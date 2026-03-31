"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
К 21 веку светские республики в арабском мире полностью подошли к своему коллапсу. Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-31T04:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей конфликта в Персидском заливе, эксперт заявил, что насильственное навязывание светской "демократии" на Ближнем Востоке приводит к обратному эффекту. Он напомнил, что полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы. "Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу", — пояснил эксперт.Курбанов констатировал смену эпох. "Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть", — подытожил собеседник Украина.ру.
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей конфликта в Персидском заливе, эксперт заявил, что насильственное навязывание светской "демократии" на Ближнем Востоке приводит к обратному эффекту.
"Повторюсь, если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция в Иране", — сказал Курбанов.
Он напомнил, что полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы.
"Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу", — пояснил эксперт.
Курбанов констатировал смену эпох. "Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть", — подытожил собеседник Украина.ру.