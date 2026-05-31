Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске

Российские войска продолжают штурм Константиновки. Об этом 31 мая сообщает сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-05-31T15:24

Стало известно, что штурмовые группы ВС РФ инфильтрировались в восточную часть города и взяли под визуальный контроль выезд на Дружковку. Бои идут в многоэтажной застройке исторического центра, продолжается зачистка частного сектора. В промзоне российские подразделения накапливаются и продвигаются, оказывая давление с тыла на позиции противника в центральном районе западной части города. Со стороны Ильиновки наступление развивается вдоль улицы Леваневского. Константиновка полностью превратилась в зону боевых действий без четкой линии соприкосновения. Противник вывел часть подразделений БПЛА в соседнюю Алексеево-Дружковку и готовит контратаки, пытаясь удержать город. И о других новостях к этому часу: 🟥 После утренней атаки в Днепре загорелся склад логистической компании и припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших уточняется. Также сообщается о прилете "Герани" по объекту "Новой Почты". В городе зафиксированы взрывы. 🟥 Взрывы в Николаеве Сообщается о взрывах в Николаеве. Подробности уточняются. 🟥 В поселке Матвеев Курган после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза. Площадь пожара составляет 3600 кв. м, повреждены 17 жилых домов, три магазина и аптека. Введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавших, по предварительным данным, нет. 🟥Киевский режим нанес второй за сутки удар по Запорожской атомной электростанции. На этот раз атакован транспортный цех — уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет. Станция продолжает работать в штатном режиме, безопасность полностью обеспечена. О других новостях фронта в ежедневном обзоре – ВС РФ поразили цеха дронов, хранилища топлива и инфраструктуру ВСУ

