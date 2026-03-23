Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем

Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем - 23.03.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем

Войны не начинаются по принципу: "Захотели – постреляли". Так даже Гитлер на Польшу не нападал. Для этого нужны не только желания и возможности, но и причины и поводы. А сейчас причины и поводы для войны с Венгрией формирует именно Украина

2026-03-23T07:00

2026-03-23T07:00

2026-03-23T07:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Ищенко в своей статье "Второй фронт Владимира Зеленского" написал следующее: Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный). Кстати, и Трамп сможет объяснить провал украинского урегулирования полной неадекватностью Зеленского, который, проигрывая войну России, умудрился спровоцировать ещё и военный конфликт с Венгрией.- Ростислав Владимирович, насколько Венгрия готова к силовому сценарию, учитывая, что общая численность венгерской армии составляет около 40 тысяч человек? Будапешт попытается получить поддержку извне? И может ли Украина первой пойти на военное столкновение?- Когда Украина впервые пошла на военное столкновение с Россией в 2014 году, общая численность ее вооруженных сил составляла всего 120 тысяч человек. При этом к февралю 2022 года у Украины было около 250 тысяч военнослужащих. Какой из этого можно сделать вывод?Во-первых, что число военных в армии роли не играет, потому что можно проводить мобилизацию.Во-вторых, большая часть украинских военных находится и будет находиться на российском фронте.У Ирана число военных тоже меньше, чем у США. А у Израиля меньше, чем у арабов. Но это не мешает воевать ни одним, ни другим. Украина тоже уже пятый год воюет. Когда возникает необходимость силового решения, смотрят не на число военных, а на реализуемость определенных планов.Понятно, что Венгрия не собирается захватывать Киев. Им вполне будет достаточно занять Закарпатье (территорию компактного проживания венгров) и перекрыть перевалы: "Спасибо. До свидания. Пусть Украина их штурмует".Конечно, все и всегда стараются избежать войны. Но Украина всегда проявляла удивительную способность войны добиваться. "Если у вас проблемы в отношениях, их необходимо нагнетать, оказывать давление и повышать ставки. Тогда оппонент сломается". А если оппонент не ломается, приходится воевать, потому что других вариантов не осталось.Потому-то я и говорю, что Украина, а не Венгрия ищет военного решения. Вполне возможно, что на Банковой действительно считают количество военных в армии и думают, что Венгрию можно запугать. Но в Венгрии уже десятилетиями сильна националистическая пропаганда. Причем венгры всегда смотрели на украинцев как на "братьев наших меньших": "Мы давно в ЕС, а украинцы под дверью скребутся. Они должны кланяться и просить, а они требуют".Вы же каждый день сталкиваетесь с реакцией российского населения, которое каждый день требуют по кому-то бахнуть, если нам где-то на ногу наступили. Так вот население везде одинаковое. Оно одинаково воспринимает внешние угрозы и хамство. Вот и венгры не проводят какие-то сложные аналитические расчеты, а сразу требуют бахнуть: "Мы уважаемая страна. Входим в ЕС и НАТО. Трамп любит Орбана. Россия с нами торгует. Так почему бы нам не долбануть по Украине, если они нас обижают?".Вы же помните, как в свое время чуть не начался приграничный конфликт между Белоруссией и Польшей. Из-за чего? Из-за каких-то беженцев, которые ни к Белоруссии, ни к Польше отношения не имели. А ведь поляки по беженцам уже постреливать начали. И белорусам они угрожали вполне реально.Повторюсь, учитывая поведение Украины, а также предвыборную борьбу в Венгрии (оппозиция и правящая партия идут ноздря в ноздрю), война может начаться.- При этом обе этих партии против Украины.- Конечно. И они друг против друга. Ситуация внутри Венгрии радикализируется, потому что они знают, что население настроено против Украины. И если в более спокойной обстановке они могли бы объяснить народу, что не все радикальные средства хороши, то теперь они сами нагнетают ситуацию, чтобы набирать политические очки. Украина только обостряет ситуацию. Обстановка в Венгрии тоже располагает к принятию более радикальных решений. Угроза военного столкновения реальна. И, повторюсь, численность солдат никто не будет считать. Если надо, их мобилизуют.- Если Венгрия все-же придет забирать Закарпатье, Зеленский будет сопротивляться?- Не думаю, что все это будет выглядеть так просто, как вы описываете: "Венгрия решилась и забрала".Украина уже несколько раз пыталась отыгрываться на закарпатских венграх из-за политики Будапешта. Очередные акции против них вполне возможны, в том числе силовые. При этом Будапешт активно борется за то, чтобы венгров не забирали на фронт. Следовательно, любое усиление силового присутствия или силового давления Украины на закарпатских венгров может быть квалифицирована Будапештом как этническая чистка.Повторюсь, войны не начинаются по принципу: "Захотели – постреляли". Так даже Гитлер на Польшу не нападал. Для этого нужны не только желания и возможности, но и причины и поводы. А сейчас причины и поводы формирует именно Украина.Я вообще не понимаю, зачем Украине министерство иностранных дел. В их политическом языке термин "компромисс" в принципе отсутствует, а дипломатия как раз и нужна для поиска компромисса, чтобы мирно выходить из кризиса. А что такое дипломатия по-украински: "Вот наши требования. Идите и выполняйте".Так могли вести себя США, когда они были единоличным гегемоном. А Украина, которая даже воевать самостоятельно не может, должна всегда искать возможности договориться, а не давить. Причем Зеленский даже на США давить пытается. Он же ходит со своими европейскими друзьями и смотрит, где бы подножку Трампу поставить.Потому-то я и писал, что не Венгрия пойдет Закарпатье забирать, а Зеленский ее на это спровоцирует.- Зеленский потянет второй фронт, учитывая, что он и первый пока с трудом удерживает?- Потянет-не потянет – а какая ему разница. Он уже все равно войну проиграл. И он это знает. Тем более, Украина никогда не рассчитывала победить Россию на поле боя. Когда в 2022 году российские войска ушли из-под Киева, ВСУ не перешли границу и не стали наступать на Брянск. Они наступали на Херсон и Изюм – территории, которые считали своими.- А как же вторжение в Курскую область?- Это произошло уже в 2024-2025 годах спустя много времени. И Украина об этом говорила не как о попытке наступать до Камчатки, а как о попытке захватить кусочек российской территории, чтобы иметь обменный фонд в случае начала переговоров.Повторюсь, Украина не рассматривала возможность победить Россию военным путем самостоятельно. Она делала ставку на то, что Запад задавит Россию экономически. И сейчас она делает ставку на то, что Запад обеспечит возможность вести войну вечно, а Россия рано или поздно устанет воевать. "У Запада много людей и экономика большая. Также по теме - в интервью Миклоша Кевехази: Если украинские войска пересекут венгерскую границу, Будапешту придется очень непросто

украина

венгрия

россия

закавказье

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, венгрия, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, владимир зеленский, дипломатия, сво, война, закавказье, венгры закарпатья