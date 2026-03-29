РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 марта
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова принять зимние и летние Олимпийские игры. Владимир Зеленский пожаловался на несознательность украинского ВПК. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
хроники, эксклюзив, трамп и зеленский, владимир путин, херсонская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, мок
Хроники, Эксклюзив, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Херсонская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК, МОК

13:31 29.03.2026 (обновлено: 13:34 29.03.2026)
 
Россия готова вновь принять у себя Олимпиаду, заявил президент Владимир Путин.
"Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", — отметил он в поздравлении Олимпийского комитета России с 115-летием.
Путин напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи.
"Оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК", — уточнил президент.
Путин также указал, что Олимпийский комитет России вносит большой вклад в развитие спорта высших достижений, готовит спортсменов, продвигает ценности здорового образа жизни, а также укрепляет международные гуманитарные связи.
"Непатриотичный" ВПК
Владимир Зеленский пожаловался на строительство украинских заводов по производству дронов в других странах.
"Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы – не дай Бог – ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", – заявил Зеленский.
В то же время, на Украине официально действует запрет на экспорт оружия после начала СВО. Таким образом, собственники заводов, очевидно, пытаются обойти этот запрет.
Налёты и обстрелы
Утром 29 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 4 атаки на этот регион России: 2 на волхновахском и по 1 на донецком и ясиноватском направлениях, выпустив в общей сложности 4 снаряда. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Атаками ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений, легковые автомобили, грузовой автомобиль и 4 объекта гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Алёшки — 8; Правые Солонцы — 2; Днепряны — 4; Каховка — 5", – указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Новая Каховка и Голая Пристань.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Разумное, сёлам Бессоновка, Весёлая Лопань, Красный Октябрь, Пушкарное, Устинка и Ясные Зори совершены атаки 11 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Красный Октябрь при детонации дрона ранен мужчина. Медицинская помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. В селе Бессоновка повреждён легковой автомобиль, в селе Красный Октябрь — 2 автомобиля и одна квартира в МКД", – писал Гладков.
Над Валуйским округом сбиты 8 беспилотников. Последствий нет.
В Волоконовском округе сёла Борисовка, Волчья Александровка и хутор Плотовка атакованы 8 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены. В селе Борисовка повреждены частный дом и линия электропередачи.
В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Замостье, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая и Пороз в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 32 беспилотников, 8 из которых сбиты.
"В городе Грайворон от удара FPV-дрона погиб мужчина. В Грайвороне повреждены частный дом, забор другого дома, соцобъект и 2 легковых автомобиля, один из которых сгорел, в селе Гора-Подол повреждён частный дом, в селе Мощеное — трактор, в районе села Головчино — автомобиль, в селе Доброе — социальный объект, частный дом, газовая труба, надворная постройка и 4 машины, в селе Дунайка — частное домовладение, в селе Замостье огнём уничтожен автомобиль", – сообщил Гладков.
Над Ивнянским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Над Корочанским округом системой ПВО сбит беспилотник. Над Красногвардейским округом сбит один беспилотник самолётного типа. В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Колотиловка и Староселье произведены атаки 16 беспилотников, один из которых подавлен. Новооскольский округ атакован 10 беспилотниками самолётного типа, 9 из которых сбиты. Над Ровеньским округом сбит беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без повреждений.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 26 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты.
"В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона во дворе частного дома пострадала супружеская пара. Оба после оказания помощи лечение продолжают амбулаторно. Домовладение повреждено. В селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Один мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, другой отпущен на амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены частный дом, забор другого дома и автомобиль, в селе Маломихайловка — машина, в селе Вознесеновка — микроавтобус и частный дом, в селе Мешковое — объект инфраструктуры, в хуторе Ржавец — частный дом", – писал губернатор.
Над Яковлевским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. В селе Завидовка в результате падения обломков повреждён частный дом.
Украина продолжает атаковать регионы России при помощи БПЛА.
