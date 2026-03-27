Медведев оценил перспективы мобилизации, Молдавия против антифашистов. Новости к 16.00

Объявлять новую волну мобилизации в России сейчас нет никакой необходимости, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T16:00

В 2026 году более 80 тысяч человек заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ, комплектование войск "идёт вполне приличными темпами" и личного состава достаточно для выполнения всех боевых задач в зоне СВО, констатировал Дмитрий Медведев.Другие новости к этому часу:🟦 К пожизненному лишению свободы и 20 миллионам рублей выплат жертвам теракта в Курской области приговорил Второй западный окружной военный суд командующего силами беспилотных систем ВСУ ВСУ Роберта Бровди. Украинского бизнесмена и офицера признали виновным в терроризме на территории РФ, жертвами которого стали мирные жители российского региона и журналисты;🟦 Полиция Молдавии запретила протестовать против героизации нацизма — задержан глава координационного комитета "Победа";🟦 Грузия соблюдает санкции ЕС против РФ "не из-за Брюсселя, а из уважения к украинцам", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили;🟦 Обвинения в призыве к госперевороту предъявлены бывшему министру обороны Грузии Бачане Ахалая;🟦Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел 27 марта телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым."Министры с удовлетворением отметили позитивные развития в процессе дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщило МИД Армении;🟦 Вторая крупная партия лекарственных препаратов передана представителями МЧС РФ иранской стороне в рамках гуманитарной помощи Ирану, сообщили в МЧС;🟦 Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях министерской встречи G7 во Франции израильско-американскую войну с Ираном и ситуацию с российской СВО."Практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора", - поведал по итогам Сибига.🟦 Гособвинение предложило приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по делу о хищении 57 миллионов рублей - РИА Новости;🟦 Конгрессмены США подарили депутатам российской Госдумы носки с изображением президента Дональда Трампа. Также среди подарков также был личный жетон от Анны Паулины Луны. Российский вице-спикер Борис Чернышов подарил открытку, подписанную участниками полета "Союз — Аполлон", американцам подарок очень понравился.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

