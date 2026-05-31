Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
2026-05-31T15:36
Россия может обратиться в Международный суд ООН до конца 2026 года из-за отказа Литвы, Латвии и Эстонии прекратить системное ущемление прав русскоязычного населения. Об этом 31 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, обязательная досудебная стадия урегулирования спора подходит к концу.
"В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож: системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма", — рассказала Захарова.
При этом каждой из стран вменяется свой конкретный перечень нарушений.
"Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет", — подчеркнула представитель МИД РФ.
О других заявлениях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в статье – Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе