Богдан Безпалько: "В ответ на удары по Мозырскому НПЗ Россия может ударить по Украине с севера"
Если Украина начнет обстреливать Мозырский НПЗ, Россия сможет наносить удары по украинским железным дорогам и линиям электропередач напрямую с белорусской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Если Украина начнет обстреливать Мозырский НПЗ, Россия сможет наносить удары по украинским железным дорогам и линиям электропередач напрямую с белорусской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Журналист сказал, что ранее появилась информация о том, что Россия планирует разместить на территории Белоруссии дронопарк "Гераней", чтобы простреливать украинские дороги с севера на юг.
Отвечая на вопрос о гипотетическом запуске "Гераней" с белорусской территории, эксперт заявил, что это "прекрасная идея". "На это Украина как-то остро реагировать не будет. Максимум, что она сможет, так это в ответ запускать какие-то беспилотники", — пояснил Безпалько.
По словам политолога, тут есть другая проблема. "Если Украина начнет какую-то активную деятельность агрессивного характера против Белоруссии, Минск сразу же станет требовать от нас денег и дорогостоящей военной техники", — заявил собеседник Украина.ру.
"Если же Украина станет бить по Мозырскому НПЗ, мы начнем бить по ней напрямую с белорусской территории. Мы сможем разбить железные дороги и линии электропередач в центральных и западных областях Украины", — добавил Безпалько.
Эксперт резюмировал, что идея хорошая, но есть нюансы, связанные с возможными требованиями Минска.
