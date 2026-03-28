ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". Запасы ракет-перехватчиков США на исходе. Главное к этому часу

Директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, назвав их производителей "украинскими домохозяйками". ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Подоляк. Об этих и других новостях сообщает 28 марта телеграм-канал "Украина.ру"

2026-03-28T17:09

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Главные новости к этому часу:🟦 Владимир Зеленский прибыл в Катар, о чем он поспешил сообщить в соцсетях.🟦 На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране, заявил глава киевского режима в эфире телемарафона. По словам Зеленского, он поехал на Ближний восток, чтоб договорится о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов.🟦 Директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с журналистом Atlantic заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного, а их производителей назвал "украинскими домохозяйками". 🟦 Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков на фоне истощения американских запасов, пишет Wall Street Journal. Как отмечает газета, значительная часть этих боеприпасов расходуется в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, что усиливает давление на и без того ограниченные ресурсы США. 🟦 ВСУ не смогут выйти на границы Украины 1991 года, признал советник Зеленского Михаил Подоляк."Всё же мы пока не вернём контроль над всеми территориями (до границ 1991 года). Цена... слишком высока", — заявил Подоляк.🟦 США пытаются силой вовлечь Литву в диалог с Белоруссией, пожаловались в Вильнюсе. "Это своего рода навязчивая попытка вовлечь нас в диалог и, в некотором смысле, возможно, дипломатично, унизить нас", – заявил советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис.🟦 Рейс Air Serbia из Белграда в Петербург после двух срывов завершился ЧП в Хельсинки, рассказал один из пассажиров. Первый рейс 26 марта был развёрнут ещё на подлете к РФ. Повторный рейс 27 марта, по словам пассажира, также не смог приземлиться в Санкт-Петербурге. Во время подлёта к Пулково аэропорт был закрыт из-за атаки дронов. Инцидент произошёл уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград. Самолёт начал разгоняться, затем люди услышали хлопок. После этого самолет стал крениться на левую сторону и резко развернулся на 180 градусов. Пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки.Ранее в новостях "КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

