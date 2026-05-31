Сходка русофобов и бегство мужчин. Что происходит в Одессе

В Одессе в эти дни проходит Черноморский форум безопасности, где "ястребы" обсуждают, как им победить и развалить РФ. На форум пожаловал даже наследник свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви

2026-05-31T13:28

"В Одессу прибыл наследный принц Ирана Реза Пехлеви. Прям какое-то нашествие "детей лейтенанта Шмидта" в Украине. Хотя… в XVI-XVII веках самозванцы и авантюристы тоже первым делом бежали на Запорожскую Сечь", - комментирует его визит украинский политолог Кость Бондаренко. Он также считает, что Владимиру Зеленскому вообще приятно общаться с символическими фигурами, не имеющими реальной власти и реального влияния вроде Светланы Тихановской и Пехлеви.Зеленский с Пехлеви ранее встречался в Мюнхене, фактически поддержав его стремления устроить в Иране переворот. В феврале тот прославился тем, что поддержал удары США и Израиля по своей исторической родине, в ходе которых погибли тысячи гражданских. Режим шаха Пехлеви в период до революции 1979 года был известен не только сотрудничеством с ЦРУ, но и систематическими пытками иранских оппозиционеров, включая иранских коммунистов и шиитское духовенство. Семья шаха роскошествовала, напоказ выставляя фотографии на яхтах и во дворцах.Пехлеви претендует на престол, но при этом западные и украинские СМИ называют его "лидером демократической оппозиции". В этом он похож на Зеленского, который тоже намерен править до конца своих дней без каких-либо выборов.На этом же форуме в Одессе глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Украина стремится к тому, чтобы стать новым Израилем в оборонной сфере. Такая установка предполагает фактически вечную войну с соседями и милитаризацию общества на целые поколения.На форум прибыл и духовный наставник Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный, выступая на том же форуме, назвал одним из наибольших рисков для Украины - открытие пролива Босфор для российского военно-морского флота в случае завершения войны. Иными словами, он ратует за бесконечное продление боевых действий и гибель еще тысяч или миллионов украинцев в интересах западных держав.Подобные мечты и желания несвойственны большинству одесситов, но их мнения уже никто не спрашивает с момента показательной расправы 2 мая 2014 года.На этой неделе в Одессе осудили престарелую преподавательницу по делу об убийстве нациста Демьяна Ганула*, принимавшего участие в сожжении одесситов в тот день. По версии Пересыпского суда Одессы, пенсионерка Ольга П. была в этом деле курьером. Сообщается, дескать, именно она "привезла в Одессу боевой пистолет Макарова со стертыми номерами, 32 патрона к нему и две боевые осколочные гранаты РГД-5 с запалами". Женщина является родной тетей подозреваемого в убийстве Ганула — Сергея Шалаева, командира механизированного взвода одесской 28-й бригады ВСУ. Учитывая преклонный возраст и хронические заболевания, её приговорили к условному сроку.Также на днях СБУ задержала в Одессе 55-летнего настоятеля храма Рождества Богородицы (канонической УПЦ) Павла Медведенко. Священника обвиняют в наведении ракет на город. СБУ заявляет, что он, якобы, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы обозначить на Google-картах геолокации потенциальных "целей". Собранные сведения он будто бы передавал в чат-бот, который администрировал Сергей Лебедев (николаевский блогер "Лохматый"), "скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку". Священник лишен права на внесение залога, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Тем временем, в Одесской области на семикилометровом участке трассы Одесса–Рени в районе Паланки проводятся проверки грузовиков и цистерн, чтобы предотвратить бегство мужчин из Украины.Этот маршрут через территорию Молдавии стал единственным доступным путём в южные районы области после разрушения моста через Днестровский лиман. По данным очевидцев, часть водителей оставляет свои машины и пытается бежать через границу, поэтому, дескать, этот канал бегства "пушечного мяса" пытаются перекрыть.Между тем, уже не только дроны, но и российские безэкипажные катера начали атаковать порт Одессы, откуда зачастую идут атаки на Крым. Украинская сторона заявила, что жертвой налета стал учебный парусный трехмачтовый корабль "Дружба", который с 1990-х годов там держался на воде в неисправном состоянии. Если ранее Киев благодаря помощи Великобритании терроризировал Крым безэкипажными катерами, то теперь украинские военные эксперты отмечают, что и РФ наладила их выпуск. В связи с этим Одессе прогнозируют увеличение количества ударов.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО происходящем на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

