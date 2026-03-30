Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"

ВС РФ отодвигают ВСУ от границы, чтобы противник не смог использовать артиллерию и дроны для стрельбы регионам. Также это исключает опасность нового прорыва ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-03-30T05:30

Комментируя ход весенней кампании, журналист начал со Славянского направления. По его мнению, после освобождения Никифоровки ВС РФ будут двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. Журналист также отметил расширение буферной зоны. По его словам, во-первых, ВС РФ отодвигают врага от границы, чтобы свести к минимуму интенсивность использования артиллерии и дронов для стрельбы по российским регионам. "Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру. ВСУ при этом ходили в контрнаступ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

