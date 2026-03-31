Олег Ясинский: Если Россия начнет посылать на Кубу три танкера в месяц, Остров Свободы можно будет спасти

Олег Ясинский: Если Россия начнет посылать на Кубу три танкера в месяц, Остров Свободы можно будет спасти - 31.03.2026 Украина.ру

Олег Ясинский: Если Россия начнет посылать на Кубу три танкера в месяц, Остров Свободы можно будет спасти

Пока весь мир смотрит на Ближний Восток, а США заняты Ираном, у Кубы есть некоторый шанс для экономического и политического маневра. Очень хотелось бы, чтобы Куба и друзья Кубы этим шансом воспользовались по максимуму.

2026-03-31T13:48

2026-03-31T13:48

2026-03-31T13:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник, эксперт по странам Латинской Америки, политолог Олег ЯсинскийРанее российский танкер "Анатолий Колодкин", находящийся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, спокойно проходит к кубинскому порту Матансас с грузом около 730 тысяч баррелей нефти. Береговая охрана США и патрульные катера в районе острова ограничились наблюдением – приказа на перехват так и не последовало. При этом сам Дональд Трамп, который еще недавно грозился наказать любую страну, отправляющую нефть на остров, теперь заявляет, что не видит проблем, если кто‑то захочет прислать топливо Кубе.- Олег, понятно, что эти объемы нефти не решат всех проблем Кубы, но помогут удовлетворить самую срочную потребность острова в топливе. И, все-таки, насколько и для чего конкретно их может хватить?- Есть разные оценки. Много лет назад, когда на Кубе не было такого жесткого кризиса, этих объемов хватало на 10-12 дней. Но поскольку сейчас надо максимально экономить все, что попадает на остров, это может быть растянуто примерно на месяц. Вообще, чтобы закрыть критические потребности Кубы, надо посылать туда такой танкер раз в месяц. В идеале – два- три танкера в месяц. В этом случае у Гаваны будет достаточно горючего для полноценной деятельности.- Теоретически можем ли мы вместе с Китаем обеспечить эти два-три танкера в месяц?- Теоретически мы и без Китая могли бы это обеспечить. Но тут уже встают военно-политические вопросы, а мы до сих пор всей полнотой информации не владеем. Лично для меня до сих пор загадка, почему Трамп вдруг поменял свою позицию по нефти для Кубы. Хотя, его позиция в принципе по всем темам часто меняется, и рациональному анализу трудно поддается.Повторюсь, в идеале нужны регулярные российские поставки.Сейчас еще есть информация, что Мексика ищет способ возобновить поставки нефти на Кубу. Именно Мексика в последние годы была основным поставщиком, а не Венесуэла. Но Мексике пригрозили санкциями, и она от этого отказалась. А теперь они могут найти какую-то модель, чтобы восстановить поставки на Кубу.- Вы, кстати, не думаете, что Трамп мог надорваться из-за войны против Ирана, поэтому немного ослабил хватку в отношении Кубы?- Хотелось бы так думать. Но, повторюсь, все действия Трампа в последнее время были настолько иррациональны, что я привык исходить из худшего варианта. В любом случае Кубе нужны регулярные поставки российской нефти на танкерах при сопровождении военного конвоя.- Вы ранее говорили, что энергетика Кубы в идеале должна избавляться от этой нефтяной зависимости. Предпринимают ли местные власти конкретные шаги в этом направлении?- Есть много проектов, связанных с солнечной энергетикой. Китай поставляет кубинцам много солнечных батарей. Рассматриваются и другие варианты. Но это долгосрочный процесс, а Кубе нужно восстановить хозяйственную деятельность прямо сейчас. К сожалению, в предыдущие годы, когда на острове было все более-менее нормально, местные власти не предусмотрели, что такой кризис возможен. Теперь из него нужно спешно выбираться.- Некоторое время назад на Кубе были массовые протесты из-за отключений света. Они сейчас утихли?- Сейчас протестов нет. Да, их было несколько, но это больше было раздуто прессой. Конечно, население недовольно. Несмотря на то, что первопричина кризиса – это блокада, правительство тоже допускало серьезные ошибки. Тем не менее, на Кубе существует гражданский мир. И там он на гораздо более высоком уровне, чем в большинстве стран Латинской Америки.- Еще хотел бы спросить про Венесуэлу. Что все-таки произошло с ее нефтью? Американцы поняли, что для добычи там нужно много времени и денег, но прежние объемы нефти из Венесуэлы на рынок вроде бы тоже не выбрасывались.- США действительно не получилось быстро найти частных инвесторов для добычи нефти в Венесуэле. Но ее нефтяная отрасль по-прежнему под контролем США. Без разрешения администрации Трампа местные власти не сделают с ней ничего.- И все-таки, можем ли мы в целом рассчитывать, что если война против Ирана затянется надолго, то США отстанут от Латинской Америки?- Про всю Латинскую Америку не скажу. Но конкретно для Кубы война против Ирана – это огромное облегчение. Слишком много сил у США уже ушло и еще уйдет на это.Вряд ли нынешний рост цен на нефть входил в планы Трампа. Хотя, опять же, мы не знаем, каковы были эти изначальные планы. Во-первых, у этого конфликта слишком много участников. Во-вторых, есть небезосновательная версия, что Иран стал ловушкой для Трампа, которую подстроило глубинное государство. Тем не менее, пока весь мир смотрит на Ближний Восток, а США заняты Ираном, у Кубы есть некоторый шанс для экономического и политического маневра.Очень хотелось бы, чтобы Куба и друзья Кубы этим шансом воспользовались по максимуму.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана

куба

сша

иран

венесуэла

китай

мексика

россия

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

интервью, куба, сша, иран, олег ясинский, дональд трамп, танкер, нефть, энергетика, венесуэла, китай, мексика, экономика, россия