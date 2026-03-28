Беда пришла нежданная: последняя надежда Зеленского громко рухнула

Вчера кровавый киевский клоун спал с лица и признался, что у него "очень плохое предчувствие". Настолько плохое, что Украине нужно срочно передать ядерное оружие.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ядерное оружие не передают каждый день: что же такого приключилось, что психика Зеленского дала такую зияющую трещину?Появилась версия, что паническая атака у бункерного сидельца приключилась сразу после новостей о том, что на фоне военной операции против Ирана США уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках оружия на Украину – и особенно перехватчиков для систем Patriot. Как цитирует американских чиновников издание Politico*, "представители администрации Трампа начали предупреждать страны, что поставки оружия США Украине могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку у Пентагона в приоритете их использование для войны в Иране".Другая версия не менее печальная: у ВСУ начался топливный голод. По сведениям из западных источников, "по причине резкого роста цен на горючее украинской армии на некоторых участках фронта уже пришлось ограничить применение военной техники", а топливные трейдеры предупреждают, что дизеля Украине хватит только до конца марта. А как же Цеуропа? А на фоне топливного кризиса горючка очень нужна им самим. Ничего личного.Есть и третья версия, финансовая. По данным издания Bloomberg, Украина рискует остаться без средств на ведение боевых действий уже через два месяца. Источники в правительстве Украины подтвердили, что "Киев оказался на грани финансового коллапса", и "стране в течение года понадобится 45 млрд евро зарубежной финансовой поддержки", которых нет.Но самые знающие аналитики утверждают, что причина истерики Зеленского и его спонсоров в другом.Британское издание The Times вчера вышло с отчаянным материалом, где сообщается, что "В Европе опасаются, что Трамп может заключить сделку с Россией за спиной НАТО". Оказывается, власти ЕС рассматривают сценарий, при котором США могут дистанцироваться от безопасности Европы и пойти на договоренности с Москвой без учета интересов союзников. Издание цитирует еврочиновника, который просто не мог успокоиться: "Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами — то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад".Не совсем понятно, почему вдруг европейцы и украинцы забили тревогу именно сейчас. Тема "большой сделки" между Вашингтоном и Москвой упорно муссировалась со момента встречи Путина и Трампа в Анкоридже, но публичных подвижек предъявлено не было.А что, если есть непубличные?С одной стороны, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что "на закрытой встрече Путина с бизнесом тема совместной российско-американской добычи редкоземов в Донбассе и производства алюминия в Сибири не обсуждалась", то есть про терновый куст мы ничего не знаем и не ведаем.Госсекретарь США Рубио также сообщил, что для США "важно поддерживать определенное взаимодействие на правительственном уровне так же, как мы это делаем на дипломатическом". Ну то есть ничего не происходит, проходите плиз мимо, здесь совершенно ничего интересного.И совершенно ничего не значит совершенно случайное совпадение: комментируя отказ Мерца помогать США с Ираном, Дональд Трамп сказал: "Иран — не ваша война? Что ж, а Украина — не наша война". Сразу после этого появились новости о том, что в США отправляется делегация Госдумы РФ. Официальная цель визита – "задать нормальный ритм контактов" между двумя странами. Ничего подозрительного. И параллельно с этим в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что подготовлены предложения по "возобновлению экономического сотрудничества с США в случае возникновения благоприятных условий".И тут совсем другими красками заиграло невинное сообщение спецпредставителя президента России Дмитриева "Мы обсуждаем многие проекты (с США. — Прим. ред.), и наши враги и недруги просто в бешенстве от этого сотрудничества".В таком бешенстве, что срочно нужно ядерное оружие. Что же это за проекты такие, от которых можно спастись только самым мощным оружием на земле?После Анкориджа западная пресса просто истекала вариантами российско-американских проектов – от туннеля под Беринговым проливом до совместного освоения Арктики. Совершенно однозначно, что ни Брюссель, ни Киев не знают, что сейчас обсуждают Путин и Трамп – и их это очень печалит и пугает. Знают они одно – большая сделка навсегда изменит расстановку сил в Европе.Финский президент Стубб сказал об этом прямо: "Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а трещину в трансатлантическом партнёрстве. Глобальный север берёт на себя роль защитника либерального мирового порядка, тогда как глобальный запад — это США, которые стали более транзакционными". Другими словами – для США Россия несравнимо более интересный партнер, чем Европа и тем более Украина (забавно, что сейчас в Вашингтоне опять подняли тему махинаций Зеленского с американскими деньгами).После Анкориджа The Wall Street Journal писал, что "план США реинтегрировать Россию в мировую экономику вызывает в Европе ужас".Сейчас, по словам Фонда Карнеги*, ужас перерос уже все границы, и теперь "союзники больше не могут рассчитывать на обещание Соединённых Штатов прийти им на помощь".Получается так, что США уходят из самой Европы, но остаются контролировать ее через глобальные проекты с Россией.А как же скрипач? А зеленый скрипач не нужен, и часики тикают все громче.*организация, признанная в РФ иноагентом

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

