Энергетические войны. Трамп манипулирует нефтью, газом, а энергокризис остаётся самым серьёзным в истории

В Международном энергетическом агентстве считают, что нынешние перебои на рынке сопоставимы с последствиями двух крупных нефтяных кризисов 1970-х годов и газового кризиса 2022 года, вместе взятых.

2026-03-24T07:00

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений ТрампаЦены на нефть остаются в глубоком минусе вечером в понедельник, хотя и отступили от внутридневных минимумов. При этом аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы для цен на нефть марок Brent и WTI на 2026 год.В понедельник, 23 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по московскому времени опустилась на $10,91 (9,72%) от уровня закрытия пятницы, до $101,28 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $8,82 (8,98%), до $89,41 за баррель.Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $96 за баррель, на WTI – до $84,37 за баррель. Обвал котировок последовал за заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что он принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Ранее Трамп говорил, что США ударят по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив."Рад сообщить, что США и Иран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке", – написал Трамп в соцсети Truth Social днем в понедельник. Позднее глава Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон проводит пятидневные переговоры с Тегераном. "Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил" – заявил Трамп, добавив, что любые договоренности должны подразумевать, что у Ирана не будет ядерного оружия.Деэскалация на Ближнем Востоке может привести к восстановлению добычи нефти в этом регионе, однако многое будет зависеть от того, насколько скоро судовладельцы будут готовы возобновить хождение через Ормузский пролив, написало 23 марта американское агентство Bloomberg. Остановка боевых действий, вероятно, смягчит инфляционное воздействие конфликта, хотя для возобновления поставок энергоносителей может потребоваться некоторое время.Между тем иранская сторона опровергла заявления о её контактах с администрацией президента США. Цены на нефть несколько восстановились после этих опровержений, но не вернулись к внутридневным максимумам $114,43 для Brent и $101,67 для WTI.В тот же день аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы для цен на нефть марок Brent и WTI на 2026 год на фоне сокращения поставок топлива из стран Персидского залива. Прогноз средней стоимости Brent на текущий год повышен до $85 с $77 за баррель, WTI – до $79 c $72 за баррель.Аналитики исходят из предположения, что транспортировка нефти через Ормузский пролив составит всего 5% от обычного объема в течение шести недель, после чего будет восстанавливаться в течение месяца. В результате мировой рынок недополучит порядка 800 млн баррелей.По мнению экспертов Goldman Sachs, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а на пике может достигать $135 за баррель. Сейчас они оценивают сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке в 11 млн баррелей в сутки. Дефицит может вырасти до 17 млн б/с, полагают эксперты.Газовые котировки в Европе также отреагировали на слова ТрампаВ ходе торгов 23 марта цены на газ в Европе резко перешли к снижению после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.Апрельские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги 23 марта в 10.00 мск у отметки в 729,7 доллара (+3,1%). Ценовой максимум составил 750,6 доллара (+6%), ценовой минимум - 645,6 доллара (-8,8%).Майские газовые фьючерсы на хабе TTF на ICE Futures к 11:30 мск 23 марта торговались на уровне 62,725 евро/МВт·ч (767,6 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (20 марта) составил 5,7%.Но в ходе торгов цены на газ резко перешли к снижению после упомянутого выше заявления президента США Дональда Трампа о том, что он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Последние апрельские фьючерсы торговались по 671,8 доллара (-5,1%).Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта 2026 года из-за нападения Израиля и США на Иран. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.