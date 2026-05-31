"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/ugrozy-zelenskogo--igra-na-publiku-nachnet-li-ukraina-polzuchuyu-eskalatsiyu-v-otnoshenii-belorussii-1079623108.html
"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии
"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии - 31.05.2026 Украина.ру
"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии
Угрозы Зеленского и визит в Киев Светланы Тихановской — это всего лишь игра на публику. Серьезной эскалации в отношении Белоруссии сейчас ожидать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2026-05-31T05:15
2026-05-31T05:15
новости
белоруссия
украина
киев
богдан безпалько
владимир зеленский
светлана тихановская
украина.ру
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg
В украинской столице 26 мая состоялась встреча Владимира Зеленского с беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал визит подготовкой к "крупномасштабной провокации".Перед этим Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками. Отвечая на вопрос журналиста о том, начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии, эксперт заявил, что это маловероятно."Угрозы Зеленского и визит Тихановской в Киев – это только игра на публику", — пояснил Безпалько.По словам политолога, президента Белоруссии Александра Лукашенко это раздражает, но не более того. "Российско-белорусские учения по применению ядерного оружия тоже раздражают и Украину, и весь Запад", — заявил собеседник издания."Пока я бы это рассматривал просто как обмен медийными ударами", — резюмировал Богдан Безпалько.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_82a18ce11e7111ea7fa36db346a91e30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, киев, богдан безпалько, владимир зеленский, светлана тихановская, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Белоруссия, Украина, Киев, Богдан Безпалько, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Угрозы Зеленского — игра на публику": начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии

05:15 31.05.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Угрозы Зеленского и визит в Киев Светланы Тихановской — это всего лишь игра на публику. Серьезной эскалации в отношении Белоруссии сейчас ожидать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В украинской столице 26 мая состоялась встреча Владимира Зеленского с беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал визит подготовкой к "крупномасштабной провокации".
Перед этим Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками.
Отвечая на вопрос журналиста о том, начнет ли Украина ползучую эскалацию в отношении Белоруссии, эксперт заявил, что это маловероятно.
"Угрозы Зеленского и визит Тихановской в Киев – это только игра на публику", — пояснил Безпалько.
По словам политолога, президента Белоруссии Александра Лукашенко это раздражает, но не более того. "Российско-белорусские учения по применению ядерного оружия тоже раздражают и Украину, и весь Запад", — заявил собеседник издания.
"Пока я бы это рассматривал просто как обмен медийными ударами", — резюмировал Богдан Безпалько.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияУкраинаКиевБогдан БезпалькоВладимир ЗеленскийСветлана ТихановскаяУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния