"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии

Угрозы Зеленского и визит в Киев Светланы Тихановской — это всего лишь игра на публику. Серьезной эскалации в отношении Белоруссии сейчас ожидать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2026-05-31T05:15

В украинской столице 26 мая состоялась встреча Владимира Зеленского с беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал визит подготовкой к "крупномасштабной провокации".Перед этим Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками. Отвечая на вопрос журналиста о том, начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии, эксперт заявил, что это маловероятно."Угрозы Зеленского и визит Тихановской в Киев – это только игра на публику", — пояснил Безпалько.По словам политолога, президента Белоруссии Александра Лукашенко это раздражает, но не более того. "Российско-белорусские учения по применению ядерного оружия тоже раздражают и Украину, и весь Запад", — заявил собеседник издания."Пока я бы это рассматривал просто как обмен медийными ударами", — резюмировал Богдан Безпалько.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

