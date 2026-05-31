Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нечестности перед собственным народом. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 31 мая в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести"

2026-05-31T14:28

Как отметил Лукашенко, он недавно услышал заявление Пашиняна о том, что через Армению якобы будут проложены газовые трубы, и страна за это будет получать оплату газом. Белорусский президент усомнился в реалистичности этих планов."Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст?" — задался вопросом Александр Лукашенко.Глава Белоруссии также поинтересовался, когда именно могут быть реализованы подобные проекты, выразив сомнение в их практической осуществимости в обозримом будущем. Армянская сторона пока не комментировала это заявление.Ранее 31 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о так называемой "белорусской угрозе", при этом белорусский лидер предупредил о возможных последствиях в случае нападения на Белоруссию. Тем временем украинские военные продолжают наносить удары по российским регионам. Подробнее в материале Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

