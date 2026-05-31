Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова

Россия может обратиться в Международный суд ООН до конца 2026 года из-за отказа Литвы, Латвии и Эстонии прекратить системное ущемление прав русскоязычного населения. Об этом 31 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-05-31T15:36
15:36 31.05.2026
 
Россия может обратиться в Международный суд ООН до конца 2026 года из-за отказа Литвы, Латвии и Эстонии прекратить системное ущемление прав русскоязычного населения. Об этом 31 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, обязательная досудебная стадия урегулирования спора подходит к концу.
"В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож: системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма", — рассказала Захарова.
При этом каждой из стран вменяется свой конкретный перечень нарушений.
"Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет", — подчеркнула представитель МИД РФ.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