На прошлой неделе цены на газ впервые с 10 января 2023 года пробили отметку в 850 долларов за тысячу кубометров. Расчетная цена составила 734,8 доллара, это максимум с января 2023 года. Волатильность котировок вызвали сообщения QatarEnergy о повреждении в результате атак двух из 14 линий по производству сжиженного природного газа в Катаре.Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.Дополнительное давление на котировки осуществляет снижение запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 22 марта 2026 года ПХГ в ЕС были заполнены на 28,48%, в них находилось 30,7 млрд кубометров газа. В Германии ПХГ заполнены на 21,98%, во Франции – на 21,98%, в Австрии – на 35,35%, в Италии – на 44,1% (ранее крупнейшие рынки Газпрома в Европе).Сезон отбора газа из ПХГ в ЕС в 2025 году начался 12 октября. На тот момент подземные хранилища были заполнены на 83,15%, в них находилось 89,52 млрд кубометров газа. В настоящее время из европейских ПХГ отобрано уже 58,81 млрд кубометров газа, летние запасы полностью исчерпаны, из запасов прошлых лет отобрано уже 5,91 млрд кубометров газа.При этом в ближайшие дни Европу охватит новая волна холодов. Так, 24 марта в Скандинавии значения опустятся до -10 °C. С 27 марта температура ниже 0 °C установится в Центральной и Западной Европе.В МЭА оценивают текущий энергокризис как превышающий по тяжести кризисы 1970-х и 2022-го вместе взятыеВ результате конфликта на Ближнем Востоке пострадали десятки энергетических объектов, что потенциально может продлить сбои в глобальных цепочках поставок. Об этом 23 марта заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе выступления в Национальном пресс-клубе Австралии.Глава МЭА отметил, что повреждения инфраструктуры месторождений, НПЗ, трубопроводов и других объектов означают, что для их восстановления потребуется некоторое время. По его словам, по масштабу последствий нынешний кризис превосходит кризисы 1970-х и 2022 года вместе взятые, поскольку тогда мир терял около 5 млн баррелей нефти сутки в каждом случае, а в сумме – около 10 млн баррелей в сутки, тогда как на сегодняшний день потери уже составляют 11 млн барр./сутки."Более 40 энергетических объектов в 9 странах Ближнего Востока получили серьезные или очень серьезные повреждения в результате войны, что потенциально может продлить сбои в глобальных цепочках поставок после окончания конфликта. Повреждения означают, что потребуется некоторое время для восстановления работы нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов", – заявил Бироль.Напомним, что с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года в регионе от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетных ударов пострадали:· добычные мощности (ещё на ряде месторождений добыча была сокращена из-за исчерпания мощностей хранения при экспортных ограничениях или полностью остановлена из соображений безопасности),· ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в т.ч. Ras Tanura Refinery и Samref в Саудовской Аравии, Ruwais в ОАЭ, Мина Аль-Ахмади и Мина Абдулла в Кувейте,· нефтеналивные терминалы в портах Фуджейра в ОАЭ, Салала и Дукм в Омане (предназначены для экспорта нефти в обход заблокированного Ормузского пролива, как и саудовский порт Янбу),· газоперерабатывающие мощности, в том числе завод по производству жидкого синтетического топлива из природного газа (Gas-to-Liquids, GTL) Pearl GTL в Катаре,· мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.По мнению главы МЭА, последствия нынешних перебоев сопоставимы с последствиями двух крупных нефтяных кризисов 1970х годов и газового кризиса 2022 года (после начала СВО – прим.), вместе взятых. Ситуация усугубляется тем, что блокировка затрагивает не только нефть и газ, но и некоторые жизненно важные артерии мировой экономики – такие как нефтехимия, удобрения, сера, гелий, – что будет иметь серьезные последствия для мировой экономики."Весь мир должен вместе противостоять энергетическому кризису, но Азия находится в авангарде этого кризиса из-за своей сильной зависимости от ближневосточной нефти. Каждая страна в первую очередь заботится о своих внутренних интересах, но в такой ситуации серьезные экспортные ограничения без оснований могут не получить одобрения международного сообщества", – ответил Бироль на вопрос о решении Китая ограничить экспорт топлива.Другие подробности энергетической войны - в статье "Рынок нефти и газа парализован. Итоги 22 марта"

Олег Хавич

