Стало известно, сколько Украина потеряла от коррупции за прошедший год - 31.05.2026 Украина.ру
Стало известно, сколько Украина потеряла от коррупции за прошедший год
Ущерб от коррупции на Украине только в выявленных случаях составил за 2025 год не менее 450 миллионов долларов. Шокирующие цифры следуют из данных Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, с которыми 31 мая опубликовали российские СМИ
За год украинские антикоррупционные органы возбудили 737 дел, вынесли 125 обвинительных заключений в отношении более чем 200 лиц. Высший антикоррупционный суд вынес 93 приговора в отношении 130 человек. Общий ущерб государству по этим делам составил около 20 миллиардов гривен. При этом реальных задержаний не происходит. Даже западные партнеры Киева, обычно закрывающие глаза на страшную коррупцию режима, неоднократно требовали реальной борьбы с воровством государственных денег и прозрачности в расходовании выделенных средств. Но, по оценкам местных аналитиков, действия властей остаются лишь показательными акциями, за которыми стоит банальный передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали: многие чиновники восприняли боевые действия как возможность для личного обогащения за государственный счет.
13:37 31.05.2026
 
Ущерб от коррупции на Украине только в выявленных случаях составил за 2025 год не менее 450 миллионов долларов. Шокирующие цифры следуют из данных Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, с которыми 31 мая опубликовали российские СМИ
За год украинские антикоррупционные органы возбудили 737 дел, вынесли 125 обвинительных заключений в отношении более чем 200 лиц. Высший антикоррупционный суд вынес 93 приговора в отношении 130 человек. Общий ущерб государству по этим делам составил около 20 миллиардов гривен.
При этом реальных задержаний не происходит. Даже западные партнеры Киева, обычно закрывающие глаза на страшную коррупцию режима, неоднократно требовали реальной борьбы с воровством государственных денег и прозрачности в расходовании выделенных средств.
Но, по оценкам местных аналитиков, действия властей остаются лишь показательными акциями, за которыми стоит банальный передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали: многие чиновники восприняли боевые действия как возможность для личного обогащения за государственный счет.
Зеленский тем временем продолжает выпрашивать у Трампа новые транши — об этом в материале Зеленский послал президенту США Дональду Трампу срочное письмо
