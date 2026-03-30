Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку" - 30.03.2026 Украина.ру
Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"
ВС РФ отодвигают ВСУ от границы, чтобы противник не смог использовать артиллерию и дроны для стрельбы регионам. Также это исключает опасность нового прорыва ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"

ВС РФ отодвигают ВСУ от границы, чтобы противник не смог использовать артиллерию и дроны для стрельбы регионам. Также это исключает опасность нового прорыва ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Комментируя ход весенней кампании, журналист начал со Славянского направления. По его мнению, после освобождения Никифоровки ВС РФ будут двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог.

"На север от нее – Славянск, на запад — Краматорск. Также у нас появился новый плацдарм в районе трассы "Москва — Киев". Мы там заняли порядка восьми населенных пунктов", — сообщил Коц.

Журналист также отметил расширение буферной зоны. По его словам, во-первых, ВС РФ отодвигают врага от границы, чтобы свести к минимуму интенсивность использования артиллерии и дронов для стрельбы по российским регионам.
"Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру. ВСУ при этом ходили в контрнаступ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СлавянскРоссияКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОнаступление ВС РФнаступление РоссииСпецоперациявойнавойна на Украине
 
06:20Украина за неделю. Саботаж в Раде
06:00Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку
05:45"Зеленский смекалист": Лукьянов о том, что получит Украина от конфликта в Персидском заливе
05:30Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"
05:15Трамп упустил момент в Иране: политолог о том, почему у США не получилось "вырвать тигру клыки"
05:00Федор Лукьянов: "Пока Трамп и его соратники воюют с Ираном, Зеленский воюет с Венгрией"
04:45Коц о ситуации в Купянске: ВСУ пытаются контратаковать со стороны Великого Бурлука и Шевченково
04:30"Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было": эксперт о цене ближневосточной кампании
04:17Ким Чен Ын посетил учения спецназа КНДР
04:15"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками
04:07Дональд Трамп заявил, что хотел бы "забрать нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы
03:43Группировка США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек — СМИ
03:18Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее
02:54Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:11США пропустят российский нефтяной танкер на Кубу — СМИ
01:32Силы ПВО отражают атаку БПЛА на российские регионы: сводка по Краснодару, Белгородской области и ЛНР
01:03События 29 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:32При атаке беспилотников ВСУ на Таганрог погиб мирный житель, ранены восемь человек — мэр
00:13Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника"
20:31Итоги недели с Анастасией Градинаровой
Лента новостейМолния