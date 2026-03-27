США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта

США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта - 27.03.2026 Украина.ру

США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта

США хотят забрать у России трубопроводы "Северный поток". Европе угрожает энергокризис, и Штаты хотят на нем заработать с помощью российского газа. Иран продолжает атаковать Израиль и выдвигать условия, при которых готов прекратить конфликт. ВСУ из-за кризиса на Ближнем Востоке испытывают острый недостаток топлива: бронетехнике не на чем ездить

2026-03-27T14:04

2026-03-27T14:04

2026-03-27T14:04

США говорят о желании забрать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."США сейчас тоже говорят, что хотят "Северные потоки" забрать себе", - заявил Лавров в интервью телекомпании France TV.При этом министр отметил, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Желание США присвоить российские газопроводы явно неслучайно. Европа переживает второй серьезный энергетический шок менее чем за пять лет, и усиливаются опасения по поводу относительно скудных запасов природного газа в регионе из-за резкого роста цен во время американо-израильской войны в Иране, пишет The New York Times.По данным издания, ЕС по-прежнему сильно зависит от природного газа: на его долю приходится около пятой части энергопотребления в Европейском союзе. Почти треть всех домохозяйств используют газ для отопления. При этом базовая цена на природный газ в регионе выросла более чем на 70 процентов с тех пор, как 28 февраля начались удары по Ирану. Таким образом, США хотят зайти на рынок европейского газа не только со своим СПГ, но и с трубопроводным топливом.Участие США в реализации "Северных потоков" может быть вопросом обсуждения на переговорах, при этом следует понимать, что Россия свое никому не отдаст", сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".Жители России все активнее используют стационарные телефоныМногие люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы "Ростелекома", компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона - люди хотят оставаться на связи."Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ", - отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.Согласно данным сервиса "Сбой.рф", в пятницу, 27 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, "МегаФона", "Билайна", T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 27 марта поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского и Хабаровского краев, Астраханской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Московской, Самарской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской, Тверской, Тульской, Пензенской и Ярославской областей.Иран назвал условия выхода из военного конфликтаВоеннослужащие Ирана показали запуск ракет во время новой волны ударов по Израилю. На боеприпасах были нанесены надписи благодарности людям некоторых стран, поддержавших Исламскую Республику в борьбе с США и Израилем, либо тем, кто не выступил против нее.В ролике демонстрируются ракеты, на которых написано: "Спасибо, люди Испании. Спасибо, люди Германии. Спасибо, люди Пакистана. Спасибо, люди Индии".Тегеран успешно сопротивляется агрессии со стороны Израиля и США. Он считает гарантии собственной безопасности, компенсацию нанесенного в результате атак Израиля и США ущерба, а также сохранение суверенитета над Ормузским проливом условиями возможного прекращения огня. Об этом сообщает посольство Ирана в Австрии."Наша позиция ясна: прежде всего, нам нужен устойчивый мир. У нас должна быть гарантия, что эта совершенно неоправданная война никогда не повторится. Мы ищем компенсации, нанесенной нашей стране. Мы требуем устойчивого мира во всем Ближневосточном регионе, а также подтверждения суверенитета Ирана над Ормузским проливом", - отметили в диппредставительстве.ВСУ из-за войны в Иране страдают от недостатка топливаВ ВСУ пожаловались на нехватку топлива из-за последствий атаки США и Израиля на Иран, пишет американское издание Politico. Двое украинских военных рассказали изданию, что последние скачки цен сильно ударили по их запасам топлива для военной техники — танков, артиллерии и бронетранспортеров.Дизель идет в первую очередь во фронтовые подразделения, которые пытаются остановить натиск России на востоке, где продолжаются ожесточенные бои — преимущественно в Донбассе. "Мы не на передовой. Поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений", — сказал военный изданию.Что происходит на фронте Между тем Минобороны России отчиталось об успехах ВС РФ на фронте. По данным ведомства, подразделения российской армии за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения Спецоперации. Российские средства ПВО сбили за неделю 4 ракеты большой дальности "Нептун" и 3 138 беспилотников самолетного типа ВСУ.По данным Телеграм-канала "Два майора", на Харьковском направлении ВС России продвигаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях по 200-400 метров в день. Российские войска заняли приграничную Шевяковку. С Купянского направления за сутки поступали кадры ударов дронов с обеих сторон, но обстановка без существенных изменений. На Славянском направлении российские подразделения продолжают наступать и продвигаются к западу от Калеников. Также продолжаются бои на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка. Группировка войск "Восток" вела активные бои в районах Гуляйполя, Воздвижевки и Терноватого, продвигаясь на запад. На севере противник предпринял неудачные атаки через реку Волчья, но был подавлен огнем. В результате уничтожено 7 пикапов, 2 квадроцикла и до взвода живой силы ВСУ. На Запорожском фронте - бои в районе Приморского и Степногорска. В Херсонской области в Юбилейном Алешкинского округа атака беспилотника по легковому автомобилю привела к ранению мужчины. Удары артиллерии и БПЛА ВСУ пришлись на Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Нечаево, Песчановку, Подлесное, Подстепное и Старую Збурьевку, Бехтеры, Великие Копани, Великую Кардашинку, Виноградово, Гладковку, Казачьи Лагеря, Корсунку, Костогрызово, Крынки, Михайловку, Новокиевку, Песчаное, Подо-Калиновку, Раденск и Саги.

украина

израиль

иран

россия

Никита Миронов

Никита Миронов

Никита Миронов

сво, спецоперация, украина, сергей лавров, российский газ, мобильная связь, израиль, иран, эксклюзив, хроники, россия