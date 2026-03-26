Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте

Украина истекает кровью на Ближнем Востоке, но, когда речь заходит о бензоколонке мира, все остальное менее важно, констатируют иностранные СМИ на этой неделе. Война в Иране, прежде всего, из-за цен на топливо, коснулась гораздо большего количества людей во всем мире

2026-03-26T06:10

Зеленский не понял правила игрыК тому же, уже давно понятно, что в конфликте с Россией перспективы Украины печальны, пишет чешская газета Lidovky.По мнению авторов публикации, мир на Украине для Дональда Трампа уже не столь важен и необходим, а Россия со своей стороны "наживается" на войне в Иране и не в ее интересах, чтобы в регионе поскорее воцарился мир."США разрешили до середины апреля закупать российскую нефть, которая уже загружена в танкеры, и сделали это, чтобы стабилизировать мировые рынки энергоносителей. Так что военный бюджет Путина продолжит пополняться", - пишут они.Украина со своей стороны попыталась решить свою главную проблему – слабость ПВО за счет своеобразного обмена с нефтяными монархиями Персидского залива, но безуспешно, отмечает чешское издание. По его данным, процент успешного обезвреживания баллистических ракет на Украине резко снизился и сегодня колеблется в районе 30-40%."Если две из трех российских баллистических ракет поражают цель, для Украины это плохо, и Зеленский об этом знает. Он предложил США и нефтяным монархиям, граничащим с Ираном, помощь в защите от дронов еще и потому, что ожидал — взамен он получит противовоздушные системы вооружений, способные с высокой эффективностью сбивать баллистические ракеты", - утверждает газета.Надежда умирает последней, но, скорее всего, новых ракет Patriot Украина не получит, отмечают авторы публикации. Их купят более богатые и влиятельные арабские государства на Ближнем Востоке или их поставят на американские базы в регионе, предполагают они.Союзничество Вашингтона и Киева лопнуло в АнкориджеСША давно уже перестали быть союзником Украины, отмечает "Украинская правда". Нынешняя итерация переговорного процесса формально началась с появления так называемого плана Дмитриева — Уиткоффа осенью прошлого года, но реальный ее старт был положен на летней встрече Трампа и Путина в Анкоридже, пишет издание.Динамика контактов Киев – Вашингтон – Москва увеличилась после обновления состава украинской группы переговорщиков, произошедшей после увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президента и прихода на его место Кирилла Буданова*, констатируют авторы публикации.Но даже новые люди в команде так и не смогли ничего сделать с тем, что россияне прячут за словесной формулой "дух Анкориджа", подчеркивают они, ссылаясь на слова одного из членов команды Зеленского, знакомого с деталями переговоров.По словам источника, вся переговорная конструкция выстроена вокруг единственного вопроса – статуса Донбасса. Это именно то, что "посланцы Трампа вместе с россиянами вот уже почти полгода в разных агрегатных состояниях пытаются продать Украине как окончание борьбы", утверждает он. Все остальные вопросы — энергетические, гуманитарные — на самом деле существуют в основном для того, чтобы их можно было решать и демонстрировать этим "динамику" и "прогресс", говорит источник."По факту, после Анкориджа Америка перестала быть не то что союзником, а даже чистым посредником для Украины. Посредник не имеет позиции, заранее согласованной с одной из сторон, и не использует рычагов давления на другую сторону, вплоть до угроз заблокировать обмен разведданными или продажу своего оружия", - пишет "Украинская правда".Теперь главный вопрос – сможет ли Украина функционировать без опоры на США, размышляют журналисты интернет-издания. По их словам, в условиях неопределенности с американской поддержкой и ненадежности европейского партнерства украинская власть оказалась перед жесткой дилеммой: финансовых ресурсов стране хватает лишь на несколько месяцев, а выстраивать долгосрочную стратегию приходится уже сейчас.Однако вместо консолидации в критический момент украинский парламент переживает глубочайший кризис со времен своего избрания в 2019 году, напоминают они. Ядро правящей фракции "Слуга народа" сократилось до 120–130 голосов, чего недостаточно для стабильной работы, говорится в публикации.Причина раскола — сочетание личных страхов депутатов перед правоохранительными органами (НАБУ) и конфликт "популизмов". Парламентарии не понимают, зачем вводить жесткие налоги для предпринимателей по требованию МВФ, если правительство одновременно тратит средства на популистские программы, такие как "кэшбек на топливо", оставляя военных без повышения зарплат, отмечает издание.Проблема усугубляется полным разрывом коммуникации между Радой и правительством, говорится в статье. Министры игнорируют законодателей, а их выступления в комитетах лишь усиливают критику со стороны депутатов. Попытки отправить в отставку непопулярных министров (например, главу Минобразования) блокируются из-за отсутствия кадрового резерва и необходимых голосов, пишет "Украинская правда".Самые оптимистичные оценки депутатов сводятся к тому, что "Рада мира" и "Рада евроинтеграции" остались в прошлом, а главная задача теперь состоит в том, чтобы удержать статус "парламента выживания", полагают авторы публикации. Пока же ключевые институты (парламент, правительство, Офис президента) работают разрозненно, добавляют они."Собственно, главная проблема Украины на входе в пятый год полномасштабной борьбы оказалась в том, что страна должна планировать свою жизнь и борьбу на стратегическую перспективу, а ресурсов без помощи партнеров соберет разве что на несколько месяцев", - отмечается в статье.Украина не может согласиться на условия американских партнеров, но и не может от них категорически отказаться, потому что потеряет часть и без того дефицитных ресурсов для выживания, резюмирует "Украинская правда".Украинский опыт пригодится АмерикеОднако есть определенные моменты, где Америка даже могла бы поучиться у Украины, отмечает Bloomberg. По словам авторов издания, эта страна "не только сдерживает натиск российских солдат, но в некоторых случаях дает отпор одной из крупнейших армий мира."Отчасти это связано с тем, что распространение современных технологий сделало войну непредсказуемой. Дрон за 400 долларов может уничтожить российский танк, который стоит миллионы долларов. А Украина в настоящее время производит около четырех миллионов беспилотных летательных аппаратов ежегодно. Это больше, чем может делать любая страна НАТО", - пишет агентство.Реальным преимуществом Украины Bloomberg считает не сами беспилотники или какую-то отдельную технологию, а скорость их доработки и адаптации на поле боя. Это исключительно важно, когда между первым применением дрона новой конструкции и появлением контрмер проходит всего месяц, отмечается в статье.Именно поэтому дешевые и адаптируемые образцы боевой техники приносят больше пользы, чем дорогие ракеты, подчеркивают ее авторы."Почти каждый украинский полк регулярно контактирует с производителями БПЛА, программного обеспечения и средств наблюдения, чтобы быстро модифицировать имеющуюся технику, в которой войска на передовой нуждаются постоянно. Многие из этих производителей являются стартапами", - пишут они.Издание отмечает уникальный опыт Украины – создание похожего на Amazon маркетплейса Brave1, где представлены сотни образцов боевой техники и вооружений, включая продукцию 600 с лишним отечественных производителей дронов."Подразделения на передовой получают баллы за подтвержденные поражения целей. Уничтожение вражеской РСЗО дает до 50 баллов, а за танк можно получить 40 очков. Заработанные баллы военные могут затем потратить на покупку техники и снаряжения", - описывает Bloomberg правила этого украинского маркетплейса смерти.Эта модель неидеальна, признаются журналисты издания. По их словам, превращение войны в игру при помощи баллов за убийство чревато этическими опасностями, а среди сотен компаний по производству БПЛА есть множество изготовителей некачественной продукции, на которую командиры с передовой могут потратить заработанные средства.Тем не менее, Украина создала уникальную по своей гибкости и эффективности платформу, которая изменила порядок закупки боевой техники и снаряжения офицерами с передовой, подчеркивается в статье.Сейчас Украина может стать самым ценным военным партнером для Запада, отмечает агентство, ссылаясь на ее "богатый опыт уничтожения беспилотников "Шахед" иранского производства, которые, к слову, на Украине не используются. Это не мешает американскому агентству призывать власти страны присмотреться к украинскому опыту организации закупок беспилотных систем у нетрадиционных поставщиков, включая стартапы.О последствиях ближневосточной войны в материале Олега Хавича Энергетические войны. Трамп манипулирует нефтью, газом, а энергокризис остаётся самым серьёзным в истории*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Татьяна Стоянович

