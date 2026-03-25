"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины

Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт — не политический или дипломатический, а военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-25T16:12

Комментируя свой предыдущий тезис о том, может ли Украина первой пойти на военное столкновение с Венгрией и готов ли Будапешт к силовому сценарию, политолог напомнил, что численность армии не является определяющим фактором."Когда Украина впервые пошла на военное столкновение с Россией в 2014 году, общая численность ее вооруженных сил составляла всего 120 тысяч человек. При этом к февралю 2022 года у Украины было около 250 тысяч военнослужащих. Какой из этого можно сделать вывод?" — заявил Ищенко.По его словам, число военных в армии не играет решающую роль, потому что можно проводить мобилизацию. "У Ирана число военных тоже меньше, чем у США. А у Израиля меньше, чем у арабов. Но это не мешает воевать ни одним, ни другим", — пояснил эксперт.Он добавил, что Венгрия не собирается захватывать Киев. "Им вполне будет достаточно занять Закарпатье (территорию компактного проживания венгров) и перекрыть перевалы: "Спасибо. До свидания. Пусть Украина их штурмует", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики и СВО на Украине — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.

