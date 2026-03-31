Олег Ясинский: Если Россия начнет посылать на Кубу три танкера в месяц, Остров Свободы можно будет спасти
Пока весь мир смотрит на Ближний Восток, а США заняты Ираном, у Кубы есть некоторый шанс для экономического и политического маневра. Очень хотелось бы, чтобы Куба и друзья Кубы этим шансом воспользовались по максимуму.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник, эксперт по странам Латинской Америки, политолог Олег ЯсинскийРанее российский танкер "Анатолий Колодкин", находящийся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, спокойно проходит к кубинскому порту Матансас с грузом около 730 тысяч баррелей нефти. Береговая охрана США и патрульные катера в районе острова ограничились наблюдением – приказа на перехват так и не последовало. При этом сам Дональд Трамп, который еще недавно грозился наказать любую страну, отправляющую нефть на остров, теперь заявляет, что не видит проблем, если кто‑то захочет прислать топливо Кубе.- Олег, понятно, что эти объемы нефти не решат всех проблем Кубы, но помогут удовлетворить самую срочную потребность острова в топливе. И, все-таки, насколько и для чего конкретно их может хватить?- Есть разные оценки. Много лет назад, когда на Кубе не было такого жесткого кризиса, этих объемов хватало на 10-12 дней. Но поскольку сейчас надо максимально экономить все, что попадает на остров, это может быть растянуто примерно на месяц. Вообще, чтобы закрыть критические потребности Кубы, надо посылать туда такой танкер раз в месяц. В идеале – два- три танкера в месяц. В этом случае у Гаваны будет достаточно горючего для полноценной деятельности.- Теоретически можем ли мы вместе с Китаем обеспечить эти два-три танкера в месяц?- Теоретически мы и без Китая могли бы это обеспечить. Но тут уже встают военно-политические вопросы, а мы до сих пор всей полнотой информации не владеем. Лично для меня до сих пор загадка, почему Трамп вдруг поменял свою позицию по нефти для Кубы. Хотя, его позиция в принципе по всем темам часто меняется, и рациональному анализу трудно поддается.Повторюсь, в идеале нужны регулярные российские поставки.Сейчас еще есть информация, что Мексика ищет способ возобновить поставки нефти на Кубу. Именно Мексика в последние годы была основным поставщиком, а не Венесуэла. Но Мексике пригрозили санкциями, и она от этого отказалась. А теперь они могут найти какую-то модель, чтобы восстановить поставки на Кубу.- Вы, кстати, не думаете, что Трамп мог надорваться из-за войны против Ирана, поэтому немного ослабил хватку в отношении Кубы?- Хотелось бы так думать. Но, повторюсь, все действия Трампа в последнее время были настолько иррациональны, что я привык исходить из худшего варианта. В любом случае Кубе нужны регулярные поставки российской нефти на танкерах при сопровождении военного конвоя.- Вы ранее говорили, что энергетика Кубы в идеале должна избавляться от этой нефтяной зависимости. Предпринимают ли местные власти конкретные шаги в этом направлении?- Есть много проектов, связанных с солнечной энергетикой. Китай поставляет кубинцам много солнечных батарей. Рассматриваются и другие варианты. Но это долгосрочный процесс, а Кубе нужно восстановить хозяйственную деятельность прямо сейчас. К сожалению, в предыдущие годы, когда на острове было все более-менее нормально, местные власти не предусмотрели, что такой кризис возможен. Теперь из него нужно спешно выбираться.- Некоторое время назад на Кубе были массовые протесты из-за отключений света. Они сейчас утихли?- Сейчас протестов нет. Да, их было несколько, но это больше было раздуто прессой. Конечно, население недовольно. Несмотря на то, что первопричина кризиса – это блокада, правительство тоже допускало серьезные ошибки. Тем не менее, на Кубе существует гражданский мир. И там он на гораздо более высоком уровне, чем в большинстве стран Латинской Америки.- Еще хотел бы спросить про Венесуэлу. Что все-таки произошло с ее нефтью? Американцы поняли, что для добычи там нужно много времени и денег, но прежние объемы нефти из Венесуэлы на рынок вроде бы тоже не выбрасывались.- США действительно не получилось быстро найти частных инвесторов для добычи нефти в Венесуэле. Но ее нефтяная отрасль по-прежнему под контролем США. Без разрешения администрации Трампа местные власти не сделают с ней ничего.- И все-таки, можем ли мы в целом рассчитывать, что если война против Ирана затянется надолго, то США отстанут от Латинской Америки?- Про всю Латинскую Америку не скажу. Но конкретно для Кубы война против Ирана – это огромное облегчение. Слишком много сил у США уже ушло и еще уйдет на это.Вряд ли нынешний рост цен на нефть входил в планы Трампа. Хотя, опять же, мы не знаем, каковы были эти изначальные планы. Во-первых, у этого конфликта слишком много участников. Во-вторых, есть небезосновательная версия, что Иран стал ловушкой для Трампа, которую подстроило глубинное государство. Тем не менее, пока весь мир смотрит на Ближний Восток, а США заняты Ираном, у Кубы есть некоторый шанс для экономического и политического маневра.Очень хотелось бы, чтобы Куба и друзья Кубы этим шансом воспользовались по максимуму.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
Олег Ясинский: кто он — Украинский журналист-международник, живущий в Чили
