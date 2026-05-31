https://ukraina.ru/20260531/bogdan-bezpalko-v-otvet-na-udary-po-mozyrskomu-npz-rossiya-mozhet-udarit-po-ukraine-s-severa-1079622921.html

Богдан Безпалько: "В ответ на удары по Мозырскому НПЗ Россия может ударить по Украине с севера"

Богдан Безпалько: "В ответ на удары по Мозырскому НПЗ Россия может ударить по Украине с севера" - 31.05.2026 Украина.ру

Богдан Безпалько: "В ответ на удары по Мозырскому НПЗ Россия может ударить по Украине с севера"

Если Украина начнет обстреливать Мозырский НПЗ, Россия сможет наносить удары по украинским железным дорогам и линиям электропередач напрямую с белорусской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2026-05-31T04:45

2026-05-31T04:45

2026-05-31T04:45

новости

украина

россия

белоруссия

богдан безпалько

украина.ру

бпла

беспилотники

герань

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/39/1033663960_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_c31a4a7a5e3454844cbd297c8a33a95e.jpg

Журналист сказал, что ранее появилась информация о том, что Россия планирует разместить на территории Белоруссии дронопарк "Гераней", чтобы простреливать украинские дороги с севера на юг.Отвечая на вопрос о гипотетическом запуске "Гераней" с белорусской территории, эксперт заявил, что это "прекрасная идея". "На это Украина как-то остро реагировать не будет. Максимум, что она сможет, так это в ответ запускать какие-то беспилотники", — пояснил Безпалько.По словам политолога, тут есть другая проблема. "Если Украина начнет какую-то активную деятельность агрессивного характера против Белоруссии, Минск сразу же станет требовать от нас денег и дорогостоящей военной техники", — заявил собеседник Украина.ру."Если же Украина станет бить по Мозырскому НПЗ, мы начнем бить по ней напрямую с белорусской территории. Мы сможем разбить железные дороги и линии электропередач в центральных и западных областях Украины", — добавил Безпалько.Эксперт резюмировал, что идея хорошая, но есть нюансы, связанные с возможными требованиями Минска.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

украина

россия

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, белоруссия, богдан безпалько, украина.ру, бпла, беспилотники, герань, спецоперация, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, новости россии, украина.ру дзен, дзен сво