Песков ответил на вопрос о дальнейших действиях США после письма Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на "почасовой прогноз", отвечая на вопрос о дальнейших действиях США в контексте запроса Киева на поставки вооружений. Об этом он сказал 31 мая автору информационной студии "Вести" Павлу Зарубину

2026-05-31T13:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о новых поставках вооружений, заявил, что в отношениях с США нужно ориентироваться на "почасовой прогноз", а не на долгосрочные планы.Ранее украинское издание Kyiv Independent сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним. Как уточнялось в публикации, Киев столкнулся с растущим дефицитом боеприпасов в ВСУ.Журналист спросил Пескова, чего ждать от американцев дальше. В ответ представитель Кремля уточнил, о каком именно периоде идёт речь."Дальше — вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогноз", — сказал Песков.Министр обороны США Пит Хегсет заявил 30 мая на сингапурском форуме, что Вашингтон планирует содействовать Украине в вопросах обеспечения её обороноспособности. Подробнее в материале США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

