Орлов про защиту от ядерной угрозы: "Все элементы ГО необходимо вернуть под госконтроль"
Необходимо проводить ревизию всего, что находится в орбите гражданской обороны РФ. Все ее элементы необходимо вернуть под государственный контроль, придав им первоначальное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-05-31T05:00
05:00 31.05.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗащитное сооружение гражданской обороны в Москве
Защитное сооружение гражданской обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Необходимо проводить ревизию всего, что находится в орбите гражданской обороны РФ. Все ее элементы необходимо вернуть под государственный контроль, придав им первоначальное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в СМИ появилась информация о том, что за четыре года Германия может получить ядерный материал для 340 боеголовок.
Отвечая на вопрос журналиста о состоянии гражданских противорадиационных убежищ на фоне возможного появления ядерного оружия у ФРГ, эксперт заявил, что в Советском Союзе серьезно относились к таким угрозам
"К сожалению, за последние 30 лет многое было утрачено. Вопрос гражданской обороны в условиях нарастающей нестабильности стоит остро. Ядерное оружие может появиться у стран, которые не обладают должным отношением к глобальной безопасности", — пояснил Орлов.
По словам эксперта, состояние ГО позволит государству пережить катаклизмы и сохранить экономический потенциал. "Необходимо проводить ревизию всего, что находится в орбите ГО. Все ее элементы необходимо вернуть под государственный контроль, придав им первоначальное значение", — подчеркнул собеседник издания.
Владимир Орлов резюмировал, что существующие объекты гражданской обороны необходимо восстанавливать, а непригодные — заменять новыми. По его мнению, МЧС следует провести полную ревизию и запросить необходимые средства для этих целей.
Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
