"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт — не политический или дипломатический, а военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя свой предыдущий тезис о том, может ли Украина первой пойти на военное столкновение с Венгрией и готов ли Будапешт к силовому сценарию, политолог напомнил, что численность армии не является определяющим фактором."Когда Украина впервые пошла на военное столкновение с Россией в 2014 году, общая численность ее вооруженных сил составляла всего 120 тысяч человек. При этом к февралю 2022 года у Украины было около 250 тысяч военнослужащих. Какой из этого можно сделать вывод?" — заявил Ищенко.По его словам, число военных в армии не играет решающую роль, потому что можно проводить мобилизацию. "У Ирана число военных тоже меньше, чем у США. А у Израиля меньше, чем у арабов. Но это не мешает воевать ни одним, ни другим", — пояснил эксперт.Он добавил, что Венгрия не собирается захватывать Киев. "Им вполне будет достаточно занять Закарпатье (территорию компактного проживания венгров) и перекрыть перевалы: "Спасибо. До свидания. Пусть Украина их штурмует", — констатировал собеседник издания.
"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины

16:12 25.03.2026 (обновлено: 16:18 25.03.2026)
 
Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт — не политический или дипломатический, а военный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя свой предыдущий тезис о том, может ли Украина первой пойти на военное столкновение с Венгрией и готов ли Будапешт к силовому сценарию, политолог напомнил, что численность армии не является определяющим фактором.
"Когда Украина впервые пошла на военное столкновение с Россией в 2014 году, общая численность ее вооруженных сил составляла всего 120 тысяч человек. При этом к февралю 2022 года у Украины было около 250 тысяч военнослужащих. Какой из этого можно сделать вывод?" — заявил Ищенко.
По его словам, число военных в армии не играет решающую роль, потому что можно проводить мобилизацию. "У Ирана число военных тоже меньше, чем у США. А у Израиля меньше, чем у арабов. Но это не мешает воевать ни одним, ни другим", — пояснил эксперт.
Он добавил, что Венгрия не собирается захватывать Киев. "Им вполне будет достаточно занять Закарпатье (территорию компактного проживания венгров) и перекрыть перевалы: "Спасибо. До свидания. Пусть Украина их штурмует", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики и СВО на Украине — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.
