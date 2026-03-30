Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку

Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку - 30.03.2026 Украина.ру

Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку

После очередной серии поездок по Европе Зеленский ринулся на Ближний Восток, который сейчас находится в фокусе мировых СМИ. Украинская тема была несколько отодвинута на задний план войной против Ирана, но Зеленский пытается встрять и в неё, делая вид, что без него там не обойдутся.

2026-03-30T06:00

2026-03-30T06:00

2026-03-30T06:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Зеленский посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, заключив с ними очередные договоры безопасности. Правда, ранее он заключил десятки договоров с европейскими странами, которые в сущности оказались никчемными. В воскресенье 29 марта он прилетел и в Иорднаию.Арабским монархам он пытается продать опытных украинских дронщиков и борцов с дронами взамен на дефицитный дизель и финансирование своих проектов, в которых всегда были все признаки мошенничества.Зеленский сейчас вообще активно пытается монетизировать опыт украинских военнослужащих, торгуя ими на мировых площадках, словно партией рогатого скота. Арабским шейхам он заливает об их эффективности в борьбе с иранскими дронами.Сама по себе их "эффективность" является зачастую хитрой манипуляцией цифрами. Если 10 российских БПЛА поражают цели, то украинский Генштаб говорит, что их изначально было 100, а 90% якобы сбили. Именно эту показушную "эффективность" Зеленский и монетизирует.На днях, например, мэр Львов Андрей Садовой задал простой вопрос, как при эффективности 96% российские "Герани" среди бела дня долетели до Львова? Медийные националисты тут же попытались его осечь за неудобные вопросы.Некоторые украинские блогеры и Telegram-каналы пеняют Зеленскому за "экспорт" украинских специалистов по борьбе с БПЛА. Однако обращают они внимание также на тех, кто мелькает в турне Зеленского по арабским странам. Среди них много так называемых "барбершопных воинов", холёных медийных военнослужащих, которые свою "войну" ведут обычно из студий.Блогер Александр Шелест** называет "арабский десант", приехавший с Зеленским, "звездным фронтом", выделяя супруга телеведущей Маши Ефросининой Тимура Хромаева. Такой подход говорит о том, что главное в этой авантюре Зеленского – пиар, а не реальное сбитие иранских дронов на Абу-Даби.В то же время, по данным источников, связанных с иранским КСИР, в результате ракетной операции в Дубае был уничтожен объект, связанный с системами противодействия БПЛА, где, как утверждается, находился 21 украинский специалист.Как пишет иранское издание Pars Today, этот инцидент произошёл в тот же период, когда Зеленский находился в регионе, что резко контрастирует с его публичными заявлениями об "успешном украинском опыте" и его международной востребованности."В целом Зеленский, постоянно курсируя по странам мира, выглядит прежде всего как политик, находящийся в бесконечном поиске финансирования. Он пытается извлечь выгоду из любой ситуации и любого кризиса, стремясь получить как можно больше денег", - резюмирует Pars Today.Проданные Зеленским украинские наемники оказываются на Ближнем Востоке в заведомо невыгодной ситуации: американцы вряд ли будут их привечать на своих базах, учитывая отношение Трампа, а арабы могут сдавать их местоположение, учитывая симпатии и антипатии местного населения.С арабами Зеленский якобы договорился о поставках дизельного топлива на год. Дизель, основное топливо техники ВСУ, на Украине подорожал на 34%. И эксперты говорят, что это еще не предел, если война с Ираном затянется. Зеленский на днях рассказывал, что на Украине может возникнуть дефицит дизельного топлива на уровне до 90% из-за войны в Иране. То есть, бронетехнику ВСУ придется заправлять подсолнечным маслом.И тут вопрос в том, насколько глупыми окажутся арабские шейхи, если предпочтут поставлять дефицитный и подорожавший дизель в обмен на некие "консультации" по борьбе с дронами вместо живых денег, которые им предлагают компании других стран.Украинский Telegram-канал "Резидент" также пишет, что Зеленский пытается получить от арабских монархов финансирование на некие украинские разработки, под этот проект он в каждую страну отправляет по несколько групп ПВО.Однако то, что может предложить Зеленский, – это составление планов, презентации и проведение семинаров, а также несколько сотен "паркетных офицеров". Но потребует за это миллиарды долларов – все-таки коррупционная практика многократного завышения стоимости эфемерных услуг на Украине обкатывалась десятилетиями.Кроме того, есть еще один аспект визитов Зеленского. Нардеп Александр Дубинский пишет, что Зеленский отчаянно пытается навязаться США в качестве союзника в войне с Ираном, а Саудовская Аравия - единственная страна на Ближнем Востоке, которая могла бы отправить армию против Ирана по договоренности с США. И потому, по его мнению, Зеленский и помчался подписывать "оборонное соглашение"."Зеленский пытается втянуть Украину в еще одну войну, с Ираном. Помимо заработков - цель в том, чтобы уйти таким образом от давления США по миру на условиях РФ. Давить на "союзника", который подставляет под пули и бомбы своих солдат вместо американских, Трампу будет сложнее политически", - пишет Дубинский.Кого бы на Западе ни определяли в качестве своих врагов, Зеленский всегда пытался пристроиться, чтобы показать себя "защитником" и попросить денег. Так было в случае с КНДР и Китаем, талибами* и хуситами*, когда западные СМИ уделяли им особое внимание. И если через полгода Трамп свернёт войну с Ираном и сконцентрируется на каких-нибудь повстанческих группировках Нигерии, Зеленский обязательно попытается влезть и туда.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

иран

ближний восток

украина

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

иран, ближний восток, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, генштаб