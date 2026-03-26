"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине - 26.03.2026 Украина.ру
"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине - 26.03.2026 Украина.ру
"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
Зеленский заявил, что испытывает нехорошие предчувствия относительно влияния войны в Иране на события на Украине. Переговорный процесс вокруг украинского конфликта пробуксовывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2026-03-26T11:18
2026-03-26T11:23
Отвечая на вопрос о месте Украины в приоритетах Белого дома, эксперт дал свою оценку."[Президент США Дональд] Трамп потерял интерес как к самой Украине, так и к этим переговорам, угодив в иранский капкан. Поэтому Украина сейчас находится на первом месте, но только с конца списка американских приоритетов", — заявил Блохин.По его словам, для Трампа украинский кризис отошел на второй план. "У него сейчас другая война, и она требует всего его внимания", — пояснил эксперт.Он добавил, что Киев может рассчитывать только на европейскую поддержку. "В Европе считают, что Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — сказал Блохин."Но и там ресурсы ограничены", — акцентировал собеседник издания.Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты войны на Ближнем Востоке — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.
"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине

11:18 26.03.2026 (обновлено: 11:23 26.03.2026)
 
Зеленский заявил, что испытывает нехорошие предчувствия относительно влияния войны в Иране на события на Украине. Переговорный процесс вокруг украинского конфликта пробуксовывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Отвечая на вопрос о месте Украины в приоритетах Белого дома, эксперт дал свою оценку.
"[Президент США Дональд] Трамп потерял интерес как к самой Украине, так и к этим переговорам, угодив в иранский капкан. Поэтому Украина сейчас находится на первом месте, но только с конца списка американских приоритетов", — заявил Блохин.
По его словам, для Трампа украинский кризис отошел на второй план. "У него сейчас другая война, и она требует всего его внимания", — пояснил эксперт.
Он добавил, что Киев может рассчитывать только на европейскую поддержку. "В Европе считают, что Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — сказал Блохин.
"Но и там ресурсы ограничены", — акцентировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты войны на Ближнем Востоке — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
