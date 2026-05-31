Пашинян: я утоплю вас в черной икре! Святой безвиз! Только паспорт и билет - и прощай, Армения

В Армении 7 июня пройдут выборы в Национальное собрание. Как готовится к предстоящему волеизъявлению народа действующая власть и какие щупальца тянутся в Армению из Европы и США?

2026-05-31T13:15

Больше всех старается сейчас нынешний премьер Никол Пашинян, чья цель - любой ценой удержать власть. В этом ему стараются помочь "десанты" зарубежных политиков."Венская опера"Ну что ж, повторяется история про "венскую оперу и кофе".Армения семимильными шагами побежала по пути Украины.Как президент Петр Порошенко* заманивал украинских граждан в светлое будущее ("вы будете летать на выходные пить кофе и ходить в оперу в Вене"), так же и премьер Пашинян обещает гражданам Армении "только паспорт и билет."И всё! Все три миллиона граждан Армении смогут покинуть историческую родину, чтобы насладиться "венской оперой".Армяне - "заробитчане"?Неизвестно, насколько подействует этот аргумент на армян. Это же не Украина, которая и до Порошенко жила на деньги "заробитчан". То есть на деньги современных украинских батраков, которые собирают клубнику и работают на стройках Польши и Германии.Для украинцев "безвиз" казался чем-то "святым", за что надо бороться и страдать."Боритэся, та поборэтэ", как завещал классик. "Вам Бог помагае!"Но даже Тарас Шевченко, наверняка, был бы в большом недоумении, увидев толпы сограждан с огромными сумками в руках, которые толпились и чуть не убивали друг друга в огромных очередях на границе Украины. Чтобы сбежать наконец из этой страны! Это же настоящая национальная идея политического украинца: "святая" эмиграция."Шоб хоч диты пожили як люды!"То есть на сборе клубники в Польше. Это гораздо почетнее, чем быть, например, учителем математики в украинской школе или врачом. Врачи и учителя рванули из Украины, только пятки сверкали.Но если для Украины важна была идея "святой эмиграции", то для Армении этот рекламный трюк вряд ли сработает.Во-первых, у каждой армянской семьи есть два-три или больше родственников в Марселе или Лос-Анджелесе. За рубежом армян живёт больше, чем на исторической родине.Сейчас в Армении проживает 2 миллиона 950 тысяч человек. Среди них, конечно, не только армяне. Но и русские, ассирийцы, езиды, персы и греки, и представители других национальностей.А за пределами Армении проживает приблизительно 12 миллионов армян.Огромные армянские диаспоры существуют в США и во Франции.И прекрасно, кстати, встроены в местный бизнес и даже руководят культурными тенденциями. Это далеко не "заробитчане".Достаточно вспомнить имена Шарля Азнавура, Шер или Ким Кардашьян. Ким Кардашьян, правда, не певица и не деятель культуры, а человек, знаменитый своими выдающимися формами, но знаменита же!Так что вряд ли гражданам Армении нужен "безвиз". Они уже давно находятся за пределами Армении, без помощи Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен.А цены? Снизятся от энергии солнца!А вот что будет с ценами после того, как Армения пойдет по дороге "святого безвиза"? И откажется, естественно, от России, энергоносителей и даже от атомной энергии?"Армении не нужно бояться возможных высоких цен, так как у Армении скоро будет много денег и безвиз," – заверяет Пашинян.Деньги откуда появятся? От Солнца! Это великое богатство Армении. Ставим в Армении солнечные панели, и никакая энергия больше не нужна. Ни газ, ни нефть. Электричество - само, от Солнца будет приходить.Экспортировать энергию будем! Заявляет Пашинян.Странно, что до этого ещё не додумались беднейшие страны Африки и других экваториальных государств. Уже давно бы разбогатели, поставляя "энергию Солнца" в другие страны, по "методу Пашиняна"."По маршруту Трампа"Седьмого июня должны пройти выборы в Национальное собрание Армении. До полуночи 5 июня разрешена агитация.Сейчас начинается самая жаркая неделя, когда будут стараться все: и оппозиция, и Пашинян.Президент Трамп уже разместил в поддержку Пашиняна пост, в котором назвал его "мой большой друг и лидер"."Никол полностью разделяет мое видение Мира и Безопасности", - написал Трамп.Марко Рубио только что посетил Армению и "совершил несколько важных сделок". А дальше Армения должна пойти по "маршруту Трампа к международному миру и процветанию".Каков же этот маршрут? А Трамп сразу же, в этом же посте, и написал, каков он: "поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов. ПОЭТОМУ я полностью поддерживаю переизбрание Никола".Поэтому! По этой причине!Трамп нисколько не стесняется и не скрывает свои планы и намерения. Зачем писать про "демократию", про "права человека", "свободу слова" и "притеснение инакомыслящих". Все эти клише, которые были в ходу еще во времена СССР, выкинуты за ненадобностью.Просто дайте нам "доступ из Центральной Азии до США", и можете делать что хотите. Притеснять инакомыслящих и уничтожать свободу слова. До этого США, и дела нет (впрочем, как всегда, если в деле захвата государства не участвуют "замечательные американские энергетические компании").