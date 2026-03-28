ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу
ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу
Директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, назвав их производителей "украинскими домохозяйками". ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Подоляк. Об этих и других новостях сообщает 28 марта телеграм-канал "Украина.ру"
ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу

17:09 28.03.2026 (обновлено: 17:13 28.03.2026)
 
Директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, назвав их производителей "украинскими домохозяйками". ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Подоляк. Об этих и других новостях сообщает 28 марта телеграм-канал "Украина.ру"
Главные новости к этому часу:
🟦 Владимир Зеленский прибыл в Катар, о чем он поспешил сообщить в соцсетях.
🟦 На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране, заявил глава киевского режима в эфире телемарафона.
По словам Зеленского, он поехал на Ближний восток, чтоб договорится о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов.
🟦 Директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с журналистом Atlantic заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, а их производителей назвал "украинскими домохозяйками".
🟦 Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков на фоне истощения американских запасов, пишет Wall Street Journal. Как отмечает газета, значительная часть этих боеприпасов расходуется в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, что усиливает давление на и без того ограниченные ресурсы США.
🟦 ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Михаил Подоляк.
"Всё же мы пока не вернём контроль над всеми территориями (до границ 1991 года). Цена... слишком высока", — заявил Подоляк.
🟦 США пытаются силой вовлечь Литву в диалог с Белоруссией, пожаловались в Вильнюсе. "Это своего рода навязчивая попытка вовлечь нас в диалог и, в некотором смысле, возможно, дипломатично, унизить нас", – заявил советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис.
🟦 Рейс Air Serbia из Белграда в Петербург после двух срывов завершился ЧП в Хельсинки, рассказал один из пассажиров. Первый рейс 26 марта был развёрнут ещё на подлете к РФ. Повторный рейс 27 марта, по словам пассажира, также не смог приземлиться в Санкт-Петербурге.
Во время подлёта к Пулково аэропорт был закрыт из-за атаки дронов. Инцидент произошёл уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград.
Самолёт начал разгоняться, затем люди услышали хлопок. После этого самолет стал крениться на левую сторону и резко развернулся на 180 градусов. Пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки.
Ранее в новостях "КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.
17:09ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу
16:43А деньги где? Какая финансовая ситуация на Украине
16:34Штат Вашингтон возглавил рейтинг регионов США по задержаниям выходцев с Украины
16:07КСИР ударил по убежищам в Дубае, где прятались солдаты США. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
16:00Мария Дэви Христос: украинская "богиня" из Сталино
15:42Мирная жительница погибла, ещё шесть человек получили ранения в Херсонской области
15:20КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу
14:44Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу
14:25После освобождения Брусовки под Красным Лиманом продолжаются ожесточенные бои
14:15"Целенаправленное убийство мирных людей": Балицкий сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА
13:44Армия России освободила Брусовку в ДНР — Минобороны
13:25Зеленский требует "ядерку", убийство агента, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 марта
12:36Удар "молнии"! Неожиданные факты о том, как воюют российские операторы FPV-дронов
12:16Европейская коррупция поразила главного прокурора ЕС
12:03Призывников не будут привлекать для участия в СВО. В Минобороны рассказали о весенней кампании 2026 года
11:55ТЦК объявили в розыск украинок. Телохранитель жены Байдена выстрелил себе в ногу. Главное к этому часу
11:34ФСБ: Украинский куратор дистанционно подорвал своего агента при задержании в Ставрополе
11:18Польские власти официально узаконили отправку наёмников на Украину
11:18"Химия" между Трампом и Санаэ Такаити: что это было?
10:56Между США и Ираном начались переговорные контакты. Звонок на "остров Эпштейна". Главное к этому часу
Лента новостейМолния