https://ukraina.ru/20260330/zachem-na-samom-dele-rossiyskie-deputaty-poleteli-v-ssha-eksperty-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1077295599.html

Зачем на самом деле российские депутаты полетели в США. Эксперты о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, растворился ли "дух Анкориджа" или ещё нет, думают над тем, почему делегация депутатов ГД РФ вдруг поехала в гости к (вроде бы) врагам в США. И пытаются предсказать, не повторит ли киевский режим судьбу УНР.

2026-03-30T06:40

россия

украина

киев

соскин

андрей золотарев

дональд трамп

госдума

пентагон

вооруженные силы украины

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Боевые действия продолжаются, хотя весенняя распутица и насыщение линии боевого соприкосновения дронами, в сочетании с дефицитом личного состава с обеих сторон, фактически остановили фронт, информирует популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.При этом всё активнее ведётся воздушная война, наносятся чувствительные удары в глубину территории противника, будь то Украина или РФ. Уничтожаются объекты, которые когда-то назвали бы "народохозяйственными" и которые недавно ещё, на памяти нашего поколения, были общим нашим достоянием...Война войной, а депутатские связи РФ крепнут — и не с кем-нибудь, а именно с Америкой. На днях встречались американские конгрессмены и депутаты ГД РФ. По словам одного из участников, "встреча получилась многообещающей".В России далеко не все это оценили. Точнее, оценили, но вряд ли именно так, как хотели бы депутаты-путешественники."Ну просто: "Дружбе – крепнуть! Сколько счастья на лицах!", - с иронией отметил в своём блоге российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин, комментируя обнародованные фотоснимки с этой встречи.И задал несколько вопросов, что говорится, в политический вакуум: "А есть у наших депутатских делегаций такие свежие фото, например, с иранскими коллегами? Или с венесуэльскими? Ну, хотя бы с кубинскими? Нет? А чего так?".Нет ответа. Что думает по этому поводу читающий блог Прилепина народ (а у него более полумиллиона подписчиков) — читайте в комментариях к заметке писателя, цитировать не будем во избежание обвинений в экстремизме.Впрочем, один комментарий всё же приведём, поскольку, думается, такой вопрос возник у многих: "Подождите. То есть, это что такое? Нам заливают о патриотизме, нам понапридумали законов о наказании за дискредитацию армии, за критику СВО, и т. д. Потом представители нашей власти едут к нашим врагам. При этом, этот враг, в гости к которому радостно полетели депутаты, даёт Украине оружие, которое убивает наших мужчин. Это что происходит-то?".Враг дает киевскому режиму не только оружие, но и разведданные, даёт целеуказания, дает и политическую поддержку. Так что же, действительно, происходит?Украинский политехнолог Андрей Золотарёв в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что спутниковая группировка Пентагона вполне в состоянии обеспечивать Киев нужной для нанесения болезненных ударов по РФ информацией. А есть еще и британцы, есть другие европейские партнёры. Поэтому удары по Усть-Луге имели эффект, "это действительно узкое место российской нефтянки".Золотарёв предположил, что в ответ на атаку ВСУ по Ленинградской области, по Усть-Луге, "прилетит по остаткам украинской нефтедобычи", прилетит и по инфраструктуре, и это тоже будет очень болезненно. Вообще для войны нужна работающая экономика, а Киев воюет на заёмные средства. И высказанное главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым мнение, что нынешняя Украина может повторить судьбу УНР, не так уж и далеко от истины - "действительно, бремя войны для хилой украинской экономики, точнее, её остатков… неподъёмная ноша".Судьба кредита от ЕС в 90 млрд евро зависит от того, как пройдут выборы в Венгрии, а там далеко не так всё однозначно. К тому же препятствует получению такого кредита не только Орбан, но и Фицо. Так что перспективы получения этих средств призрачны. В Киеве же "финансы поют романсы… страна — банкрот, по сути", считает Золотарёв.Что касается визита российских депутатов в США, то эксперт считает, что потепление в отношениях Москвы и Вашингтона действительно имеет место, во всяком случае, "пока отношения с Трампом не испорчены". И что там происходит с пресловутым "духом Анкориджа", растворился он или нет — это мы скоро узнаем.Украинские деятели тоже ездят в США (вот побывал там Буданов*), но пока Зеленский "петляет", видимо, подходы Госдепа к решению украинского кризиса ему не подходят. В таком случае США могут временно выйти из игры, прекратив предоставление Киеву разведданных, оружия и иной помощи, считает эксперт.Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что "Украину развели, денег не будет".Бюджет пуст, к лету денег не будет совсем. Так что повторение судьбы УНР — не фантастика. Только повторять все будут по-разному.Соскин в связи с высказыванием Гетманцева напомнил, что у видного деятеля УНР Винниченко было поместье в Ницце, куда он в своё время и отбыл. У нынешних украинских деятелей тоже кое-что для себя припасено, а вот простым украинцам придётся плохо. Но простых - "не так уж много осталось, миллионов двадцать".По мнению экс-советника, помочь Киеву с деньгами могут страны Персидского залива, эмиры, которых Трамп тоже будто бы "сдал". Иран атакует, а Америка не очень-то им помогает."Как ни странно, только Украина может им помочь", - заявил Соскин в эфире интернет-канала Politeka, пояснив, что несколько сотен украинских спецов уже работают там, помогают отражать атаки, но делается это, конечно, не безвозмездно.А Иран для киевского режима — стратегический враг, поскольку он дал России дроны, ракеты и технологии. И вот сейчас — у Киева "появился отличный шанс… нанести удар по Ирану и заработать денег", заявил Соскин. По его словам, если эти деньги не украдут, то производство украинских дронов и ракет можно масштабировать и предоставить защиту эмирам, выбросив из этой связки Трампа."Уничтожая вместе Иран, мы уничтожаем Путина. Вот так получится", - подвёл экс-советник Кучмы идеологическое обоснование возможной сделки. При этом он заявил, что Киеву никак нельзя отдавать остатки Донбасса, поскольку там были созданы укреплённые линии обороны, отдавать их - "это чистое безумие".Помощь врагам Ирана потребует украинской крови — и она уже проливается. Иран поразил военный склад в Дубае, где находились более двух десятков украинских специалистов.Как заявил в эфире одного из каналов экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки (ГУР) Украины, погибли именно гуровцы. Он задал вопрос: а в качестве кого они там юридически находились?"Ответа нет. Поэтому врёт МИД о том, что ничего не было…", - заявил экс-нардеп, напомнив, что для направления украинских военных, инструторов или миротворцев на территорию других стран нужно соответствующее решение парламента."В данном случае Зеленский полностью превысил полномочия. Фактически совершено очередное военное преступление. И гибель этих ребят — на советси Зеленского, на совести украинского парламента, который молчит, воды в рот набрал...", - заявил Мосийчук. Он предположил, что тела погибших привезут и похоронят потихоньку, скажут - "погибли в автокатастрофе"...И ещё о визите группы депутатов Госдумы РФ в США. Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что это признак некоей перезагрузки отношений, такой визит стал возможен по той причине, что - "летают духи анкориджские".И речь может идти о перспективе формирования стратегической пары США-РФ, поскольку в противном случае сформируется пара РФ-Китай, отметил эксперт. По его мнению, перезагрузка отношений с Москвой нужна Америке, да и в РФ многие это рассматривают "как шанс". Как на это посмотрят в Китае — будет понятно позднее.Ермолаев добавил, что жертвой новой стратегии РФ и США "уже становится Украина".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

