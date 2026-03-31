"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов - 31.03.2026
"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов - 31.03.2026 Украина.ру
"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
К 21 веку светские республики в арабском мире полностью подошли к своему коллапсу. Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-31T04:45
2026-03-31T04:45
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей конфликта в Персидском заливе, эксперт заявил, что насильственное навязывание светской "демократии" на Ближнем Востоке приводит к обратному эффекту. Он напомнил, что полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы. "Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу", — пояснил эксперт.Курбанов констатировал смену эпох. "Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
ближний восток
иран
Украина.ру
новости, ближний восток, иран, дональд трамп, украина.ру, богословы, главные новости, главное, революция, демократия, война в иране, международные отношения, международная политика, арабский мир, арабы
Новости, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, богословы, Главные новости, главное, революция, демократия, война в Иране, международные отношения, Международная политика, Арабский мир, арабы

"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов

К 21 веку светские республики в арабском мире полностью подошли к своему коллапсу. Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей конфликта в Персидском заливе, эксперт заявил, что насильственное навязывание светской "демократии" на Ближнем Востоке приводит к обратному эффекту.
"Повторюсь, если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция в Иране", — сказал Курбанов.
Он напомнил, что полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы.
"Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу", — пояснил эксперт.
Курбанов констатировал смену эпох. "Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
06:40Десятилетие возвращённого величия
06:30Раскрыта главная ложь России об Украине
06:20"Всё выглядит предельно скверно". Эксперты, политики и учёные о судьбах Украины и мира
06:10Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами
06:00"ВСУ готовят крупное наступление": Коц раскрыл, как и где Украина накапливает "дроновый кулак"
05:55"Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО
05:45"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
05:30"На острове Харк американцев уже ждут": Сафаров назвал три сценария наземной операции США
05:15"Килл-зона никуда не исчезла": Андрей Коц о перспективах освобождения Славянска и Краматорска
05:00"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране
04:45"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
04:31Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ
04:15"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
04:01Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
03:17ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам
02:48Трамп может потребовать от арабских стран покрыть расходы на войну с Ираном
02:14Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
01:59Иранский вопрос в российском контексте
01:58МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран
Лента новостейМолния