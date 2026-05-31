Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывания Владимира Зеленского о "белорусской угрозе" и предупредил о последствиях нападения на РБ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-31T13:10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что территории РБ якобы готовится нападение на Украину."Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают", – подчеркнул Лукашенко.Также он прокомментировал заявление Зеленского о неких определённых на территории Белоруссии 500 потенциальных целях."Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) извинит за это, но это трёп какой-то", - отметил белорусский президент.Он подчеркнул, что украинские военные не хотят никакой войны с Белоруссией и прекрасно понимают, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. По словам Лукашенко, к подобным агрессивным заявлениям Киев подталкивают европейские партнеры."То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это - они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает", – отметил Лукашенко.Он также прокомментировал визит на Украину Светланы Тихановской."И какие-то там действия - наших "тихушек-лахушек", говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он (Зеленский – Ред.) их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили - телевизионщики, - я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр [на территории Беларуси]", – отметил Лукашенко.Он предостерёг от атаки на республику."Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси - война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать", – указал Лукашенко.Ранее во время разговора в мае с президентом Франции Эммануэлем Макроном Лукашенко заявил, что Белоруссия применит ядерное оружие только в случае агрессии со стороны других стран.Обстрелы и налётыУтром 31 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России: 4 на горловиком и по 1 на донецком, мариупольском, енакиевскоим и макеевском направлениях, выпустив в общей сложности 8 различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 29 мая на трассе Донецк-Мариуполь. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 3 объекта гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 14 дронов ВСУ.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малокаховка — 2; Любимовка — 2; Каховка — 4; Новая Каховка — 5; Алёшки — 6", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Каховка и Алёшки.Позднее канал со ссылкой на оперативные службы сообщил о том, что в Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, пострадала женщина. Кроме того, на трассе "Новороссия" ВСУ атаковали дроном грузовик, направлявшийся в Крым"Состояние водителя уточняется", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Утром 31 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 2 БПЛА. Повреждений нет", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Красная Нива, Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Наумовка, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Таврово, Черемошное и Ясные Зори произведены атаки 41 беспилотника, 20 из которых подавлены и сбиты."В посёлке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. В районе села Орловка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В селе Отрадное повреждён частный дом, в селе Ясные Зори — объект инфраструктуры, в селе Черемошное — домовладение, в селе Нечаевка — складское помещение, в селе Николаевка — здание предприятия, в посёлке Октябрьский — автомобиль. Сегодня ночью и утром при детонации FPV-дронов в посёлке Малиновка повреждено административное здание, в Октябрьском — остекление МКД, 3 автомобиля, один из которых уничтожен, а также сгорел гараж, в селе Бессоновка повреждено здание предприятия, в селе Красный Октябрь — 3 квартиры в МКД."В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит, а также сброшено одно взрывное устройство с БПЛА. В посёлке Борисовка при детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина. Пострадавшему оказана необходимая помощь, отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждено оборудование. В селе Грузское огнём уничтожена хозяйственная постройка, в посёлке Борисовка повреждён автомобиль", – указывалось в сводке.В Валуйском округе село Двулучное подверглось атаке беспилотника — повреждены частный дом и 2 машины.Над Вейделевским округом сбиты 7 БПЛА. В Волоконовском округе по селам Афоньевка и Борисовка совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит. Во всех случаях обошлось без последствий."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз, Смородино и Сподарюшино выпущено 22 снаряда в ходе 4 обстрелов, 4 раза сброшены 11 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 20 беспилотников, 2 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены 1 квартира в МКД, соцобъект, автомобиль и 5 частных домов, два из которых частично уничтожены огнём, в селе Смородино повреждены 2 частных дома, в селе Замостье — автомобиль, в селе Дунайка — газовая труба и 2 домовладения, в селе Гора-Подол огнём повреждено складское помещение", – отмечалось в сводке.Над Губкинским округом сбит беспилотник. Над Красненским округом сбиты 2 БПЛА. Над Красногвардейским округом сбиты 2 беспилотника. Во всех случаях обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка и Сергиевка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 12 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. Без последствий", – сообщалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 3 беспилотника. Над Ракитянским округом сбит БПЛА самолётного типа. Над Ровеньским округом сбиты 8 беспилотников. Над Старооскольским округом сбит БПЛА. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Дмитриевка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Пристень и хутор Бондаренков атакованы 17 беспилотниками, 7 из которых подавлены и сбиты, а также сброшено взрывное устройство с БПЛА", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены здание промышленного предприятия и автомобиль, в селе Козьмодемьяновка — автомобиль, в селе Пристень огнём уничтожен грузовой автомобиль. Сегодня ночью и утром от атак дронов и сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Маломихайловка повреждены частный дом и газовая труба, в Шебекино — остекление 5 квартир в 3 МКД, ГАЗель и 3 автомобиля, в селе Нежеголь — частный дом, 2 легковых и грузовой автомобили, в селе Дмитриевка — машина и частный дом.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

Егор Леев

