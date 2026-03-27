Дизтопливо на Украине рекордно подорожало

АЗС на Украине продолжают повышать цены. Об этом сообщает 27 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T18:03

Дизтопливо на украинских автозаправочных станциях подорожало до стабильных 90 грн за литр - т.е. более двух долларов США в эквиваленте. Сегодня крупные сети синхронно подняли стоимость топлива. "Дизель на популярных заправках подорожал на 1 грн и достиг 90,99 грн (около 170 рублей) за литр, установив новый рекорд. Менее популярное топливо также выросло до 87,99 грн (около 165 рублей), автогаз прибавил около 1 грн и приблизился к отметке 48 грн, достигнув 47,99 грн (около 90 рублей)", - отметил тг-канал.Поставки дизтоплива на Украину с начала СВО обеспечивает Евросоюз. До 2022 года львиная доля украинского импорта бензинов и дизтоплива приходилась на Белоруссию.Тем временем белорусский госконцерн "Белнефтехим" также объявил о поднятии цен на моторное топливо."Концерн "Белнефтехим" проводит поэтапную корректировку розничных цен на автомобильное топливо", – сообщил госконцерн.Он объяснил повышение цен подорожанием российской нефти и ростом издержек на логистику. Литр дизтоплива в Белоруссии установлен на уровне 2,64 белорусских рубля, что чуть меньше доллара в эквиваленте.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

