"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
Зеленский заявил, что испытывает нехорошие предчувствия относительно влияния войны в Иране на события на Украине. Переговорный процесс вокруг украинского конфликта пробуксовывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
11:18 26.03.2026 (обновлено: 11:23 26.03.2026)
Зеленский заявил, что испытывает нехорошие предчувствия относительно влияния войны в Иране на события на Украине. Переговорный процесс вокруг украинского конфликта пробуксовывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Отвечая на вопрос о месте Украины в приоритетах Белого дома, эксперт дал свою оценку.
"[Президент США Дональд] Трамп потерял интерес как к самой Украине, так и к этим переговорам, угодив в иранский капкан. Поэтому Украина сейчас находится на первом месте, но только с конца списка американских приоритетов", — заявил Блохин.
По его словам, для Трампа украинский кризис отошел на второй план. "У него сейчас другая война, и она требует всего его внимания", — пояснил эксперт.
Он добавил, что Киев может рассчитывать только на европейскую поддержку. "В Европе считают, что Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — сказал Блохин.
"Но и там ресурсы ограничены", — акцентировал собеседник издания.