Провокация с дроном в Румынии — шаг НАТО к войне: эксперт про формирование "образа врага"

Определение России в качестве противника в Европе произошло давно. Даже если на Румынию или любую страну НАТО упадет метеорит, это все равно свяжут с деятельностью Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин

2026-05-31T05:45

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о закрытии генерального консульства России в Констанце, а генеральный консул объявлен персоной нон грата. Поводом стало падение беспилотника на жилой дом в Галаце — Бухарест утверждает, что якобы это был "российский дрон", сбившийся с курса из-за работы украинской ПВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что Россия в своей "агрессивной войне" "перешла очередную черту".Отвечая на вопрос о том, как действия Румынии угрожают безопасности России на южноевропейском направлении, эксперт заявил, что определение России в качестве противника произошло уже давно."Поэтому даже если на Румынию или другую страну НАТО упадет метеорит, это свяжут с нашей деятельностью", — иронично пояснил Соин.По словам эксперта, такие обвинения являются частью политики, которая готовит информационную и идеологическую почву для вероятного конфликта по линии НАТО-Россия. "Ведь якобы российский дрон упал не в чистом поле, а попал в жилой дом", — заявил собеседник издания."Формирование образа врага предшествует более серьезным событиям. Так что за падением псевдороссийского беспилотника последуют и другие подобные провокации", — резюмировал аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.О перспективах окончания СВО и системных ударах по Украине — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.

