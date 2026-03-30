Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку
После очередной серии поездок по Европе Зеленский ринулся на Ближний Восток, который сейчас находится в фокусе мировых СМИ. Украинская тема была несколько отодвинута на задний план войной против Ирана, но Зеленский пытается встрять и в неё, делая вид, что без него там не обойдутся.
2026-03-30T06:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
2026
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
После очередной серии поездок по Европе Зеленский ринулся на Ближний Восток, который сейчас находится в фокусе мировых СМИ. Украинская тема была несколько отодвинута на задний план войной против Ирана, но Зеленский пытается встрять и в неё, делая вид, что без него там не обойдутся.
Зеленский посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, заключив с ними очередные договоры безопасности. Правда, ранее он заключил десятки договоров с европейскими странами, которые в сущности оказались никчемными. В воскресенье 29 марта он прилетел и в Иорднаию.
Арабским монархам он пытается продать опытных украинских дронщиков и борцов с дронами взамен на дефицитный дизель и финансирование своих проектов, в которых всегда были все признаки мошенничества.
Зеленский сейчас вообще активно пытается монетизировать опыт украинских военнослужащих, торгуя ими на мировых площадках, словно партией рогатого скота. Арабским шейхам он заливает об их эффективности в борьбе с иранскими дронами.
Сама по себе их "эффективность" является зачастую хитрой манипуляцией цифрами. Если 10 российских БПЛА поражают цели, то украинский Генштаб говорит, что их изначально было 100, а 90% якобы сбили. Именно эту показушную "эффективность" Зеленский и монетизирует.
На днях, например, мэр Львов Андрей Садовой задал простой вопрос, как при эффективности 96% российские "Герани" среди бела дня долетели до Львова? Медийные националисты тут же попытались его осечь за неудобные вопросы.
Некоторые украинские блогеры и Telegram-каналы пеняют Зеленскому за "экспорт" украинских специалистов по борьбе с БПЛА. Однако обращают они внимание также на тех, кто мелькает в турне Зеленского по арабским странам. Среди них много так называемых "барбершопных воинов", холёных медийных военнослужащих, которые свою "войну" ведут обычно из студий.
Блогер Александр Шелест** называет "арабский десант", приехавший с Зеленским, "звездным фронтом", выделяя супруга телеведущей Маши Ефросининой Тимура Хромаева. Такой подход говорит о том, что главное в этой авантюре Зеленского – пиар, а не реальное сбитие иранских дронов на Абу-Даби.
В то же время, по данным источников, связанных с иранским КСИР, в результате ракетной операции в Дубае был уничтожен объект, связанный с системами противодействия БПЛА, где, как утверждается, находился 21 украинский специалист.
Как пишет иранское издание Pars Today, этот инцидент произошёл в тот же период, когда Зеленский находился в регионе, что резко контрастирует с его публичными заявлениями об "успешном украинском опыте" и его международной востребованности.
"В целом Зеленский, постоянно курсируя по странам мира, выглядит прежде всего как политик, находящийся в бесконечном поиске финансирования. Он пытается извлечь выгоду из любой ситуации и любого кризиса, стремясь получить как можно больше денег", - резюмирует Pars Today.
Проданные Зеленским украинские наемники оказываются на Ближнем Востоке в заведомо невыгодной ситуации: американцы вряд ли будут их привечать на своих базах, учитывая отношение Трампа, а арабы могут сдавать их местоположение, учитывая симпатии и антипатии местного населения.
С арабами Зеленский якобы договорился о поставках дизельного топлива на год. Дизель, основное топливо техники ВСУ, на Украине подорожал на 34%. И эксперты говорят, что это еще не предел, если война с Ираном затянется. Зеленский на днях рассказывал, что на Украине может возникнуть дефицит дизельного топлива на уровне до 90% из-за войны в Иране. То есть, бронетехнику ВСУ придется заправлять подсолнечным маслом.
И тут вопрос в том, насколько глупыми окажутся арабские шейхи, если предпочтут поставлять дефицитный и подорожавший дизель в обмен на некие "консультации" по борьбе с дронами вместо живых денег, которые им предлагают компании других стран.
Украинский Telegram-канал "Резидент" также пишет, что Зеленский пытается получить от арабских монархов финансирование на некие украинские разработки, под этот проект он в каждую страну отправляет по несколько групп ПВО.
Однако то, что может предложить Зеленский, – это составление планов, презентации и проведение семинаров, а также несколько сотен "паркетных офицеров". Но потребует за это миллиарды долларов – все-таки коррупционная практика многократного завышения стоимости эфемерных услуг на Украине обкатывалась десятилетиями.
Кроме того, есть еще один аспект визитов Зеленского. Нардеп Александр Дубинский пишет, что Зеленский отчаянно пытается навязаться США в качестве союзника в войне с Ираном, а Саудовская Аравия - единственная страна на Ближнем Востоке, которая могла бы отправить армию против Ирана по договоренности с США. И потому, по его мнению, Зеленский и помчался подписывать "оборонное соглашение".
"Зеленский пытается втянуть Украину в еще одну войну, с Ираном. Помимо заработков - цель в том, чтобы уйти таким образом от давления США по миру на условиях РФ. Давить на "союзника", который подставляет под пули и бомбы своих солдат вместо американских, Трампу будет сложнее политически", - пишет Дубинский.
Кого бы на Западе ни определяли в качестве своих врагов, Зеленский всегда пытался пристроиться, чтобы показать себя "защитником" и попросить денег. Так было в случае с КНДР и Китаем, талибами* и хуситами*, когда западные СМИ уделяли им особое внимание. И если через полгода Трамп свернёт войну с Ираном и сконцентрируется на каких-нибудь повстанческих группировках Нигерии, Зеленский обязательно попытается влезть и туда.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов