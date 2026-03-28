Неуспешный успех: европейцы не оценили украинский шик

Неуспешный успех: европейцы не оценили украинский шик - 28.03.2026 Украина.ру

Неуспешный успех: европейцы не оценили украинский шик

В Европе всё чаще обращают внимание на богатеющих украинцев в то время, как Киев продолжает просить у Европы деньги

2026-03-28T06:56

2026-03-28T06:56

2026-03-28T06:56

В понедельник, 23 марта, телеграм-канал Mash сообщил о неожиданном успехе украинцев."Неожиданно (нет) Киев занял третье место в Европе по продажам Bentley — люкс-статистику огласил региональный директор компании Ричард Леопольд на премии бренда "Лучшие из лучших по KPI" в Марбелье. Первое место занял итальянский город Падуя, второе — Роттердам в Нидерландах. На премии Киев отметили словами: "Какая стойкость!""– указывалось в публикации.При этом авторы указали, что фотографию с мероприятия откадрировали таким образом, чтобы не было видно название украинской столицы."Сами хлопцы, похоже, стесняются своих пристрастий — из фотоотчёта с конференции вырезали слайд, где указано название города и почётное третье место, но фото вручения оставили. По данным о регистрации авто, на Украине в 2025 году было продано двадцать премиум-бричек. Стоимость — от 16,5 до 18,4 млн грн ($400–450 тыс.)", – отмечалось в публикации.Через соцсети новость дошла и до иностранцев. Сомневающиеся спрашивали у Grok о подлинности, и последний подтвердил: Киев действительно в лидерах по продажам автомобилей класса люкс.Впрочем, в некоторых европейских государствах уже снимают розовые очки по поводу "бедных украинцев".И Альпы знаютВ январе 2026 года швейцарская газета 24 heures сообщила: суд в кантоне Во обязал 40-летнего беженца с Украины вернуть Швейцарии помощь в размере более ₣67,3 тыс. ($84,1 тыс.) из-за несоответствия образа жизни заявленным доходам. Беженец оказался владельцем Porsche Cayenne и активно путешествовал по Европе.Он прибыл в Швейцарию летом 2022 года и получил специальный статус S для беженцев с Украины. Спустя два года департамент социального обеспечения кантона Во начал в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблении социальной помощью и сокрытии финансовых средств. Расследование показало: на момент получения выплат украинец не только владел автомобилем Porsche Cayenne стоимостью около ₣37,5 тыс. ($46,8 тыс.), но и активно путешествовал по странам Западной Европы, тратя при этом значительные средства, поступавшие на его счета.В итоге местный суд постановил прекратить выплату социальной помощи с мая 2025 года, а также обязал украинца вернуть выплаченные ему Швейцарией средства. Но беженец подал апелляцию на оба решения: он не хочет возвращать полученные от швейцарцев средства, зато желает продолжать получать швейцарские выплаты. Любви к украинцам среди граждан Швейцарии такое поведение некоторых беженцев не прибавляет.В другом альпийском государстве, как и Швейцария являющемся вторым домом для украинских олигархов – Австрии – ещё раньше обратили внимание на автомобили украинских беженцев. Так, в феврале 2024 года глава Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что украинцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше €250 тыс., сложно считать нуждающимися в защите."Мы все видим, как по Вене ездят Maybach, [Audi] Q7, Q8, Mercedes G-класса. Когда я вижу эти автомобили ценовой категории от €250 тыс., я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите", – заявил Вилимски, комментируя присутствие украинских беженцев в Австрии.Однако он подчеркнул, что "никто не имеет ничего против" прибытия в Австрию вынужденных переселенцев – "пожилых людей, женщин и больных".И хотя в швейцарском и австрийском случаях можно указать, что авто приобрели до начала СВО, однако, как показывают продажи Bentley, и во время боевых действий некоторые украинцы не бедствуют. Но откуда они берут деньги в разорённой боевыми действиями стране, руководство которой регулярно просит средства и вооружение у союзников?Откуда деньгиОтветить на этот вопрос поможет украинский спортсмен – скелетонист Владислав Гераскевич, который устроил скандал на зимней Олимпиаде в этом году. В марте в соцсетях он выложил фото."Самое ценное время. С длинными спортивными выездами и озабоченным графиком современной жизни трудно найти время, чтобы навещать родных так часто, как хотелось бы. Но, несмотря на это, по возможности всегда нужно это делать. Это очень крутое и ценное время: шашлыки, любимая еда от бабушки, нарды с дедом и просто отличное время вместе. Это гораздо приятнее любой материальной вещи. Цените своих родных и не забывайте о них", – подписал он снимки.Но помимо спортсмена и мангала, а также игры с дедушкой в нарды на снимках был запечатлён и новенький автомобиль Cupra Formentor 2025 года выпуска ценой около $50 тыс..К тому времени у спортсмена в соцсетях всё чаще спрашивали, когда же он передаст деньги, которые собирал для семей погибших украинских спортсменов. Фото спортсменов он поместил на своём шлеме, что и стало причиной снятия его с Олимпиады. После того, как Гераскевич прославился на весь мир скандалом на Олимпиаде, а затем анонсировал сбор средств, украинский олигарх Ринат Ахметов* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) выделил спортсмену 10 млн грн. (около $200 тыс.)"Эта сумма равна призовым деньгам за золотую медаль, которые Гераскевич и его команда получили бы в случае победы на Олимпийских играх", – гласило заявление пресс-службы олигарха.В целом же по различным подсчётам Гераскевич получил пожертвованиями до $800 тыс..Но его "заработки" меркнут на фоне того, что получает от доверчивых украинцев Сергей Стерненко – один из самых известных украинских волонтёров."Посмотрел свежие отчёты Стерненко. За 2022-2024 годы платёжки вообще отсутствуют полностью. Никаких отчётов, куда пошли миллионы долларов. Во всех платёжках засекречены получатели. Кому именно отправляют миллионы долларов – неизвестно. Названия компаний, счета замазаны. Это уже не отчётность, а театр абсурда, где всё сделано так, чтобы спрятать настоящих получателей средств. Это одна из причин, почему власть не закупает дроны официально через тендеры, а использует Стерненко – станет известно, кто обогащается", – писал в начале марта украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Х.По его словам, самым циничным является то, что в отчётах есть отдельная категория "доллар", что означает наличность."Как вообще на Украине возможно официально закупать что-то для армии за наличность в долларах? Он должен был бы перевести эти деньги в гривны, а потом заплатить банковским платежом и предоставить отчёт. Но этого нет. Без какого-либо подтверждения – ни актов, ни чеков, ни маршрутов движения этих средств. Фактически, Стерненко просто передаёт миллионы наличностью неизвестно кому", – подчеркнул Олешко.Также он обратил внимание на переводы в криптовалюте."Кроме того, в отчётах указаны транзакции в USDT – криптовалюта. Это ещё один способ полностью обойти финансовый отчёт. Ведь на Украине не существует легального механизма закупок официальной продукции для ВСУ за криптовалюту. Ведь необходимо платить налоги! Это НДС, корпоративный налог, военный сбор 1,5-5% в зависимости от объёма или ФОП (аналог ИП – Ред.)", – указал блогер.Олешко отметил, что "это значит, что никаких гарантий, кому эти средства пошли, и кто реально получил прибыль"."Вся схема построена на максимальном уровне непрозрачности. Велика вероятность, что деньги идут из колл-центров и отмываются. Только лишь из опубликованных постов Стерненко ему за год поступило $1,5 млн из анонимного криптосчёта. Что это? Конечно же, колл-центры, которые отмывают деньги через дроны", – заявил Олешко.Он также высказал предположение, что и долларовая наличность, и криптовалюта идут на компании, связанные с Давидом Арахамией или другими фигурами из ближайшего окружения Владимира Зеленского."Именно поэтому никто не хочет раскрывать эти данные, именно поэтому у Стерненко – охрана СБУ. Именно власть, включая Арахамию, и контролирует колл-центры. Это не просто злоупотребление доверием – это потенциально многоуровневая схема обогащения на войне", – подчеркнул блогер.По его словам, после смены власти на Украине, эти документы должны стать материалами для полноценного уголовного расследования и аудита.С учётом того, какие средства получает и сам Стерненко, и те, для кого он отмывает деньги, неудивительно, что Киев занял третье место по объёмам продаж люксовых автомобилей в Европе. А ведь можно вспомнить и о военкомах и пограничниках, сказочно обогатившихся за годы СВО. В общем, клиентская база для Bentley на Украине есть.Подробнее об украинских беженцах в Европе - в статье "Украину люблю, но останусь в Англии": станет ли Британия для бандеровцев второй Канадой".

украина

европа

киев

Егор Леев

Егор Леев

Егор Леев

эксклюзив, хроники, давид арахамия, стерненко, ринат ахметов, вооруженные силы украины, европарламент, сбу, украина, европа, киев