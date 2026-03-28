https://ukraina.ru/20260328/vsu-ne-vyydut-na-granitsy-1991-goda-zapasy-raket-perekhvatchikov-ssha-na-iskhode-glavnoe-k-etomu-chasu-1077267135.html
ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу
2026-03-28T17:09
2026-03-28T17:13
новости
украина
сша
ближний восток
владимир зеленский
трамп и зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
белград
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ближний восток, владимир зеленский, трамп и зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, белград, сербия, ракеты, дальнобойные ракеты, иран, катар, война на ближнем востоке, война в иране, главные новости, главное
ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу
17:09 28.03.2026 (обновлено: 17:13 28.03.2026)
Главные новости к этому часу:
🟦 Владимир Зеленский прибыл в Катар, о чем он поспешил сообщить в соцсетях.
🟦 На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране, заявил глава киевского режима в эфире телемарафона.
По словам Зеленского, он поехал на Ближний восток, чтоб договорится о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов.
🟦 Директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с журналистом Atlantic заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, а их производителей назвал "украинскими домохозяйками".
🟦 Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков на фоне истощения американских запасов, пишет Wall Street Journal. Как отмечает газета, значительная часть этих боеприпасов расходуется в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, что усиливает давление на и без того ограниченные ресурсы США.
🟦 ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Михаил Подоляк.
"Всё же мы пока не вернём контроль над всеми территориями (до границ 1991 года). Цена... слишком высока", — заявил Подоляк.
🟦 США пытаются силой вовлечь Литву в диалог с Белоруссией, пожаловались в Вильнюсе. "Это своего рода навязчивая попытка вовлечь нас в диалог и, в некотором смысле, возможно, дипломатично, унизить нас", – заявил советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис.
🟦 Рейс Air Serbia из Белграда в Петербург после двух срывов завершился ЧП в Хельсинки, рассказал один из пассажиров. Первый рейс 26 марта был развёрнут ещё на подлете к РФ. Повторный рейс 27 марта, по словам пассажира, также не смог приземлиться в Санкт-Петербурге.
Во время подлёта к Пулково аэропорт был закрыт из-за атаки дронов. Инцидент произошёл уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград.
Самолёт начал разгоняться, затем люди услышали хлопок. После этого самолет стал крениться на левую сторону и резко развернулся на 180 градусов. Пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки.