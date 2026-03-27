Дизтопливо на Украине рекордно подорожало
2026
Новости, Украина, США, Белоруссия, ЕС, Украина.ру, топливо, энергетический кризис, Энергосистема Украины, автомобили

18:03 27.03.2026 (обновлено: 18:10 27.03.2026)
 
Дизтопливо на украинских автозаправочных станциях подорожало до стабильных 90 грн за литр - т.е. более двух долларов США в эквиваленте. Сегодня крупные сети синхронно подняли стоимость топлива.
"Дизель на популярных заправках подорожал на 1 грн и достиг 90,99 грн (около 170 рублей) за литр, установив новый рекорд. Менее популярное топливо также выросло до 87,99 грн (около 165 рублей), автогаз прибавил около 1 грн и приблизился к отметке 48 грн, достигнув 47,99 грн (около 90 рублей)", - отметил тг-канал.
Поставки дизтоплива на Украину с начала СВО обеспечивает Евросоюз. До 2022 года львиная доля украинского импорта бензинов и дизтоплива приходилась на Белоруссию.
Тем временем белорусский госконцерн "Белнефтехим" также объявил о поднятии цен на моторное топливо.
"Концерн "Белнефтехим" проводит поэтапную корректировку розничных цен на автомобильное топливо", – сообщил госконцерн.
Он объяснил повышение цен подорожанием российской нефти и ростом издержек на логистику. Литр дизтоплива в Белоруссии установлен на уровне 2,64 белорусских рубля, что чуть меньше доллара в эквиваленте.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
