Пашинян: я утоплю вас в черной икре! Святой безвиз! Только паспорт и билет - и прощай, Армения
В Армении 7 июня пройдут выборы в Национальное собрание. Как готовится к предстоящему волеизъявлению народа действующая власть и какие щупальца тянутся в Армению из Европы и США?
Больше всех старается сейчас нынешний премьер Никол Пашинян, чья цель - любой ценой удержать власть. В этом ему стараются помочь "десанты" зарубежных политиков.
"Венская опера"
Ну что ж, повторяется история про "венскую оперу и кофе".
Армения семимильными шагами побежала по пути Украины.
Как президент Петр Порошенко* заманивал украинских граждан в светлое будущее ("вы будете летать на выходные пить кофе и ходить в оперу в Вене"), так же и премьер Пашинян обещает гражданам Армении "только паспорт и билет."
И всё! Все три миллиона граждан Армении смогут покинуть историческую родину, чтобы насладиться "венской оперой".
Армяне - "заробитчане"?
Неизвестно, насколько подействует этот аргумент на армян. Это же не Украина, которая и до Порошенко жила на деньги "заробитчан". То есть на деньги современных украинских батраков, которые собирают клубнику и работают на стройках Польши и Германии.
Для украинцев "безвиз" казался чем-то "святым", за что надо бороться и страдать.
"Боритэся, та поборэтэ", как завещал классик. "Вам Бог помагае!"
Но даже Тарас Шевченко, наверняка, был бы в большом недоумении, увидев толпы сограждан с огромными сумками в руках, которые толпились и чуть не убивали друг друга в огромных очередях на границе Украины. Чтобы сбежать наконец из этой страны! Это же настоящая национальная идея политического украинца: "святая" эмиграция.
"Шоб хоч диты пожили як люды!"
То есть на сборе клубники в Польше. Это гораздо почетнее, чем быть, например, учителем математики в украинской школе или врачом. Врачи и учителя рванули из Украины, только пятки сверкали.
Но если для Украины важна была идея "святой эмиграции", то для Армении этот рекламный трюк вряд ли сработает.
Во-первых, у каждой армянской семьи есть два-три или больше родственников в Марселе или Лос-Анджелесе. За рубежом армян живёт больше, чем на исторической родине.
Сейчас в Армении проживает 2 миллиона 950 тысяч человек. Среди них, конечно, не только армяне. Но и русские, ассирийцы, езиды, персы и греки, и представители других национальностей.
А за пределами Армении проживает приблизительно 12 миллионов армян.
Огромные армянские диаспоры существуют в США и во Франции.
И прекрасно, кстати, встроены в местный бизнес и даже руководят культурными тенденциями. Это далеко не "заробитчане".
Достаточно вспомнить имена Шарля Азнавура, Шер или Ким Кардашьян. Ким Кардашьян, правда, не певица и не деятель культуры, а человек, знаменитый своими выдающимися формами, но знаменита же!
© РИА Новости . Асатур Есаянц
Американская актриса К.Кардашьян посетила памятные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армян
Так что вряд ли гражданам Армении нужен "безвиз". Они уже давно находятся за пределами Армении, без помощи Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен.
А цены? Снизятся от энергии солнца!
А вот что будет с ценами после того, как Армения пойдет по дороге "святого безвиза"? И откажется, естественно, от России, энергоносителей и даже от атомной энергии?
"Армении не нужно бояться возможных высоких цен, так как у Армении скоро будет много денег и безвиз," – заверяет Пашинян.
Деньги откуда появятся? От Солнца! Это великое богатство Армении. Ставим в Армении солнечные панели, и никакая энергия больше не нужна. Ни газ, ни нефть. Электричество - само, от Солнца будет приходить.
Экспортировать энергию будем! Заявляет Пашинян.
Странно, что до этого ещё не додумались беднейшие страны Африки и других экваториальных государств. Уже давно бы разбогатели, поставляя "энергию Солнца" в другие страны, по "методу Пашиняна".
"По маршруту Трампа"
Седьмого июня должны пройти выборы в Национальное собрание Армении. До полуночи 5 июня разрешена агитация.
Сейчас начинается самая жаркая неделя, когда будут стараться все: и оппозиция, и Пашинян.
Президент Трамп уже разместил в поддержку Пашиняна пост, в котором назвал его "мой большой друг и лидер".
"Никол полностью разделяет мое видение Мира и Безопасности", - написал Трамп.
Марко Рубио только что посетил Армению и "совершил несколько важных сделок". А дальше Армения должна пойти по "маршруту Трампа к международному миру и процветанию".
Каков же этот маршрут? А Трамп сразу же, в этом же посте, и написал, каков он: "поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов. ПОЭТОМУ я полностью поддерживаю переизбрание Никола".
Поэтому! По этой причине!
Трамп нисколько не стесняется и не скрывает свои планы и намерения. Зачем писать про "демократию", про "права человека", "свободу слова" и "притеснение инакомыслящих". Все эти клише, которые были в ходу еще во времена СССР, выкинуты за ненадобностью.
Просто дайте нам "доступ из Центральной Азии до США", и можете делать что хотите. Притеснять инакомыслящих и уничтожать свободу слова. До этого США, и дела нет (впрочем, как всегда, если в деле захвата государства не участвуют "замечательные американские энергетические компании").
Рейтинги и группы поддержки
Никол старается. Личный рейтинг его как премьера сегодня - 11 процентов, недоверие - 79 процентов.
