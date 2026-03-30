Зачем на самом деле российские депутаты полетели в США. Эксперты о ситуации на Украине и вокруг
В экспертном сообществе обсуждают, растворился ли "дух Анкориджа" или ещё нет, думают над тем, почему делегация депутатов ГД РФ вдруг поехала в гости к (вроде бы) врагам в США. И пытаются предсказать, не повторит ли киевский режим судьбу УНР.
Боевые действия продолжаются, хотя весенняя распутица и насыщение линии боевого соприкосновения дронами, в сочетании с дефицитом личного состава с обеих сторон, фактически остановили фронт, информирует популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.
При этом всё активнее ведётся воздушная война, наносятся чувствительные удары в глубину территории противника, будь то Украина или РФ. Уничтожаются объекты, которые когда-то назвали бы "народохозяйственными" и которые недавно ещё, на памяти нашего поколения, были общим нашим достоянием...
Война войной, а депутатские связи РФ крепнут — и не с кем-нибудь, а именно с Америкой. На днях встречались американские конгрессмены и депутаты ГД РФ. По словам одного из участников, "встреча получилась многообещающей".
В России далеко не все это оценили. Точнее, оценили, но вряд ли именно так, как хотели бы депутаты-путешественники.
"Ну просто: "Дружбе – крепнуть! Сколько счастья на лицах!", - с иронией отметил в своём блоге российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин, комментируя обнародованные фотоснимки с этой встречи.
И задал несколько вопросов, что говорится, в политический вакуум: "А есть у наших депутатских делегаций такие свежие фото, например, с иранскими коллегами? Или с венесуэльскими? Ну, хотя бы с кубинскими? Нет? А чего так?".
Нет ответа. Что думает по этому поводу читающий блог Прилепина народ (а у него более полумиллиона подписчиков) — читайте в комментариях к заметке писателя, цитировать не будем во избежание обвинений в экстремизме.
Впрочем, один комментарий всё же приведём, поскольку, думается, такой вопрос возник у многих: "Подождите. То есть, это что такое? Нам заливают о патриотизме, нам понапридумали законов о наказании за дискредитацию армии, за критику СВО, и т. д. Потом представители нашей власти едут к нашим врагам. При этом, этот враг, в гости к которому радостно полетели депутаты, даёт Украине оружие, которое убивает наших мужчин. Это что происходит-то?".
Враг дает киевскому режиму не только оружие, но и разведданные, даёт целеуказания, дает и политическую поддержку. Так что же, действительно, происходит?
Украинский политехнолог Андрей Золотарёв в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что спутниковая группировка Пентагона вполне в состоянии обеспечивать Киев нужной для нанесения болезненных ударов по РФ информацией. А есть еще и британцы, есть другие европейские партнёры. Поэтому удары по Усть-Луге имели эффект, "это действительно узкое место российской нефтянки".
Золотарёв предположил, что в ответ на атаку ВСУ по Ленинградской области, по Усть-Луге, "прилетит по остаткам украинской нефтедобычи", прилетит и по инфраструктуре, и это тоже будет очень болезненно. Вообще для войны нужна работающая экономика, а Киев воюет на заёмные средства. И высказанное главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым мнение, что нынешняя Украина может повторить судьбу УНР, не так уж и далеко от истины - "действительно, бремя войны для хилой украинской экономики, точнее, её остатков… неподъёмная ноша".
Судьба кредита от ЕС в 90 млрд евро зависит от того, как пройдут выборы в Венгрии, а там далеко не так всё однозначно. К тому же препятствует получению такого кредита не только Орбан, но и Фицо. Так что перспективы получения этих средств призрачны. В Киеве же "финансы поют романсы… страна — банкрот, по сути", считает Золотарёв.
Что касается визита российских депутатов в США, то эксперт считает, что потепление в отношениях Москвы и Вашингтона действительно имеет место, во всяком случае, "пока отношения с Трампом не испорчены". И что там происходит с пресловутым "духом Анкориджа", растворился он или нет — это мы скоро узнаем.
Украинские деятели тоже ездят в США (вот побывал там Буданов*), но пока Зеленский "петляет", видимо, подходы Госдепа к решению украинского кризиса ему не подходят. В таком случае США могут временно выйти из игры, прекратив предоставление Киеву разведданных, оружия и иной помощи, считает эксперт.
Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что "Украину развели, денег не будет".
Бюджет пуст, к лету денег не будет совсем. Так что повторение судьбы УНР — не фантастика. Только повторять все будут по-разному.
Соскин в связи с высказыванием Гетманцева напомнил, что у видного деятеля УНР Винниченко было поместье в Ницце, куда он в своё время и отбыл. У нынешних украинских деятелей тоже кое-что для себя припасено, а вот простым украинцам придётся плохо. Но простых - "не так уж много осталось, миллионов двадцать".
По мнению экс-советника, помочь Киеву с деньгами могут страны Персидского залива, эмиры, которых Трамп тоже будто бы "сдал". Иран атакует, а Америка не очень-то им помогает.
"Как ни странно, только Украина может им помочь", - заявил Соскин в эфире интернет-канала Politeka, пояснив, что несколько сотен украинских спецов уже работают там, помогают отражать атаки, но делается это, конечно, не безвозмездно.
А Иран для киевского режима — стратегический враг, поскольку он дал России дроны, ракеты и технологии. И вот сейчас — у Киева "появился отличный шанс… нанести удар по Ирану и заработать денег", заявил Соскин. По его словам, если эти деньги не украдут, то производство украинских дронов и ракет можно масштабировать и предоставить защиту эмирам, выбросив из этой связки Трампа.
"Уничтожая вместе Иран, мы уничтожаем Путина. Вот так получится", - подвёл экс-советник Кучмы идеологическое обоснование возможной сделки. При этом он заявил, что Киеву никак нельзя отдавать остатки Донбасса, поскольку там были созданы укреплённые линии обороны, отдавать их - "это чистое безумие".
Помощь врагам Ирана потребует украинской крови — и она уже проливается. Иран поразил военный склад в Дубае, где находились более двух десятков украинских специалистов.
Как заявил в эфире одного из каналов экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки (ГУР) Украины, погибли именно гуровцы. Он задал вопрос: а в качестве кого они там юридически находились?
"Ответа нет. Поэтому врёт МИД о том, что ничего не было…", - заявил экс-нардеп, напомнив, что для направления украинских военных, инструторов или миротворцев на территорию других стран нужно соответствующее решение парламента.
"В данном случае Зеленский полностью превысил полномочия. Фактически совершено очередное военное преступление. И гибель этих ребят — на советси Зеленского, на совести украинского парламента, который молчит, воды в рот набрал...", - заявил Мосийчук. Он предположил, что тела погибших привезут и похоронят потихоньку, скажут - "погибли в автокатастрофе"...
И ещё о визите группы депутатов Госдумы РФ в США. Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что это признак некоей перезагрузки отношений, такой визит стал возможен по той причине, что - "летают духи анкориджские".
И речь может идти о перспективе формирования стратегической пары США-РФ, поскольку в противном случае сформируется пара РФ-Китай, отметил эксперт. По его мнению, перезагрузка отношений с Москвой нужна Америке, да и в РФ многие это рассматривают "как шанс". Как на это посмотрят в Китае — будет понятно позднее.
Ермолаев добавил, что жертвой новой стратегии РФ и США "уже становится Украина".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Почему вымирание украинцев не волнует "украинскую" власть. Эксперты и политики о ситуации в стране"
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
08:16Главное за ночь 30 марта
08:00Глава подпольного обкома. 125 лет Алексею Фёдорову
07:49ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
07:20"Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
07:19Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке
07:10Убить идею
07:00Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами
06:59"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"
06:40Зачем на самом деле российские депутаты полетели в США. Эксперты о ситуации на Украине и вокруг
06:30Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию
06:20Украина за неделю. Саботаж в Раде
06:00Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку
05:45"Зеленский смекалист": Лукьянов о том, что получит Украина от конфликта в Персидском заливе
05:30Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"
05:15Трамп упустил момент в Иране: политолог о том, почему у США не получилось "вырвать тигру клыки"
05:00Федор Лукьянов: "Пока Трамп и его соратники воюют с Ираном, Зеленский воюет с Венгрией"
04:45Коц о ситуации в Купянске: ВСУ пытаются контратаковать со стороны Великого Бурлука и Шевченково
04:30"Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было": эксперт о цене ближневосточной кампании
04:17Ким Чен Ын посетил учения спецназа КНДР
04:15"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками
Лента новостейМолния