Рейтинги и группы поддержкиНикол старается. Личный рейтинг его как премьера сегодня - 11 процентов, недоверие - 79 процентов.Не помогают даже "креативные ролики": Пашинян в автобусе ест жареный пирожок, Пашинян ест шаурму, Пашинян играет на ударных.Впрочем, барабанит он так ужасно, и так не попадает в ритм, что проголосовать после этого за него могут только из жалости.На это, видимо, и расчёт!Недавно Никол побарабанил вместе с президентом Франции Макроном (Эммануэль пел и немного тыкал пальцами по клавишам пианино).Приезжал в Армению целый десант из ЕС. Ходили по Еревану, обнимались и делали селфи с Пашиняном. И Урсула фон дер Ляйен, и другие европейские "лидеры". Представители 50 стран прибыли "оказать поддержку".Санду с Зеленским мельтешили в толпе и старательно говорили друг с другом на ужасном английском.А до этого в Ереван приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. И тоже улыбался и делал вид, что счастлив обнять Николу Воваевича.Чем объясняется такой небывалый наплыв випов из-за океана и из ЕС?Конечно же, низкими рейтингами Пашиняна. Протеже Сороса может проиграть эти выборы."Я утоплю вас в черной икре!"В выборах 7 июня будут участвовать 17 партий и 2 блока.Есть там "Меритократическая партия" (что бы это ни значило). Есть "Процветающая Армения". Есть партия под прекрасным названием "Я против всех".Есть "Сильная Армения", есть "Просвещённая". Есть партия "Кочари", реформистов, альянс "Армения" и так далее.Правящая партия называется "Гражданский договор". К ней принадлежит, естественно, и её основатель Никол Пашинян.Пашинян позиционирует себя как того, кто "ест пирожки" (ролик в автобусе с поедающим пирожок Николой Воваевичем был снят не просто так).А оппоненты, и из сильной Армении, и из просвещённой, и из процветающей, по его мнению - утопают в чёрной икре."Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей чёрной икре!" - заявил Пашинян.Это звучит очень странно, учитывая, что у власти уже 8 лет - сам Никол Воваевич Пашинян. Как же он допустил "воровство у пенсионеров"?Предвыборный лозунг Пашиняна - примерно такой же, как и в 2013 году, когда он основал партию "Гражданский договор" и стал депутатом парламента.Это не удивительно. Так называемая борьба с коррупцией - любимая тема тех, кто хочет захватить власть и "привести страну к демократии" в любой части мира."Враг народа"Пашинян сейчас активно ездит по стране, проводит агитацию, и ожидаемо уже попал в несколько скандалов.Он сорвался на политика из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), который упрекал его в сдаче территории."Что ты продвигаешь азербайджанские нарративы!" - кричал Пашинян.Совсем некрасиво повел себя Пашинян с женщиной, которая обвинила его в гибели своего брата и в катастрофе в стране. Она заявила Пашиняну:"Ты враг народа! Вы попытались нас прогнуть, но мы не прогнулись!"Арпине Согоян просто шла на работу, когда увидела премьера на митинге во дворе своего дома и не сдержала эмоций.Пашиняна понесло. Он кричал:После этого разговора Арпине Согоян, акушера-гинеколога, которая проработала по профессии 30 лет, начальство попросило "уволиться по собственному желанию".Другому оппоненту Пашинян отрезал: "не буду говорить с теми, у кого карабахский акцент!"Тема "потерянного Арцаха" - огромная боль для армянского народа. В прошлом году проводился опрос, 87,5 процентов опрошенных выбрали такой ответ:"Потеря Арцаха временная, мы должны укрепить нашу армию и вернуть утраченное."Кабальные договораПартия Пашиняна, согласно опросам, набирает сейчас около 18 процентов голосов. Вряд ли ему удастся сформировать правительство. Отсюда и вся эта истерика.Не помог даже визит главы МИД Литвы для поддержки Пашиняна. Это шутка, конечно. Визит проигрывающего прибалтийского карлика, чей президент прячется в бункере от украинских дронов, вряд ли чем-то может помочь Пашиняну.Этот визит как бы говорит: хотите, как мы? Дайте свою территорию для украинских дронов, и тоже будете сидеть в бункере! А население наполовину уедет батрачить в страны ЕС.Оппозиция утверждает: Пашинян отдаст страну на разграбление, а сам уедет жить в свой дом в Канаде.В принципе, так и поступил "герой Майдана" Арсений Яценюк, который обещал гражданам Украины "дешевую коммуналку", а сам теперь проживает в США на своих 26 виллах."Коммуналка" выросла с тех пор, по подсчетам украинских журналистов, в 12 раз. А учитывая, что во время визита Рубио Пашинян подписал кабальный договор о "добыче редкоземельных" в Армении, а до этого в договоре с ЕС обязался прекратить работу АЭС в стране, можно представить перспективы Армении.Кстати, договор с Рубио был подписан в аэропорту Еревана, дальше аэропорта Звартноц госсекретарь поехать побрезговал.Полтора часа в аэропорту - этого более чем достаточно для туземцев, которые ещё и сами прибыли подписать договор о сдаче страны в концессию "белым господам".

Елена Мурзина

