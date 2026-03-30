Коц о ситуации в Купянске: ВСУ пытаются контратаковать со стороны Великого Бурлука и Шевченково

В Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-03-30T04:45

Комментируя ход весенней кампании ВС РФ, Коц рассказал про расширение буферной зоны. По его словам, во-первых, войска отодвигают врага от границы, чтобы свести к минимуму интенсивность использования артиллерии и дронов. Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую "курскую авантюру", добавил он.Он отметил, что в Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). При этом сам город ВСУ не отбили, ВС РФ продолжают удерживать ключевые позиции, сообщил Коц."В целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

