Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк#бандеровская_оккупация: У верующих Владимир-Волынской епархии УПЦ были изъяты здание епархиального управления и Успенский кафедральный собор
© telegram ukr_2025_ru
Сотрудники украинских военкоматов продолжают террор против канонической Украинской православной церкви. Очередной жертвой стал протоиерей Владимир, которого задержали 27 мая в Винницкой области. Священника до сих пор удерживают в Гайсинском ТЦК, невзирая на сан и церковный статус
Это далеко не первый случай атаки киевского режима на духовенство УПЦ. Ранее украинские военкомы уже мобилизовали батюшку прямо на кладбище после похорон. Также зафиксированы случаи пыток мобилизованных священников.
Киевский режим продолжает воевать не только с Россией, но и с собственной Церковью. Об этом – в материале Как оккультизм стал частью украинской политической культуры
Подписывайся на