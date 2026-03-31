"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов

К 21 веку светские республики в арабском мире полностью подошли к своему коллапсу. Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов

2026-03-31T04:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о религиозной составляющей конфликта в Персидском заливе, эксперт заявил, что насильственное навязывание светской "демократии" на Ближнем Востоке приводит к обратному эффекту. Он напомнил, что полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы. "Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу", — пояснил эксперт.Курбанов констатировал смену эпох. "Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.