Не помогают даже "креативные ролики": Пашинян в автобусе ест жареный пирожок, Пашинян ест шаурму, Пашинян играет на ударных.
Впрочем, барабанит он так ужасно, и так не попадает в ритм, что проголосовать после этого за него могут только из жалости.
На это, видимо, и расчёт!
Недавно Никол побарабанил вместе с президентом Франции Макроном (Эммануэль пел и немного тыкал пальцами по клавишам пианино).
Приезжал в Армению целый десант из ЕС. Ходили по Еревану, обнимались и делали селфи с Пашиняном. И Урсула фон дер Ляйен, и другие европейские "лидеры". Представители 50 стран прибыли "оказать поддержку".
Санду с Зеленским мельтешили в толпе и старательно говорили друг с другом на ужасном английском.
А до этого в Ереван приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. И тоже улыбался и делал вид, что счастлив обнять Николу Воваевича.
Чем объясняется такой небывалый наплыв випов из-за океана и из ЕС?
Конечно же, низкими рейтингами Пашиняна. Протеже Сороса может проиграть эти выборы.
"Я утоплю вас в черной икре!"
В выборах 7 июня будут участвовать 17 партий и 2 блока.
Есть там "Меритократическая партия" (что бы это ни значило). Есть "Процветающая Армения". Есть партия под прекрасным названием "Я против всех".
Есть "Сильная Армения", есть "Просвещённая". Есть партия "Кочари", реформистов, альянс "Армения" и так далее.
Правящая партия называется "Гражданский договор". К ней принадлежит, естественно, и её основатель Никол Пашинян.
Пашинян позиционирует себя как того, кто "ест пирожки" (ролик в автобусе с поедающим пирожок Николой Воваевичем был снят не просто так).
А оппоненты, и из сильной Армении, и из просвещённой, и из процветающей, по его мнению - утопают в чёрной икре.
"Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей чёрной икре!" - заявил Пашинян.
Это звучит очень странно, учитывая, что у власти уже 8 лет - сам Никол Воваевич Пашинян. Как же он допустил "воровство у пенсионеров"?
Фото: Никол Пашинян
© Фото : primeminister.am
Фото: Никол Пашинян
Предвыборный лозунг Пашиняна - примерно такой же, как и в 2013 году, когда он основал партию "Гражданский договор" и стал депутатом парламента.
Это не удивительно. Так называемая борьба с коррупцией - любимая тема тех, кто хочет захватить власть и "привести страну к демократии" в любой части мира.
"Враг народа"
Пашинян сейчас активно ездит по стране, проводит агитацию, и ожидаемо уже попал в несколько скандалов.
Он сорвался на политика из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), который упрекал его в сдаче территории.
"Что ты продвигаешь азербайджанские нарративы!" - кричал Пашинян.
Совсем некрасиво повел себя Пашинян с женщиной, которая обвинила его в гибели своего брата и в катастрофе в стране. Она заявила Пашиняну:
"Ты враг народа! Вы попытались нас прогнуть, но мы не прогнулись!"
Арпине Согоян просто шла на работу, когда увидела премьера на митинге во дворе своего дома и не сдержала эмоций.
Пашиняна понесло. Он кричал:
"Это вы разрушили страну, грабили, прикрываясь Карабахом. Вы сбежавшие выродки, снимите маски. Всех вас нагну и уничтожу, засуну ваши маски в соответствующее место!"
После этого разговора Арпине Согоян, акушера-гинеколога, которая проработала по профессии 30 лет, начальство попросило "уволиться по собственному желанию".
Другому оппоненту Пашинян отрезал: "не буду говорить с теми, у кого карабахский акцент!"
Тема "потерянного Арцаха" - огромная боль для армянского народа. В прошлом году проводился опрос, 87,5 процентов опрошенных выбрали такой ответ:
"Потеря Арцаха временная, мы должны укрепить нашу армию и вернуть утраченное."
Кабальные договора
Партия Пашиняна, согласно опросам, набирает сейчас около 18 процентов голосов. Вряд ли ему удастся сформировать правительство. Отсюда и вся эта истерика.
Не помог даже визит главы МИД Литвы для поддержки Пашиняна. Это шутка, конечно. Визит проигрывающего прибалтийского карлика, чей президент прячется в бункере от украинских дронов, вряд ли чем-то может помочь Пашиняну.
Этот визит как бы говорит: хотите, как мы? Дайте свою территорию для украинских дронов, и тоже будете сидеть в бункере! А население наполовину уедет батрачить в страны ЕС.
Оппозиция утверждает: Пашинян отдаст страну на разграбление, а сам уедет жить в свой дом в Канаде.
В принципе, так и поступил "герой Майдана" Арсений Яценюк, который обещал гражданам Украины "дешевую коммуналку", а сам теперь проживает в США на своих 26 виллах.
"Коммуналка" выросла с тех пор, по подсчетам украинских журналистов, в 12 раз. Но это мелочи по сравнению с тем, куда вообще привел Украину "святой Майдан".
А учитывая, что во время визита Рубио Пашинян подписал кабальный договор о "добыче редкоземельных" в Армении, а до этого в договоре с ЕС обязался прекратить работу АЭС в стране, можно представить перспективы Армении.
Кстати, договор с Рубио был подписан в аэропорту Еревана, дальше аэропорта Звартноц госсекретарь поехать побрезговал.
Полтора часа в аэропорту - этого более чем достаточно для туземцев, которые ещё и сами прибыли подписать договор о сдаче страны в концессию "белым господам".
