти 70-летней оккупации, добавил он.Отвечая на вопрос о ядерном сценарии, Сафаров признал такую возможность. "Американцы провели испытания "Минитмен-3", которая может нести ядерный боезаряд. Если США понесут большие потери, учитывая психосоматическое состояние [президента США Дональда] Трампа, не исключено, что может быть нанесен удар", — резюмировал собеседник.
"Ядерный сценарий не исключен": Сафаров объяснил, что будет, если США глубоко увязнут в Иране

15:13 31.03.2026 (обновлено: 15:15 31.03.2026)
 
Ближневосточный конфликт может разморозить застарелые противостояния по всему миру. Если США увязнут в Иране, у союзников России появится шанс освободить Корею из-под почти 70-летней оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Отвечая на вопрос журналиста о том, как последствия конфликта в Иране скажутся на темпах спецоперации, эксперт заявил, что необходимо активизировать силы на противоположной стороне.
"Основная задача сейчас — нанести как можно больший урон глобальному гегемону. Чтобы это сделать, необходимо, чтобы силы в лице России, Китая, КНДР активизировались", — сказал Сафаров.
Он отметил, что серьезно пострадали военные запасы Южной Кореи. Если американцы завязнут на Ближнем Востоке, у союзников России может возникнуть возможность освободить своих корейских братьев из-под почти 70-летней оккупации, добавил он.
Отвечая на вопрос о ядерном сценарии, Сафаров признал такую возможность. "Американцы провели испытания "Минитмен-3", которая может нести ядерный боезаряд. Если США понесут большие потери, учитывая психосоматическое состояние [президента США Дональда] Трампа, не исключено, что может быть нанесен удар", — резюмировал собеседник.
Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
